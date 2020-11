Kita oder Schule zu: Welche Ansprüche haben Eltern?

Corona-Fälle in Kindertagesstätten oder Schulen können vor allem den Alltag vieler Eltern schnell auf den Kopf stellen. Denn wenn eine Einrichtung oder Gruppe geschlossen wird, müssen sie die Kinder meist zu Hause betreuen. Manchmal über Wochen. Doch was passiert, wenn Eltern deshalb ihrer Arbeit nicht mehr nachkommen können?

Ende März hat die Bundesregierung dafür die Verdienstausfallentschädigung eingeführt: Eltern erhalten dann weiterhin Gehalt, das sich der Arbeitgeber vom Bund zurückholen kann. Allerdings greift die Entschädigung nicht immer, denn dafür müssen ganz bestimmte Kriterien erfüllt werden.

Wer hat Anspruch auf Entschädigung?

Jeder Arbeitnehmer und Selbstständiger, der vom zuständigen Gesundheitsamt unter Quarantäne gestellt wird oder ein Arbeitsverbot erhält, habe Anspruch auf eine Verdienstausfallentschädigung, teilt das NRW-Arbeitsministerium auf Nachfrage dieser Zeitung mit. Das gelte auch, wenn Betreuungseinrichtungen geschlossen wurden und Eltern ihre Kinder deshalb zu Hause betreuen müssen. Die ersten sechs Wochen muss der Arbeitgeber das Geld auszahlen.

Wie lange wird gezahlt und wie viel?

Im Falle einer Quarantäne oder eines Arbeitsverbots werde die Entschädigung für längstens sechs Wochen in Höhe des Nettoverdienstes gezahlt, so das NRW-Arbeitsministerium. Anders ist das, wenn es um die Schließung einer Betreuungseinrichtung geht. Dann gelte: Zehn Wochen Auszahlung bei gemeinsam Erziehenden und 20 Wochen bei Alleinerziehenden, jeweils in Höhe von 67 Prozent des Nettoverdienstausfalls, maximal aber 2016 Euro pro Monat.

Ist es notwendig, dass die ganze Einrichtung schließt?

Eine Verdienstausfallentschädigung sei auch möglich, wenn nicht die ganze Einrichtung schließen muss: Die Behörden in Nordrhein-Westfalen gingen bei der Schließung einer Jahrgangsstufe, einer Klasse oder Kita-Gruppe in Abstimmung mit dem Arbeitsministerium von einer Teilschließung der Einrichtung aus. Allerdings: Das gelte nicht bei Maßnahmen, von der nur ein Teil einer dieser Gruppen betroffen ist, so das Ministerium. Es müsse sich tatsächlich um eine offizielle Schließung handeln. Angeordnet werde die, wenn die Kontaktsituation unübersichtlich und nicht genau nachzuvollziehen sei, erklärt Clara Treude, Pressesprecherin der Stadt Hagen. Ansonsten werde eine Quarantäne für einzelne Personen oder Gruppen angeordnet.

Gibt es weitere Voraussetzungen?

Notwendig für den Erhalt der Entschädigung sei auch, dass die Schließung einer Einrichtung oder Gruppe von der zuständigen staatlichen Stelle angeordnet wurde. Das wären in der Regel die Städte, Kreise oder andere Stellen, die Träger der Einrichtungen sind. Sollten die Stellen eine Schließung lediglich empfehlen, reiche das nicht aus. Dann hätten Eltern keinen Anspruch auf Lohnfortzahlung, wenn sie ihre Kinder Zuhause betreuen müssen. Ein solches Vorgehen sei aber auch nicht die Regel, sagt Kira Scheven, Pressesprecherin für den Ennepe-Ruhr-Kreis. „Wir empfehlen nie, es ist immer eine Anordnung“, die dann auch für die Eltern als Betreuungsperson gelte. Allerdings: Schließungen seien auch ohne behördliche Anordnung oder Empfehlung möglich, sagt Hagens Sprecherin Clara Treude. Denn die Entscheidung liege bei den jeweiligen Einrichtungsleitern selbst. In so einem Fall hätten Eltern jedoch auch keinen Anspruch auf Entschädigung. Ob es solche Fälle in der Region bereits gab, darüber konnten die Stellen keine Auskunft geben.

Gibt es Leistungen für den Fall, dass nur das eigene Kind in Quarantäne muss?

Das sei noch völlig unklar, wie aus der Antwort des NRW-Arbeitsministeriums hervorgeht. Die aktuelle Gesetzeslage löse den Fall, dass nur das Kind, nicht aber die Eltern unter Quarantäne gestellt werden, noch nicht. Bund und Länder wüssten aber um das Problem und seien sich einig, das ändern zu wollen, so das Arbeitsministerium: „Es laufen deshalb politische Abstimmungen zu dieser Frage, die das Ziel haben, zukünftig auch diese Fälle gesetzlich einzubeziehen.“

Ausnahmefälle und Formulare

In Einzelfällen ist es möglich, dass Menschen trotz angeordneter Quarantäne keinen Anspruch auf die Verdienstausfallentschädigung haben. Laut des NRW-Arbeitsministeriums kann das der Fall sein, wenn Betroffene in ein vom RKI ausgewiesenes Risikogebiet gereist sind, ohne dass ein besonderer Grund (z.B. die Betreuung eines Kindes) vorlag. Dann könne die Entschädigung „aus Unbilligkeitsgründen versagt werden“. Dies sei aber eine Entscheidung des jeweiligen Einzelfalles.

Die jeweiligen Anträge können im Internet über die Webseite https://ifsg-online.de/index.html gestellt werden, dort gibt es auch weitere Informationen.