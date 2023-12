Nachhaltiges Bauen: NRW senkt Kreditzinsen in Förderprogramm

Düsseldorf Nach dem angekündigten KfW-Förderstopp senkt die NRW.BANK die Kreditzinsen für nachhaltiges Bauen. Die Anpassung gilt maximal bis Ende März 2024.

Nach viel Kritik am geplanten Aussetzen des bundesweiten Förderprogramms für klimafreundlichen Neubau springt Nordrhein-Westfalen jetzt in die Bresche. Ab sofort können Privatleute, die nachhaltig bauen oder sanieren wollen, ein Förderprogramm der landeseigenen NRW.Bank zu einem deutlich geringeren Zinssatz erhalten. Das teilte NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) am Donnerstag in Düsseldorf mit.

Die NRW.Bank biete nun in ihrem Programm „Nachhaltig Wohnen“ einen Zinssatz, der im Vergleich zu den aktuellen Marktkonditionen um rund drei Prozent niedriger sei. Bei einem Kredit von 250.000 Euro läge die Zinsersparnis damit, je nach Laufzeit, bei etwa 600 Euro pro Monat. Die Anpassung gilt grundsätzlich bis zur Wiederaufnahme des Bundesprogramms –maximal jedoch bis Ende März 2024.

Förderung finanziert bis zu 100 Prozent der Investitionskosten

Das NRW-Programm können Privatpersonen aller Einkommensklassen nutzen, die Wohneigentum zur Selbstnutzung bauen, erwerben oder sanieren und dabei nachhaltige Gebäudestandards beachten. Förderfähig seien etwa die Steigerung der Energie-Effizienz sowie der Widerstandsfähigkeit gegenüber Umwelt-Katastrophen, der Einsatz von wiederverwertbaren Rohstoffen, aber auch barrierefreier Wohnraum, erläuterte das Bauministerium.

Mit der Förderung können bis zu 100 Prozent der Investitionskosten bei Sanierung und bis zu 50 Prozent der Kosten bei Neubau finanziert werden. Beantragt wird das Programm über die Hausbank.

Empörung über geplante Kürzungen der Förderungen für klimafreundlichen Neubau

In der vergangenen Woche hatte die Ankündigung des Bundesbauministeriums, dass der Topf der staatlichen Förderbank KfW für klimafreundlichen Neubau leer sei, für Empörung in der Bau- und Wohnungswirtschaft gesorgt.

Die Vollbremsung sorge für massive Verunsicherung bei Bauwilligen, kritisierte Scharrenbach. „Unsicherheit ist jedoch der Feind von Investitionen.“ Das Förderchaos des Bundes schade dem Wohnungsbau und der Energie-Effizienz gravierend. „Nordrhein-Westfalen steuert dagegen.“ Dank der Landesinitiative könnten sich kurzfristig bauwillige Bürger in NRW nun doch noch ihren Traum vom nachhaltigen Eigenheim erfüllen. (dpa)

