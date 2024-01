Täglich zwei Pleiten in der Pflege: „Ich dreh jeden Cent um“

Susanne Rosenberger aufgenommen am 25.01.2024 vor dem Gebäude ihres ambulanten Pflegedienstes in Castrop-Rauxel. Foto von Susanne Rosenberger. Sie führt seit 2000 einen ambulanten Pflegedienst in Castrop-Rauxel, für den sie 2023 Insolvenzanmelden musste. Nach drei harten Monaten mit vielen Einsparungen in allen Bereichen ist sie nun kurz vor der Sanierung. Foto: Bernd Thissen / FUNKE Foto Services