Prognosen für 2019

Am Ende des Jahres dürfte die Brauerei-Branche rund zwei Millionen Hektoliter weniger als im Vorjahr ausgestoßen haben. Nach Prognosen des Branchenmagazins „Inside“ bleibt Krombacher die Nummer eins mit knapp 6 Mio. Hektolitern Bierausstoß (-1,5 Prozent). Oettinger, die Nummer zwei, läge demnach bei 4,35 Mio. hl, was ein Minus von 11,5 Prozent bedeuten würde.

Die Drei (Bitburger, 3,8 Mio. hl) und die Vier (Veltins, gut 3 Mio. hl) gehörten mit plus minus Null zu den Gewinnern des Jahres. Mit minus 1,4 Prozent und 2,23 Mio. hl. hätte sich Warsteiner über dem Branchenschnitt behauptet.

Laut Brauerbund haben erneut alkoholfreie Biere und Biermischgetränke relativ am stärksten gewonnen. Das Helle löst mit einem Marktanteil von 7 Prozent das Weizen (Weißbier, von 6,9 auf 6,6 Prozent) als Nummer eins in Bayern und Nummer zwei bundesweit ab. Mit 50,7 Prozent Marktanteil belibt Pils die Nummer eins. Craftbeer spielt mit 0,3 Prozent Marktanteil eher in den Köpfen als den Kassen eine bedeutende Rolle.