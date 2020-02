Bodegraven. Wegen möglicher Kunststoffteile warnt Lidl vor dem Verzehr von „Milbona Gouda“. Vier Bundesländer sind von dem Rückruf betroffen.

Verbraucher sollten „Milbona Gouda jung gerieben, mindestens 7 Wochen gereift, 250g“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 23.03.2020 nicht verzehren, teilte Lidl Deutschland am Dienstag mit. Der betroffene Käse trägt die Losnummer 893839538051060191224.

Der Gouda wurde in Lidl-Filialen in Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz verkauft. Dem niederländischen Hersteller Delicateur zufolge könne nicht ausgeschlossen werden, dass in dem Produkt blaue Kunststofffremdkörper enthalten sind. Der Käse kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird erstattet.

„Milbona Gouda" wurde zurückgerufen. Der Käse kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird erstattet.

Gouda-Rückruf auch im vergangenen Jahr

Kurios: Schon im Februar 2019 hatte Delicateur „Milbona Gouda“ zurückgerufen. Auch damals waren Kunststoffteile der Grund.

