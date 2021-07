Wassermassen strömten durch das Martha-Müller-Seniorenzentrum in der Wesselbach. Die 76 Bewohnerinnen und Bewohner wurden in umliegende Einrichtungen evakuiert.

Flutkatastrophe Hohenlimburg: Seniorenheim in der Wesselbach evakuiert

In der oberen Wesselbach stehen am Mittwoch mehrere Rettungswagen und Einsatzfahrzeuge vom Katastrophenschutz vor dem Martha-Müller-Seniorenzentrum der AWO. Dort gab es in der Nacht zum Mittwoch einen Wassereinbruch.

Überschwemmungen sorgen für Verwüstung in Hagen Überschwemmungen sorgen für Verwüstung in Hagen

Gegen Mitternacht hatte die Nachtwache den Wassereinbruch bemerkt und sofort das Nötige veranlasst, wie die Awo in einer Mitteilung bekanntgibt. Der Starkregen, der die Region rund um Hagen besonders getroffen hat, führte in der Nacht zu Mittwoch im Seniorenzentrum zu Überflutungen im Keller und im Erdgeschoss. Niemand wurde verletzt.

Am Mittwoch wurde das Martha-Müller Seniorenzentrum in der Wesselbach evakuiert. Foto: Marcel Krombusch / WP Hagen

Hilfskräfte der Feuerwehr des THW und des DRK waren schnell vor Ort und halfen dabei, die Menschen in obere Stockwerke zu bringen. Der Bezirksverband habe eine Rufumleitung eingerichtet, die die telefonische Erreichbarkeit für die Angehörigen unter der bekannten Nummer sicherstellt. Alle 76 Bewohnerinnen und Bewohner wurden am Mittwoch in andere umliegende AWO-Seniorenzentren verlegt. Schwerstpflegefälle wurden im Krankenhaus aufgenommen.

Ausmaß des Schaden noch unbekannt

Über die Ausmaße des Schadens kann die Awo noch nichts Konkretes sagen. Fest stehe, dass der Wassereinbruch früh bemerkt wurde und dass die Einsatzkräfte und Helfer schnell zur Stelle waren. „Unser Dank gilt den vielen Helferinnen und Helfern, die dafür gesorgt haben, dass die Situation unter Kontrolle geblieben ist“, sagt Einrichtungsleiter Michael Hannemann. Der AWO-Bezirksverband habe bereits Kontakt zu Fachfirmen hergestellt. „Sobald klar ist, welche Folgen das Unwetter hinterlassen hat, kann es losgehen.“

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Das Unwetter hat den Stadtteil Hohenlimburg zu einem reißenden Fluss gemacht. Die Feuerwehr war machtlos gegen die enormen Wassermassen. Foto: Alex Talash

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Der Holthauser Bach überschwemmte die Hohenlimburger Straße (hier an der Hünenpforte). Foto: Michael Kleinrensing / WP

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Die Feuerwehr zählte mehrere Hundert Einsätze. Die Stadt Hagen berief ihren Krisenstab ein. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Wassermassen überfluteten Straßen, Keller und Gebäude. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) fielen über die Nacht zu Mittwoch 100 Liter Regen pro Quadratmeter - mehr als im ganzen Monat Juli üblich. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Auch Bäume wurden durch die Wassermengen entwurzelt und stürzten um. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Starker Regen, Wassermassen, Erdrutsche sorgen in vielen Teilen in NRW für Hunderte Einsätze. Hotspot sind Hagen und Erkrath. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Starker Regen, Wassermassen, Erdrutsche sorgen in vielen Teilen in NRW für Hunderte Einsätze. Hotspot sind Hagen und Erkrath. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Gullys liefen voll. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Der Starkregen löste eine Gerölllawine aus, die sich auf die Unternahmerstraße in Hagen ergoss. Foto: Polizei / Polizei Hagen

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Die Wassermassen haben eine Hauswand eingedrückt und fließen durch das Gebäude. Foto: Alex Forstreuther / dpa

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Blick auf eine überflutete Bahnstrecke. Foto: Alex Talash / dpa

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Wasser fließt eine Straße hinunter. Foto: Alex Talash / dpa

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Feuerwehrfahrzeuge und ein PKW stehen auf einer überfluteten Straße. Foto: Alex Talash / dpa

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Tische und Stühle sind halb von Wasser überflutet. Foto: Alexander Forstreuter / dpa

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Autos und ein Rettungswagen sind auf einer überfluteten Straße zu sehen. Foto: Alexander Forstreuter / dpa

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Ein Feuerwehrmann steht neben einem Schlauch, mit dem Wasser im Ortsteil Hohenlimburg abgepumpt wird. Foto: Dieter Menne / dpa

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Anwohner leiten bei Aufräumarbeiten an einer Straße im Ortsteil Hohenlimburg das ablaufende Wasser. Hier hatte Starkregen in der Nacht zu Mittwoch für teilweise chaotische Zustände gesorgt. Foto: Dieter Menne / dpa

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Ein Mann steht auf einer überfluteten Straße im Ortsteil Hohenlimburg. Foto: Dieter Menne / dpa

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Zwei junge Frauen gehen barfuß über eine überspülte Straße im Ortsteil Hohenlimburg. Hier hatte Starkregen für teilweise chaotische Zustände gesorgt. Foto: Dieter Menne / dpa

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Ein Mädchen steht an einer Straße im Ortsteil Hohenlimburg. Foto: Dieter Menne / dpa

