Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat den staatlichen Einstieg bei der Lufthansa als eine "tragfähige und vernünftige" Lösung bezeichnet, um einen "wichtigen Arbeitgeber in Deutschland" zu sichern. Der Luftfahrtkonzern geriet durch die Corona-Krise in Bedrängnis und soll mit rund neun Milliarden Euro unterstützt werden.

Frankfurt/Main. Die Lufthansa ist aus dem Deutschen Aktienindex (Dax) geflogen. Grund ist der Kursabsturz des Unternehmens wegen der Corona-Krise.

Es ist der nächste Tiefschlag innerhalb kürzester Zeit für die Lufthansa. Die größte deutsche Fluggesellschaft verliert ihren Platz im Deutschen Aktienindex, nachdem der Kurs der Aktie in Folge der Corona-Krise abstürzte.

Wie die deutsche Börse am Donnerstagabend mitteilte, wird die Lufthansa ab dem 22. Juni nur noch im MDax der mittelgroßen werte gelistet. Seit dem Start des Dax am 1. Juli 1988 gehörte die Lufthansa ununterbrochen zur ersten deutschen Börsenliga. Maßgeblich für die Zugehörigkeit zum Kreis der 30 Dax-Konzerne sind Börsenumsatz (Handelsvolumen) und Börsenwert (Marktkapitalisierung) eines Unternehmens.

Weil der Flugverkehr seit Monaten wegen der Corona-Pandemie praktisch stillsteht, ging es für die Lufthansa in atemberaubenden Tempo bergab. Die Insolvenz kann wohl nur abgewendet werden, wenn die Aktionäre bei der Hauptversammlung Ende Juni dem neun milliarden Euro schweren Rettungspaket der Bundesregierung zustimmen. Dafür wird die Lufthansa jedoch wichtige Start- und Landerechte an den Flughäfen München und Frankfurt abgeben müssen. In dem Konzern mit etwa 138.000 Beschäftigten stehen Tausende Jobs auf der Kippe.

Lufthansa macht Platz für Immobilienunternehmen

Den Platz der Lufthansa unter den 30 Dax-Unternehmen nimmt der Berliner Immobilienkonzern Deutsche Wohnen ein. Es ist neben dem Bochumer Unternehmen Vonovia, größter deutscher Vermieter, der zweite Immobilienkonzern im Dax. Zudem ist Deutsche Wohnen der erste Dax-Konzern der Hauptstadt seit der Übernahme von Schering durch Bayer vor vierzehn Jahren.

Deutsche Wohnen ist mit bundesweit 160.000 Wohnungen der zweitgrößte private Vermieter in der Republik. Für diesen Freitag hat der Konzern die Aktionäre zur Hauptversammlung geladen.

Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes exakt nachbilden (ETFs). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet werden, was in der Regel Einfluss auf die Aktienkurse hat. Die Zugehörigkeit zum Dax ist aber auch eine Frage von Prestige. Gerade für internationale Investoren ist der Leitindex das Aushängeschild der deutschen Wirtschaft. Nächster regulärer Überprüfungstermin für die Zusammensetzung der Aktienindizes der Deutschen Börse ist der 3. September 2020.

Lufthansa teilt Schicksal von Thyssenkrupp und Commerzbank

Bereits 2019 ereilte zwei weitere deutsche Börsenurgesteine das gleiche Schicksal wie die Lufthansa. Im September musste das traditionsreiche Industrieunternehmen Thyssenkrupp seinen Platz im Top-Börsenindex räumen.

Ein Jahr zuvor erwischte es die Commerzbank, die ausgerechnet dem Zahlungsabwickler Wirecard Platz machen musste. Auch Thyssen und die Commerzbank gehörten zum Kreis der 15 Gesellschaften bis dahin ohne Unterbrechung in dem Index gelistet waren.

