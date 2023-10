Insolvenzen NRW: Mehr Unternehmen schlittern in die Pleite

Die Zahl der Unternehmens- und Verbraucher-Insolvenzen hat in Nordrhein-Westfalen zugenommen. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes vom Mittwoch meldeten die Amtsgerichte im August 462 beantragte Unternehmensinsolvenzen.

Das seien 56,1 Prozent mehr als im August 2022 (damals 296) und die höchste Zahl von Unternehmensinsolvenzen seit Januar 2020. Die Zahl der beantragten Verbraucher-Insolvenzverfahren, zu denen die Verfahren von Arbeitnehmern, Rentnern und Erwerbslosen zählen, stieg im August auf 1593. Das seien 23,3 Prozent mehr als im August 2022. (dpa)

