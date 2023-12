Finanz-Influencer aka Steuerfabi erreicht mit seinen Steuertipps Millionen Menschen in den sozialen Medien. Fortan schreibt er seine besten Tipps als Gastautor auch für Sie auf. Dieses Mal: Wie man 2023 noch clever sparen kann.

Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Ein Jahr, in dem viele den Gürtel wegen der anhaltenden Inflation enger schnallen mussten. Kein Wunder, dass man sparen wollte und musste, wo es nur ging. Kurz vor dem neuen Jahr bietet sich dazu noch eine letzte Gelegenheit.

Wer in einer privaten Krankenversicherung ist, hat noch bis zum 22. Dezember die Möglichkeit, seine Beiträge für die nächsten drei Jahre im Voraus zu bezahlen. Voraussetzung ist, dass die jeweilige Krankenkasse die Vorauszahlung akzeptiert. Und auch nur mit Beiträgen zur Basiskranken- und Pflegeversicherung gibt es Steuervorteile. Zusatzleistungen wie beispielsweise das Einzelbett-Zimmer oder die Behandlung durch den Chefarzt kann man nicht geltend machen.

Die Beiträge für die Basiskranken- und Pflegeversicherung sind in unbegrenzter Höhe als Vorsorgeaufwendungen abzugsfähig. Für sonstige Vorsorgeaufwendungen, wie etwa Arbeitslosen-, Unfall- und Haftpflichtversicherung, gilt das jedoch nicht. Die Folge: Hat man den Höchstbetrag bereits durch die Beiträge zur Basiskrankenversicherung erreicht, werden sonstige Vorsorgeaufwendungen steuerlich nicht mehr berücksichtigt.

Kompliziert? Hier ein konkretes Beispiel:

Fabian Walter: „Sei doch nicht besteuert"

Mit Steuerfabi die Welt der Steuern verstehen und richtig Geld sparen. Für die Steuererklärung 2023.

Früher konnte man Computer, Laptops oder Tablets, die mehr als 952 Euro brutto (800 Euro netto) gekostet haben, nicht sofort im selben Jahr von der Steuer absetzen. Man musste diese Geräte über drei Jahre abschreiben. Seit 2022 gilt aber: Man kann sie schon im Jahr des Kaufs in voller Höhe von der Steuer absetzen. Achtung: Tablets müssen eine sichtbare Bildschirmdiagonale von mindestens 22,86 Zentimeter (neun Zoll) haben und dieser Trick gilt auch nicht für Smartphones. Der Steuervorteil hier: Die höhere Abschreibung kann zu Steuerersparnissen führen, da man schneller über den Arbeitnehmerpauschbertrag von 1230 Euro rutscht und sich die Kosten dann steuerlich besser auswirken.

Heiraten sollte man nie aus steuerlichen Gründen, sondern immer nur aus Liebe. Aber hat man den Partner fürs Leben gefunden und sich für eine Hochzeit entschieden, sollte man sich noch im Dezember trauen und nicht erst im kommenden Jahr. Der Grund: Die Steuervorteile gelten rückwirkend für das ganze Jahr. Und wer sagt nicht zu weniger Steuern: Ja, ich will?

