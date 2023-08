Hohe Energiekosten: NRW-Industrie produziert weiter weniger

Düsseldorf. Die höheren Kosten für Gas und Strom haben weiter Auswirkungen auf die Industrie. Die Produktion geht weiter zurück, besonders in einem Bereich.

In der energieintensiven Industrie in Nordrhein-Westfalen sind weiterhin die Folgen der höheren Kosten für Gas und Strom zu spüren gewesen. Im Juni war die Produktion in dem Bereich um 11,8 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor, wie das Landesstatistikamt IT.NRW am Donnerstag mitteilte. In den übrigen Industriebereichen ging die Produktion um 0,8 Prozent zurück. Insgesamt kam die NRW-Industrie im Juni auf ein Minus von 4,8 Prozent.

Zu energieintensiver Industrie werden etwa die Herstellung chemischer Erzeugnisse, die Metallerzeugung, Kokerei und Mineralölverarbeitung sowie Herstellung von Glas, Keramik, Papier oder Holzwaren gerechnet. Die Produktion liegt in dem Bereich seit Monaten unter dem jeweiligen Vorjahresniveau. Im Juni verzeichnete die Kokerei und Mineralölverarbeitung mit einem Minus von 25,9 Prozent den größten Rückgang im Vergleich zum Vorjahr. Bei der Chemischen Industrie lag das Minus bei 14,2 Prozent. (dpa)

Lesen Sie hier: Aufatmen bei Thyssenkrupp: Milliarden-Hilfe für Stahl kommt

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wirtschaft