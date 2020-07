Schokolade Ritter Sport vs. Milka: Urteil im Streit um Schokoladenform

Berlin. Ritter Sport und Milka streiten seit Jahren um das Recht auf quadratische Schokolade. Nun trifft der Bundesgerichtshof sein Urteil.

Seit Jahren streiten sich die Schokoladenhersteller Ritter Sport und Milka vor Gericht. Der Grund: das Recht auf Schokolade in Quadratform. Nun steht der Streit vor einer Entscheidung. Am Donnerstagmorgen verkündet der Bundesgerichtshof (BGH) sein Urteil.

Jahrzehntelang warb Ritter Sport mit dem bekannten Slogan „Quadratisch. Praktisch. Gut.“. Die Alfred Ritter GmbH & Co. KG in Waldenbuch bei Stuttgart hat sich die charakteristische Verpackung in den 1990er Jahren sogar als Marke schützen lassen.

Doch Milka, beziehungsweise der Hersteller-Konzern Mondelēz, setzt sich seit zehn Jahren für die Löschung dieser Marke ein. Fällt der Markenschutz, dürften auch andere Hersteller ihre Schokolade quadratisch verkaufen.

Ritter Sport und Milka: Letzte Runde im Streit um Schokoform

Als Marke eingetragen ist eine Art Blanko-Verpackung: neutral ohne Aufdruck, aber mit den typischen Seitenlaschen und der Längsnaht zum Knicken auf der Rückseite. Experten und Expertinnen sprechen von einer dreidimensionalen Marke oder Formmarke. Vor Gericht soll geklärt werden, ob Ritter Sport dieses Recht für sich beanspruchen kann.

Der komplizierte Fall liegt mittlerweile schon zum zweiten Mal bei den obersten Zivilrichtern in Karlsruhe. 2016 ordnete das Bundespatentgericht zunächst die Löschung der Marke an. Ein Jahr später hob der BGH diesen Beschluss wieder auf und verwies das Verfahren zurück an das Patentgericht, das den Löschungsantrag 2018 zurückwies. Ritter Sport durfte den Markeneintrag behalten. Milka wollte das Urteil allerdings nicht akzeptieren.

Ritter Sport: Dürfen auch andere quadratische Schokolade produzieren?

In der zweiten Runde vor dem BGH hängt nun alles an der Frage, ob das Schokoquadrat ausschließlich aus einer Form besteht, „die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht“. Das wäre ein Ausschlusskriterium für den Markenschutz. Die Regelung soll verhindern, dass sich Unternehmen ein Monopol an einem Design sichern können, dessen Nutzung auch für die Konkurrenz wichtig wäre.

In der Verhandlung im Mai hatte der vorsitzende Richter Thomas Koch vermutet, dass Verbraucher und Verbraucherinnen die quadratische Form als Herkunftsnachweis wahrnehmen könnten. Die entscheidende Frage sei aber, ob sie die Schokolade hauptsächlich aus ästhetischen und funktionalen Gesichtspunkten kauften. Für die Beurteilung spiele auch die Vermarktungsstrategie mit dem bekannten Slogan eine Rolle.

