Rettungsdienste: Autofahrer werden zu wenig kontrolliert

Kann ein Tempolimit von 130 Stundenkilometern auf deutschen Autobahnen Leben retten? SPD und Union streiten sich über diese Frage seit Jahren – und auch aktuell kocht die Debatte hoch. Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) sprach sich für ein Tempolimit aus, Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) dagegen.

Aber wie denken diejenigen darüber, die auf den Autobahnen Tote bergen und Verletzte versorgen müssen?

Tempolimit: Rettungsdienste bezweifeln starken Rückgang von Verkehrstoten

Ein Tempolimit von 130 Stundenkilometern würde sich aus Sicht der Rettungsdienste nicht signifikant auf die Zahl der Verkehrstoten auswirken. „Die Debatte um ein Tempolimit ist zu führen. Aber damit wären nicht alle Probleme gelöst“, sagte Marco K. König, Erster Vorsitzender des Deutschen Berufsverbands Rettungsdienste e.V. (DBRD), unserer Redaktion.

„Das Hauptproblem ist nicht das zu schnelle Fahren auf Autobahnen. Viel problematischer ist, dass Sicherheitsvorkehrungen nicht eingehalten werden“, sagte König. Viel gefährdeter als Autobahnfahrer seien Fußgänger, Zweiradfahrer sowie Autofahrer, die auf Bundes- und Landesstraßen unterwegs seien.

Rettungsdienste fordern mehr Kontrollen

Viele Fahrer würden sich laut König nicht an die Verkehrsregeln halten: „Manche Fahrer telefonieren am Steuer, andere stehen unter Alkohol- oder Drogeneinfluss oder sind nicht angeschnallt. Hinzu kommen ältere Fahrer, die eigentlich nicht mehr fahrtüchtig sind und versehentlich zu Geisterfahrern werden“, zählt König auf.

Dies sei möglich, da die Verkehrsregeln kaum kontrolliert würden. „Es braucht dringend stärkere und bessere Kontrollen. Damit würde sich die Zahl der Verkehrstoten und –verletzten wirksam reduzieren lassen“, sagte der Verbands-Vorsitzende.

Ist es sinnvoll, sogar über ein Tempolimit von 80 Stundenkilometern zu diskutieren?

Auch wenn König der Auffassung ist, dass sich ein Tempolimit von 130 Stundenkilometern nicht signifikant auf die Zahl der Verkehrstoten auswirken würde, so gelte doch: „Je höher die Geschwindigkeit, desto größer ist das Verletzungsrisiko.“

Die Frage sei aber, wo die Diskussion nach einem Tempolimit von 130 Stundenkilometern hinführe. „Ist es sinnvoll auch über Tempo 80 zu diskutieren? Das wäre schließlich noch besser für das Klima und würde möglicherweise auch die Zahl der Verletzten und Toten weiter reduzieren.“

Polizei und Versicherer fordern mehr Forschung

Mehr Erkenntnisse, was ein Tempolimit bringen kann, erhoffen sich die Gewerkschaft der Polizei (GdP) und der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft. Dem „Handelsblatt“ sagte der stellvertretende GdP-Bundesvorsitzende Michael Mertens, dass die Bundesregierung ein unabhängiges Gutachten in Auftrag geben solle. Damit sollen valide Zahlen über den Nutzen einer Geschwindigkeitsbegrenzung erlangt werden.

Die deutschen Versicherer wollen in einem Praxistest erproben, was ein Tempolimit bringen könnte. „Bisher sind die Wirkungen wissenschaftlich nicht umfassend untersucht worden. Da haben wir, was Deutschland angeht, eine Lücke“, sagte Siegfried Brockmann, Leiter der Unfallforschung der Versicherer im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“.

Esken zieht Nordkorea-Vergleich

Vor allem in der Politik wird die Debatte leidenschaftlich geführt – teils mit drastischen Vergleichen. Die neue SPD-Vorsitzende Saskia Esken stellte bei der Frage nach einem Tempolimit sogar einen Nordkorea-Vergleich auf.

Und das Verkehrsministerium leistete sich in der Debatte eine peinliche Panne.

Eine klare Position zum Tempolimit bezog die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katrin Göring-Eckardt, im Gespräch mit unserer Redaktion – und ein Tempolimit gefordert. Was ein ehemaliger Feuerwehrmann von seinen Einsätzen auf der Autobahn berichtet, lesen Sie hier.