Milliardär Kühne verdoppelt seinen Anteil an Brenntag

Essen. Der Multimilliardär Klaus-Michael Kühne hat seinen Anteil am unter Druck stehenden Dax-Unternehmen erhöht. Von 5,2 auf auf mehr als 10 Prozent.

Der Milliardär Klaus-Michael Kühne hat seinen Anteil an dem Chemikalienhändler Brenntag in die Höhe geschraubt. Über seine Holding verfüge er nun über gut 10 Prozent der Stimmrechte, hieß es am Freitagabend nach Börsenschluss in einer Mitteilung des Dax-Konzerns. Zuvor lag sein Anteil bei knapp 5,2 Prozent.

Der Unternehmer Klaus-Michael Kühne hat seinen Anteil an dem Essener Chemikalienhändler Brenntag verdoppelt. (Archivbild) Foto: Axel Heimken / dpa

Das Brenntag-Management steht unter dem Druck von aktivistischen Investoren, die eine Aufspaltung des Konzerns favorisieren. Brenntag will als Reaktion darauf die beiden Sparten Essentials und Specialties zunächst unabhängiger aufstellen.

Kühne ist vor allem mit seinem Logistikkonzern Kühne+Nagel reich geworden, ist aber seit kurzem auch größter Aktionär der Lufthansa. (dpa)

