Preise für Alkohol und Tabak um fast ein Zehntel gestiegen

Düsseldorf Die Preise für Alkohol und Tabak sind in den vergangenen zwölf Monaten gestiegen. Wein, Bier und Zigaretten sind jetzt rund zehn Prozent teurer.

Wer raucht und regelmäßig Alkohol konsumiert, hat in diesem Jahr in NRW tiefer in die Tasche greifen müssen. So seien die Preise für alkoholische Getränke zwischen November 2022 und November 2023 um 9,9 Prozent gestiegen, teilte das Statistische Landesamt am Freitag in Düsseldorf mit. Die Preise für Tabakwaren legten im selben Zeitraum um 8,5 Prozent zu.

Insbesondere Bier wurde nach Angaben der Statistiker innerhalb der zwölf Monate teuer: Der Preis stieg um durchschnittlich 12,8 Prozent. Die Preise für Wein legten um 9,2 Prozent, die Preise der darin enthaltenen Getränke Sekt, Prosecco oder Champagner um 10,7 Prozent.

Spirituosen waren im November 2023 um 6,5 Prozent teurer als im Vorjahresmonat. Die Verbraucherpreise insgesamt stiegen in dem genannten Zeitraum lediglich um 3 Prozent.

Bei den Tabakwaren legten die Preise für losen Tabak und Liquid für E-Zigaretten um 10,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zu. Zigaretten kosteten 8,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. (epd)

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wirtschaft