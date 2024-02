Berlin Das Gebäudeenergiegesetz sollte alternativen Wärmeerzeugern zu einem Boom verhelfen. Warum das scheiterte, zeigen die Zahlen von 2023.

Das Gebäudeenergiegesetz entzweite im Sommer nicht nur die Ampel-Regierung. Es machte auch die Heizung als ein eigentlich technisches Gerät zum Politikum. Brachte bislang für gewöhnlich eine Gastherme den Heizkörper auf Temperaturen, stellten sich plötzlich Millionen Deutsche die Frage, wo die heimische Wärme herkommen soll.

Von Wärmepumpe über Fernwärme bis hin zur Pelletheizung wurden Für und Wider alternativer Heizanlage vielfach durchdekliniert. Doch überzeugt wurden die Deutschen anscheinend nicht. Auf einen Nachfrageboom bei Wärmepumpen folgte eine gesteigerte Nachfrage bei der Modernisierung von Öl- und Gasheizungen, denen das Heizungsgesetz eigentlich ein Ende bereiten sollte.

Heizungsgesetz: In der zweiten Jahreshälfte war der Ansatz von Wärmepumpen rückgängig

2023 wurden in Deutschland insgesamt 1,3 Millionen Wärmeerzeuger abgesetzt, wie der Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) mitteilte. Das entspreche einem Wachstum von 34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Einen Absatz in ähnlicher Größenordnung hätten die Hersteller „zuletzt in den 90er Jahren“ erzielt, als die heiztechnische Modernisierung der neuen Bundesländer in die Bilanz eingeflossen war.

Zwei Handwerker reparieren eine Gastherme. Diese erlebte einen Boom im letzten Jahr. Foto: stock.adobe.com / yunava1 - stock.adobe.com

Allerdings ist das Rekordergebnis „von Vorzieh- und Sondereffekten gekennzeichnet“. In der ersten Jahreshälfte hätten die Hersteller „einen anhaltenden Nachfrageboom bei Wärmepumpen“ verzeichnet, der unter anderem auf die Sorge der Verbraucherinnen und Verbraucher vor einer möglichen Gasmangellage infolge des Ukraine-Kriegs zurückging. Im letzten Jahr seien 356.000 Wärmepumpen verkauft worden, was einem Plus von 51. Prozent entspreche, wie de „Welt“ schreibt.

In der zweiten Jahreshälfte 2023 habe dann jedoch die Debatte um die Novelle des Gebäudeenergiegesetzes und die künftige staatliche Förderung für eine gesteigerte Nachfrage bei der Modernisierung von Öl- und Gasheizungen gesorgt, während sich der Absatz von Wärmepumpen rückläufig entwickelte, erklärte der BDH. Im vergangenen Jahr wurden 790.500 Gaskessel verkauft – ein Plus von 32 Prozent, wie die „Welt“ schreibt. Der Wert bei Ölheizung habe sich mit 112.500 Stück sogar verdoppelt.

Auch spannend: Überraschende Studie: Wie Öl- und Gasheizungen weiterlaufen

Mit dem Heizungsgesetz gebe es endlich Planungssicherheit

Auch die stark rückläufige Neubautätigkeit im vergangenen Jahr wirkte sich demnach auf die Heizungsindustrie aus. Im Gegensatz zu den Wärmeerzeugern gab es bei sogenannten heiztechnischen Systemkomponenten wie Heizkörpern, Fußbodenheizungen oder Lüftungssystemen laut BDH keinen Boom.

Für das erste Halbjahr des neuen Jahres zeigt sich die Heizungsindustrie trotz der derzeit noch immer „hohen Verunsicherung im Markt und den eher verhaltenen Erwartungen der Hersteller“ optimistisch. „Mit Inkrafttreten des GEG und der neuen Förderrichtlinie besteht jetzt endlich Planungssicherheit für alle Marktteilnehmer und vor allem für die Verbraucherinnen und Verbraucher“, erklärte BDH-Hauptgeschäftsführer Markus Staudt. Damit sei „jetzt der richtige Zeitpunkt, sich mit der Heizungsmodernisierung zu beschäftigen und die Wärmewende in den eigenen vier Wänden anzugehen“.

Vor diesem Hintergrund appellierte der BDH gemeinsam mit dem Zentralverband Sanitär Heizung Klima an die Politik, eine Informationsoffensive über heiztechnische Lösungen und neue Förderungen zu starten. „Aus Paragrafen müssen jetzt eingebaute Heizungen werden“, forderte BDH-Hauptgeschäftsführer Staudt.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wirtschaft