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Helfer evakuieren ein Altenheim im Ortsteil Hohenlimburg. Foto: Dieter Menne / dpa

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Anwohner leiten bei Aufräumarbeiten an einer Straße im Ortsteil Hohenlimburg das ablaufende Wasser. Hier hatte Starkregen in der Nacht zu Mittwoch für teilweise chaotische Zustände gesorgt. Foto: Dieter Menne / dpa

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Ein Foto der Feuerwehr Hagen zeigt eine überflutete Straße in der Stadt in Nordrhein-Westfalen. Starkregen hatte in der Nacht für schwere Schäden gesorgt. Foto: Feuerwehr Hagen / dpa

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Rentner Jürgen Fischer blickt aus seiner Wohnung auf die überflutete Straße vor dem Haus. Er wohnt seit 40 Jahren in dem Haus und hat sowas nach eigenen Angaben «noch nicht erlebt». Foto: Markus Klümper / dpa

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Starker Regen, Wassermassen, Erdrutsche sorgen in vielen Teilen in NRW für Hunderte Einsätze. Hotspot sind Hagen und Erkrath. Foto: Ina Fassbender / AFP

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Starker Regen, Wassermassen, Erdrutsche sorgen in vielen Teilen in NRW für Hunderte Einsätze. Hotspot sind Hagen und Erkrath. Foto: Ina Fassbender / AFP

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Starker Regen, Wassermassen, Erdrutsche sorgen in vielen Teilen in NRW für Hunderte Einsätze. Hotspot sind Hagen und Erkrath. Foto: Ina Fassbender / AFP

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Starker Regen, Wassermassen, Erdrutsche sorgen in vielen Teilen in NRW für Hunderte Einsätze. Hotspot sind Hagen und Erkrath. Foto: Ina Fassbender / AFP

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Starker Regen, Wassermassen, Erdrutsche sorgen in vielen Teilen in NRW für Hunderte Einsätze. Hotspot sind Hagen und Erkrath. Foto: Redaktion

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Starker Regen, Wassermassen, Erdrutsche sorgen in vielen Teilen in NRW für Hunderte Einsätze. Hotspot sind Hagen und Erkrath. Foto: Ina Fassbender / AFP

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Land unter in Hagen. Foto: Ina Fassbender / AFP

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Starker Regen, Wassermassen, Erdrutsche sorgen in vielen Teilen in NRW für Hunderte Einsätze. Hotspot sind Hagen und Erkrath. Foto: Ina Fassbender / AFP

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Starker Regen, Wassermassen, Erdrutsche sorgen in vielen Teilen in NRW für Hunderte Einsätze. Hotspot sind Hagen und Erkrath. Foto: Ina Fassbender / AFP

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Starker Regen, Wassermassen, Erdrutsche sorgen in vielen Teilen in NRW für Hunderte Einsätze. Hotspot sind Hagen und Erkrath. Foto: Ina Fassbender / AFP

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Starker Regen, Wassermassen, Erdrutsche sorgen in vielen Teilen in NRW für Hunderte Einsätze. Hotspot sind Hagen und Erkrath. Foto: Ina Fassbender / AFP

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Starker Regen, Wassermassen, Erdrutsche sorgen in vielen Teilen in NRW für Hunderte Einsätze. Hotspot sind Hagen und Erkrath. Foto: Ina Fassbender / AFP

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Starker Regen, Wassermassen, Erdrutsche sorgen in vielen Teilen in NRW für Hunderte Einsätze. Hotspot sind Hagen und Erkrath. Foto: Ina Fassbender / AFP

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Starker Regen, Wassermassen, Erdrutsche sorgen in vielen Teilen in NRW für Hunderte Einsätze. Hotspot sind Hagen und Erkrath. Foto: Ina Fassbender / AFP

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Ein Bild der Zerstörung: An einem Haus wurde eine Wand von den Fluten eingerissen. Foto: Ina Fassbender / AFP

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Erkrath: Ein Auto, bis zum Dach im Wasser versunken, steht vor eine Garage an der überflutete Morper Allee. Foto: David Young / dpa

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Eine Feuerwehrfrau hält in Erkrath einen Fisch den sie auf der Strasse aufgelesen hat. Foto: David Young / dpa

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Starker Regen, Wassermassen, Erdrutsche sorgen in vielen Teilen in NRW für Hunderte Einsätze. Hotspot sind Hagen und Erkrath. Foto: David Young / dpa

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Erkrath: Blick in die überflutete Morper Allee. Foto: David Young / dpa

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Erkrath: Einsatzkräfte der Feuerwehr errichten am Straßenrand eine Wassersperre aus Sandsäcken. Foto: David Young / dpa

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Starker Regen, Wassermassen, Erdrutsche sorgen in vielen Teilen in NRW für Hunderte Einsätze. Hotspot sind Hagen und Erkrath. Foto: David Young / dpa

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Erkrath: Ein Hausbesitzer steht in seiner überfluteten Garage. Foto: David Young / dpa

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Erkrath: Wasser strömt durch eine Eisenbahn-Unterführung. Foto: David Young / dpa

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Starker Regen, Wassermassen, Erdrutsche sorgen in vielen Teilen in NRW für Hunderte Einsätze. Hotspot sind Hagen und Erkrath. Foto: David Young / dpa

Unwetter in NRW- Land unter in Hagen und Erkrath Starker Regen, Wassermassen, Erdrutsche sorgen in vielen Teilen in NRW für Hunderte Einsätze. Hotspot sind Hagen und Erkrath. Foto: David Young / dpa

