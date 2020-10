Karstadt Iserlohn schließt – mit Folgen für die Innenstadt

Iserlohn. In wenigen Tagen ist Schluss mit Karstadt in Iserlohn. Warum Händler dies fürchten, aber kein Leerstand entsteht.

Margitta Stern ist auf Schnäppchenjagd. Mit einem großen Kranz aus goldfarbenen Christbaumkugeln unterm Arm verlässt sie den Karstadt in Iserlohn. „Die nächste Weihnacht kommt bestimmt“, freut sie sich über ihre Errungenschaft und ist nicht die Einzige, die die letzten Öffnungstage des Kaufhauses nutzt.

So ist die Situation vor Ort

Sonderangebote locken in den Ausverkauf, doch die meisten Regale sind inzwischen leergekauft. Was an Restposten noch da ist, liegt vor allem im Eingangsbereich aus, hier und da finden sich noch Waren verteilt auf den drei Etagen des großen Kaufhauses. Einige Kunden durchstöbern die letzten stark reduzierten Artikel, vieles davon ist auf Wühltischen zusammengeräumt. Darunter Dekorationen, Kaffeetassen, vor allem Kleidung. Viel ist aber nicht übrig geblieben, sogar im Lebensmittelhandel ist die Auswahl inzwischen begrenzt.

Ende Oktober ist Schluss, dann macht die Filiale im Zentrum der Stadt dicht. So hatte es Karstadt jedenfalls Ende Juli mitgeteilt. So wie an mehr als 40 weiteren Standorten in ganz Deutschland. Aber in Iserlohn könnte es schon früher soweit sein. Ein Schild am Haupteingang in Iserlohn zählt bereits die Tage: „Noch 9“, steht darauf. Das wäre bereits nächste Woche. Ob die Schließung vorgezogen werden soll? Das bleibt unklar. Karstadt ließ eine Anfrage unbeantwortet. Auch die Mitarbeiter wollen und dürfen nichts sagen. Doch eines ist sicher: Für die Iserlohner Innenstadt bedeutet das Aus der Filiale in jedem Fall Veränderung.

Das sagen die Händler

Zwar gibt es für den Standort bereits Pläne, doch ein wichtiger Anker des Zentrums bricht weg. Die Händler drumherum äußern sich besorgt. Sie fürchten um ihre Kunden, vor allem um die aus der Region. Auswirkungen spüren die ersten bereits jetzt: „Durch den Ausverkauf im Karstadt ist hier auf jeden Fall weniger los“, sagt Dimitra Geisler. Die Leute seien auf Schnäppchenjagd, und ihr Geld, „das geben sie nur einmal aus“. Geisler leitet ein Handtaschen-Geschäft in der Fußgängerzone, arbeitet dort seit 36 Jahren. „Seitdem hat sich hier viel verändert.“ Das Kaufhaus sei zwar durchaus eine große Konkurrenz für ihr Geschäft gewesen, sagt sie. Positiv sehe sie die bevorstehende Schließung deshalb aber nicht. „Für die Mitarbeiter dort ist das natürlich besonders schlimm. Ich weiß aber auch nicht, wie die Kundschaft reagieren wird, wenn Karstadt weg ist.“

Denn was es in der Innenstadt bislang nicht zu kaufen gebe, das hätten die Kunden bei Karstadt bekommen: Vor allem Spiel- und Haushaltswaren, aber auch Bettwäsche und Handtücher sowie Sportkleidung. Lebensmittel gebe es in der Innenstadt auch wenig zu kaufen. „Die waren da schon gut bestückt“, sagt Geisler. Die Frage sei, ob Besucher aus umliegenden Städten künftig woanders hinfahren werden. „Vielleicht nach Dortmund, wo Karstadt bestehen bleibt und das Angebot größer ist.“ Das ist auch die Befürchtung einiger anderer Händler: Wer bislang wegen Karstadt nach Iserlohn kam, sei danach oft auch noch durch die Stadt gebummelt, sagen sie. In Zukunft womöglich nicht mehr, so die Sorge vieler. Aber das bleibe abzuwarten.

Das sagt die Stadt

Dass das Kaufhaus-Konzept in der heutigen Zeit womöglich nicht die rosigste Zukunft haben könnte, hat die Stadt Iserlohn derweil schon länger vermutet. Nach einer Sanierung der Innenstadt gab es schon lange Zeit Pläne, den Schillerplatz, wo Karstadt derzeit noch ansässig ist, komplett umzugestalten. „Dafür wurden zwei Pläne erstellt: einer mit und einer ohne Karstadt an dem Platz“, sagt Thorsten Grote, Stadtbaurat der Stadt Iserlohn. Dass die Schließung allerdings so schnell Realität werde, damit habe er nicht gerechnet.

Bereits 2021 soll alles abgerissen werden: Das Karstadt-Gebäude samt Tiefgarage und der Platz, der höher liegt als die Fußgängerzone, um den Bereich ebenerdig zu gestalten. Möglich ist das, weil die Stadt Iserlohn Eigentümerin des Gebäudes ist. Eine in dem Fall glückliche Sondersituation, sagt Grote. Denn dadurch habe die Stadt zumindest Umgestaltungsmöglichkeiten. Entstehen sollen dort Grünfläche und neuer Einzelhandel, doch die Arbeiten werden laut Grote wohl erst in fünf bis zehn Jahren abgeschlossen sein.

Bis dahin reiße der Karstadt-Weggang „eine Riesenlücke“. Er bedeutet einen weiteren Leerstand, der nicht nur in Iserlohn ein Problem sei – auch bedingt durch den Online-Handel, so Grote. Das Ziel müsse sein, die Menschen wieder in die Innenstädte zu locken. Vor allem mehr Gastronomie könnte die Stadt attraktiver machen.