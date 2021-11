Trotz Corona weniger überschuldete Menschen im Ruhrgebiet

Essen. Die Zahl der Verbraucherinsolvenzen ist trotz Corona auf einen bundesweiten Tiefstand gesunken. Im Ruhrgebiet ist der Trend besonders positiv.

Deutlich weniger Menschen in Deutschland und NRW sind überschuldet, bundesweit sogar so wenige wie noch nie seit der Statistik-Erfassung. In den Ruhrgebietsstädten ist die Zahl der Verbraucher, die ihre Rechnungen nicht mehr zahlen können, besonders stark zurückgegangen. Das geht aus dem am Mittwoch veröffentlichten Schuldenatlas 2021 der Wirtschaftsauskunftei Creditreform hervor.

Der Auswertung zufolge sind bundesweit 6,16 Millionen Menschen in gut drei Millionen Haushalten aktuell nicht in der Lage, ihre Rechnungen und laufenden Kosten aus ihren Einkünften zu begleichen und werden dies absehbar auch nicht wieder sein. Das sind 700.000 oder zehn Prozent weniger als vor einem Jahr. Die Überschuldungsquote, sprich der Anteil überschuldeter Personen im Verhältnis zu allen erwachsenen Bürgern in Deutschland, sank um gut einen Prozentpunkt auf 8,86 Prozent – ebenfalls ein historischer Tiefstand. Der gesamte Schuldenberg der deutschen Verbraucher ist um 24 Milliarden auf 178 Milliarden Euro geschrumpft.

Creditreform spricht von „Überschuldungs-Paradoxon“

Dieser der Pandemie trotzende Trend hat die Finanzexperten ziemlich überrascht. „Die positiven Zahlen sind in Anbetracht der lang anhaltenden Corona-Lage ein Überschuldungs-Paradoxon“, sagte der leitende Creditreform-Forscher Patrik-Ludwig Hantzsch. Ein scheinbarer Widerspruch, den er sich in erster Linie mit den Wirtschaftshilfen erklärt, die mit den Unternehmen auch die Arbeitsplätze gestützt hätten. Zudem hätten die Menschen zurückhaltender konsumiert – und stattdessen seit Anfang gut 200 Milliarden Euro zusätzlich beiseite gelegt.

Entwarnung mögen die Experten von Creditreform aber nicht geben, sie erwarten einige verzögerte Pandemie-Auswirkungen. So würden gestörte Lieferketten, stark steigende Energiepreise und die allgemein hohe Inflation letztlich auch die Geldbeutel der Verbraucher treffen. Zwar sinke die direkte Betroffenheit von Unternehmen und Verbrauchern durch die Corona-Beschränkungen weiter, erklärt Stephan Vila, Geschäftsführer der Creditreform-Tochter Boniversum, derzeit habe aber immer noch jeder dritte Haushalt (32 Prozent) weniger Nettoeinkommen zur Verfügung.

Rückgang in NRW und dem Ruhrgebiet stärker

In NRW sank die Zahl der überschuldeten Verbraucher leicht überdurchschnittlich um 11,2 Prozent auf 1,56 Millionen. Mit einer Verschuldungsquote von 10,47 Prozent, dem Anteil überschuldeter Verbraucher im Verhältnis zu allen Erwachsenen, liegt das bevölkerungsreichste Bundesland aber weit über dem Bundesdurchschnitt von 8,86 Prozent und im Länderranking auf dem viertletzten Platz. Zum Vergleich: In Bayern können nur sechs von hundert Verbrauchern ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen.

Geballt treten die Geldprobleme der Verbraucher nach wie vor im Ruhrgebiet auf. Gelsenkirchen und Herne haben mit ihren Überschuldungsquoten von 16,94 und 16,82 Prozent mit die höchsten bundesweit – von den 401 Städten und Kreisen in Deutschland haben nur drei anteilig noch mehr insolvente Haushalte. Auch die größten Ruhrgebietsstädte Duisburg (16,16 Prozent), Essen (12,94 Prozent) und Dortmund (12,73 Prozent) belegen unrühmliche Spitzenplätze – sie sind die drei in der Schuldenstatistik führenden Städte mit über 400.000 Einwohnern.

Das Revier bleibt aber ein Schulden-Sorgenkind

„Die altindustriell geprägten, strukturschwachen Regionen des Ruhrgebiets bleiben auch 2021 trotz deutlicher Rückgänge von Überschuldungsfällen und Überschuldungsquoten ein Brennpunkt sozialer Problemlagen in Deutschland“, heißt es in der Creditreform-Analyse. Hohe Arbeitslosigkeit, Einkommensarmut und hohe soziale Transferleistungen bildeten „eine prekäre Gemengelage, die die Regionen im Ruhrgebiet zum Sorgenkind machten.

Doch es gibt auch gute Nachrichten zwischen Duisburg und Dortmund: Im Revier haben überdurchschnittlich viele den Weg heraus aus der Schuldenfalle gefunden. Die Überschuldungsquote in den elf Städten und Kreisen, die Creditreform zum Ruhrgebiet zählt, sank überdurchschnittlich stark von 13,86 auf 12,65 Prozent.

