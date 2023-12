Wer noch mehr von seinem Gehalt ausgezahlt haben möchte, auch vom Urlaubs- oder Weihnachtsgeld, muss nicht bis zur Steuererklärung warten. Es gibt Möglichkeiten, schon im laufenden Jahr mehr zu bekommen: Das kann einerseits Geld, das können andererseits aber auch steuerfreie Gehaltsextras sein.

Wer regelmäßige Ausgaben hat, wie zum Beispiel Fahrtkosten, Kosten für Fortbildungen oder Kinderbetreuung, kann mit dem Online-Finanz­amt Elster schon vor der eigentlichen Steuererklärung einen Antrag auf Lohnsteuerermäßigung stellen. Dieser Freibetrag wird dann monatlich zur Verfügung gestellt und nicht erst nach der Abgabe der Steuererklärung zurückgezahlt.

Seit dem 1. Dezember kann der Antrag auf Lohnsteuerermäßigung für 2024 gestellt werden. Bei Genehmigung gilt der Freibetrag in der Regel für zwei Jahre, bevor der Antrag erneut gestellt werden muss. Damit er genehmigt werden kann, müssen mindestens 1830 Euro an voraussichtlichen Kosten pro Jahr nachgewiesen werden.

Das ergibt sich beispielsweise durch einen Arbeitsweg von 30 Kilometern bei 230 Arbeitstagen. Außer Fahrtkosten können auch noch weitere Werbungskosten aus der Arbeitnehmertätigkeit angesetzt werden, wenn diese den Pauschbetrag von 1230 Euro überschreiten. Dazu zählen:

Außerdem können Sonderausgaben angesetzt werden, sofern diese den Pauschbetrag von 36 Euro überschreiten.

Wird der Antrag auf Lohnsteuerermäßigung genehmigt und ruft der Arbeitgeber den Freibetrag über die zentrale ELStAM-Datenbank der Finanzverwaltung ab, wird ein höheres Nettogehalt ausgezahlt. Im laufenden Jahr hat man mehr auf dem Konto. Allerdings verpflichtet man sich wegen der Lohnsteuerermäßigung zur Abgabe einer Steuererklärung. Erreicht man die im Antrag angegebenen voraussichtlichen Kosten jedoch nicht, kann es in der Steuererklärung zu Nachzahlungen kommen.

Steuerexperte Fabian Walter aka Steuerfabi erreicht mit seinen Tipps zu Steuern, Steuererklärung und Co. Millionen Menschen in den sozialen Medien. Fortan schreibt er seine besten Tipps als Gastautor auch für Sie auf.

*Der Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn Sie auf einen Affiliate-Link klicken und über diesen Link einkaufen, erhält die Funke Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für Sie als Nutzerinnen und Nutzer verändert sich der Preis nicht, es entstehen Ihnen hierdurch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, Ihnen hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden!

Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten.