Thyssenkrupp – Kritik an Millionen-Abfindung für Ex-Chef

Essen. Massive Kritik an der Millionen-Abfindung für den früheren Thyssenkrupp-Chef Kerkhoff: Investoren und Aktionärsschützer schalten sich ein.

Die millionenschwere Abfindung für den früheren Thyssenkrupp-Vorstandschef Guido Kerkhoff löst Kritik bei Investoren und Aktionärsschützern aus. „Sowohl die Höhe der Ausgleichszahlungen als auch die Höhe der künftigen Rentenbezüge sind aus Aktionärssicht nicht tragbar“, sagte Ingo Speich von der Sparkassen-Fondsgesellschaft Deka Investment unserer Redaktion. Zum Abschied hat Kerkhoff eine „Ausgleichszahlung“ in Höhe von rund 6,36 Millionen Euro erhalten, wie aus dem aktuellen Geschäftsbericht hervorgeht. Zusätzlich habe Kerkhoff 500.000 Euro bekommen – als „pauschale Abgeltung“ aufgrund seines Verzichts auf eine dreimonatige Auslauffrist in seinem Vertrag. Anwaltskosten im Umfang von 80.000 Euro seien Kerkhoff ebenfalls erstattet worden. Ab dem Dezember 2027 könne Kerkhoff dann ein jährliches Ruhegeld in Höhe von 350.000 Euro „ungekürzt und abschlagsfrei“ in Anspruch nehmen.