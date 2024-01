Am Freitag werden auch die Busse und Bahnen der Ruhrbahn still stehen, weil Verdi zum Warnstreik aufruft.

Berlin/Düsseldorf Nach dem Bahn-Chaos ist vor dem Bahn-Chaos: Verdi-Streik trifft Freitag Pendler in Bussen, Straßen- und U-Bahnen. Diese Städte sind betroffen.

Am Freitag streiken die Bus- und Straßenbahnfahrerinnen und -fahrer in NRW.

Verdi fordert freie Tage und identischen Start- und Zielort

Arbeitgeber sehen sich überfordert - Bund und Land sollen helfen

Diese Verkehrsbetriebe werden bestreikt

Obwohl die Lokführer eine Streikpause eingelegt haben, müssen die Pendlerinnen und Pendler in NRW erneut mit massiven Beeinträchtigungen rechnen: Für diesen Freitag hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi die Beschäftigten in vielen kommunalen Verkehrsbetrieben zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen, wie sie am Montag mitteilte. Gestreikt wird in fast allen Bundesländern, auch in Nordrhein-Westfalen. Einschränkungen drohen bei Bussen, Straßenbahnen und U-Bahnen, S-Bahnen sind hingegen nicht von den Warnstreiks betroffen.

Verdi will bessere Bedingungen für die Bus- und Bahnfahrerinnen und -fahrer erreichen, damit die Nahverkehrsbetriebe wieder genügend Personal anheuern können. Der Gewerkschaft zufolge fehlen bundesweit rund 80.000 Beschäftigte. Andrea Becker, die Landesfachbereichsleiterin für Verkehr bei Verdi NRW, erklärt: „Die Arbeitgeber fahren auf Verschleiß, das ist kein sinnvolles Vorgehen. Wir werden den Fahrbetrieb nur mit gesunden Beschäftigen auf Dauer aufrechterhalten können.“ Die Arbeitsbedingungen im ÖPNV seien „weit davon entfernt, konkurrenzfähig zu sein. Die Verkehrswende benötigt auch eine echte Arbeitswende“.

Verdi fordert: Start und Ziel am gleichen Ort

In NRW war vergangenen Mittwoch Auftakt. Verhandelt wird über die Arbeitsbedingungen der rund 32.000 Beschäftigten in den NRW-Nahverkehrsbetrieben, die im Manteltarifvertrag geregelt sind. Die Forderungen der Gewerkschaft wurden von der Arbeitgeberseite - wie in Auftaktrunden üblich - abgelehnt. Verdi antwortet darauf umgehend mit Warnstreiks. Die Beschäftigten dieser Nahverkehrsunternehmen im und am Ruhrgebiet wurden zum Warnstreik aufgerufen.

Duisburger Verkehrsgesellschaft Aktiengesellschaft (Duisburg)

Rheinbahn AG (Düsseldorf)

WSW mobil GmbH (Wuppertal)

Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH (Ennepetal)

Hagener Straßenbahn Aktiengesellschaft (Hagen)

Niederrheinische Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft NIAG (Moers)

SWK Mobil GmbH (Krefeld)

Dortmunder Stadtwerke Aktiengesellschaft (Dortmund)

Vestische Straßenbahnen GmbH (Herten)

Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen Aktiengesellschaft (Bochum)

Ruhrbahn GmbH (Essen)

STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH (Oberhausen)

Straßenbahn Herne - Castrop-Rauxel GmbH (Herne)

Verdi NRW fordert unter anderem Entlastungstage für alle Beschäftigten im ÖPNV. Für die Fahrerinnen und Fahrer ist ihr besonders wichtig, dass sie am gleichen Ort ihre Arbeit beginnen und beenden, damit sie nicht nach Feierabend noch Extrazeit aufwenden müssen, etwa um zu ihrem privaten Pkw am Startort zu kommen.

Nahverkehrsunternehmen fehlt neben Personal auch Geld

Hinzu kommen Forderungen nach Schicht- und Wechselschichtzulagen, einem vollen Monatsgehalt als Jahressonderzahlung und die Anrechnung von Überstunden ab der ersten Minute. „Ohne den ÖPNV wird es keine Verkehrswende geben. Und ein zuverlässiger und sicherer ÖPNV kann nur garantiert werden, wenn ins Personal investiert wird“, begründet Verdi NRW diese Forderungen.

Verdi-Streik: An den Haltestellen von Bus und Bahn heißt es am Freitag wieder Warten. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Auch die Arbeitgeber in NRW sehen das Dilemma eines Nahverkehrs, der wachsen soll, dessen Investitionen dem aber nicht gerecht werden. Das betonte etwa Harald Kraus, Arbeitsdirektor der Dortmunder Stadtwerke (DSW21), nach der ersten Tarifrunde vergangenen Mittwoch in Dortmund: „Die große Herausforderung dabei ist, dass die Erwartungen und Anforderungen an den ÖPNV mit Recht wachsen, die Finanzierungszusagen von Bund und Ländern mit dieser Entwicklung aber nicht Schritt halten“, schrieb er auf dem Portal LinkedIn.

DSW-Vorstand: Ohne Hilfe von Bund und Land schaffen wir das nicht

Stattdessen würden „die Defizite in den Verkehrsunternehmen steigen“. Dieses Missverhältnis dürfe „nicht auf dem Rücken der Mitarbeitenden ausgetragen werden“, warnte DSW-Vorstandsmitglied Kraus und betonte die Verantwortung von Bund und Land: „Die Tarifpartner allein werden diese Spirale nicht durchbrechen können. Da ist auch die Politik gefordert!“

Das gewichtigste Gegenargument der direkten Verhandlungspartner sind wie eh und je die notorisch klammen Kassen der Kommunen, gerade in den Ruhrgebietsstädten. Ihre ÖPNV-Angebote sind seit jeher nicht rentabel, sondern reißen jedes Jahr große Löcher in die städtischen Haushalte, die auf anderem Wege gestopft werden müssen. Aus diesem Grund fordern die Verkehrsbetriebe auch eine sichere Gegenfinanzierung des Deutschlandtickets durch Bund und Land.

Verdi: Dramatischer Personalmangel im ÖPNV

„Da jetzt in allen Bundesländern Tarifverhandlungen stattgefunden haben und ohne Ergebnis geblieben sind, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, um mehr Druck auf die Arbeitgeber zu machen“, erklärte die Vize-Verdi-Vorsitzende Christine Behle in Berlin. Die Gewerkschaft berichtete von einem dramatischen Mangel an Arbeitskräften im Nahverkehr und einem „unglaublichen Druck auf die Beschäftigten“. (mit dpa)

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wirtschaft