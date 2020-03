Pandemie So reagieren Aldi, Lidl, Rewe und Co. auf das Coronavirus

Berlin. Die Coronavirus-Infektionen breiten sich immer weiter aus. Supermarkt-Ketten reagieren – sie wollen ihre Mitarbeiterinnen schützen.

Das Coronavirus breitet sich weiter aus und ändert den Alltag in Deutschland und Europa. Auch in Supermärkten ist vieles anders geworden. In sozialen Medien werden Bilder von leergeräumten Regalen geteilt, die Lebensmittelläden sind trotz aller Empfehlungen, nach Möglichkeit Distanz zu wahren, gut besucht. Für die Mitarbeitenden bedeutet die Corona-Krise allerdings nicht nur mehr Arbeit – sondern auch ein großes Infektions-Risiko. Deutsche Supermarkt- und Discountketten reagieren.

Um ihre Kassiererinnen vor einer Infizierung zu schützen, setzen die ersten Supermärkte nun Schutzwände aus Plexiglas ein. Wie die „Lebensmittel Zeitung“ berichtet, testet etwa Aldi Süd 1,5 Meter hohe, durchsichtige Trennwände zwischen Kunden und Mitarbeiterinnen. So soll auch beim Einkaufen und Bezahlen der notwendige Sicherheitsabstand eingehalten werden. Ab Donnerstag werde auch Rewe Süd solche Trennwände testen, allerdings in Bayern.

Coronavirus: Virologe empfiehlt für Supermarkt-Personal Mundschutz

Der Virologe Alexander Kekulé hat für Mitarbeiter in Supermärkten und andere Dienstleister unterdessen ohnehin Mundschutz empfohlen. „Es gibt Menschen, die einfach Aufgaben haben, bei denen sie automatisch mit anderen in Kontakt kommen und die sich nicht zu Hause einsperren können“, sagte Kekulé am Mittwoch im Mitteldeutschen Rundfunk.

Für diese Menschen bräuchte es „wesentlich konkretere Anweisungen und Empfehlungen“, so der Virologe.

Coronavirus: Supermärkte und Discounter sonntags weiter geschlossen

Die Solidarität mit dem Supermarkt-Personal scheint in der Corona-Krise zu wachsen. In ihrer Fernsehansprache an das Volk lobte Bundeskanzlerin Angela Merkel den dauerhaften Einsatz und dankte dafür, dass sie „buchstäblich den Laden am Laufen halten“.

Die deutschen Supermarkt- und Discountketten wollen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vorerst nicht noch mehr belasten. Edeka, Rewe, Aldi und Lidl betonten bei einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur, ihre Geschäfte nicht am Sonntag zu öffnen und an den gewohnten Geschäftszeiten von Montag bis Samstag festhalten zu wollen.

Rewe-Chef Lionel Souque begründete das in einem Schreiben mit der ohnehin hohen Belastung der Beschäftigten: „Mit dem gegenwärtigen Pensum verlangen wir den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Märkten bereits Erhebliches ab“, hieß es dort. „Und wir haben aktuell wenig Grund zu der Annahme, dass sich daran binnen sehr kurzer Frist etwas verändert.“

Coronavirus bringt Mitarbeiter schon jetzt an Grenze

Auch die Rewe-Discounttochter Penny wolle auf Sonntagsöffnung verzichten, ebenso wie Edeka und der dazugehörige Discounter Netto. „Schon jetzt sind viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Grenzen ihrer Belastbarkeit, erklärte ein Unternehmenssprecher. Ein weiterer Öffnungstag würde diese Situation zusätzlich verschärfen.

Die Discounter Lidl und Aldi entschieden sich ebenfalls gegen den Verkauf am Sonntag. Aldi betonte, die die Mitarbeitenden bräuchten Ruhephasen, um Kräfte zu sammeln. Lidl fügte allerdings hinzu, dass man die Situation täglich neu bewerte. Ähnlich äußerten sich Kaufland und Real.

Coronavirus-Pandemie – Mehr zum Thema:

Coronavirus: Auch Bevölkerung kann bei Aldi, Rewe & Co. helfen

Politiker und Politikerinnen appellieren derweil auch an die Kunden und Kundinnen, solidarisch mit den Supermarkt-Angestellten zu sein: Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) sagte am Dienstag, die Versorgung mit Lebensmitteln sei in Deutschland gewährleistet.

Das sagte in ihrer Fernsehansprache auch Bundeskanzlerin und Parteikollegin Merkel, wenn auch mit deutlicheren Worten: „Vorratshaltung ist sinnvoll, war sie im Übrigen immer schon“, so die Kanzlerin. „Hamstern, als werde es nie wieder etwas geben, ist sinnlos und letztlich vollkommen unsolidarisch.“

(dpa/AFP/reba)