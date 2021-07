Hochwasser in NRW: Bahnverkehr noch Monate eingeschränkt

Zurzeit kein Bahnverkehr möglich: Die Hochwasser-Katastrophe in Teilen NRWs und von Rheinland-Pfalz hat mehrere Bahnstrecken verwüstet. Das Foto zeigt eine Bahnstrecke bei Kall in der Eifel, Zwischen Essen und Wuppertal wurde eine S-Bahnstrecke ebenso schwer beschädigt.

Düsseldorf. Die Hochwasser-Katastrophe hat alleine in NRW den Bahnverkehr auf sieben Strecken lahm gelegt. Die Schäden gehen in die Milliarden.

Die massiven Schäden durch die Hochwasser-Katastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz vor einer Woche bringen Bahn-Nutzern vielerorts für mehrere Monate Einschränkungen. Alleine in NRW wurden sieben Strecken durch die Fluten so stark zerstört, dass Teilstücke neu gebaut oder umfangreich saniert werden müssen, teilt die Deutsche Bahn mit.

„Viele Bahnstrecken sind unterspült worden, auf viele Trassen wurden Schienen weggerissen und der Schotter weggeschwemmt“, beschreibt eine Bahnsprecherin am Donnerstag. Fotos, die Bahn-Mitarbeiter vor Ort machten, zeigen ein Bild der Verwüstung, das seinesgleichen sucht. Die Bahn beziffert den Schaden durch die jüngsten Unwetter bisher auf 1,3 Milliarden Euro, der Großteil davon in NRW und Rheinland-Pfalz.

Unwetter in NRW: Sieben regionale Bahnstrecken sind gesperrt

Gut 600 Kilometer Strecke in den Hochwassergebieten von Ahr bis ins Sauerland sind schwer beschädigt. Auf der Ahrtal-Bahn in Rheinland-Pfalz rissen die Fluten sieben Brücken ab, auf 24 Kilometern wurden Gleise weggespült, berichtet die Bahnsprecherin. Und auf der Linie S9 zwischen Essen und Wuppertal müssen auf zehn Kilometern Strecke nicht nur Gleise ersetzt werden, sondern der gesamte Unterbau samt Leitungen und Kabeln. Eine Fotostrecke finden Sie hier.

Auf bisher nicht absehbare Zeit sind daher mehrere Regionalzugstrecken gesperrt, berichtet die Bahn:

Essen - Hattingen

Essen - Wuppertal

Hagen - Werdohl

Hagen - Hagen-Brügge

Geilenkirchen - Herzogenrath

Erftstadt - Bad Münstereifel

Bonn Hbf - Trier

Remagen - Ahrbrück

Deutsche Bahn zählt 80 Bahnhöfe und Stationen mit Unwetterschäden

Zudem kommt es zu Verspätungen und Halt- oder Zugausfällen in den Bereichen Bochum/Dortmund, Wuppertal, Hagen, im Bereich Solingen/Opladen und im Raum Bonn, berichtet die Bahn. Dort seien „erste Reparaturen erfolgt“, teilt das Unternehmen mit. Weitere Arbeiten seien jedoch nötig. Kurzfristig aber könne es zu Sperrungen kommen. Zudem gebe es reichlich Stellen, in denen Züge langsam fahren müssen und damit nicht mehr den Fahrplan einhalten können.

Rund 80 Stationen wurden bei der Hochwasser-Katastrophe beschädigt. „Wassereinbrüche haben Aufzüge zerstört oder Bahnsteige unterspült“, fasst die Bahn nach einer ersten Schadensdurchsicht zusammen. Noch längst seien nicht alle Schäden erfasst, teilt das Unternehmen mit. „Wo das Wasser abgeflossen ist, müssen jetzt Gleise, Bahnhöfe und -Anlagen von Geröll und Schlamm freigeräumt werden“, berichtet die Bahn.

Verspätungen wegen Hochwasserschäden? VRR lenkt bei Strafzahlungen ein

Die Störung auf der Haupt-Verbindung zwischen Aachen und Köln - die unter anderem den RE 1 (RRX) zwischen Aachen und Hamm betrifft - werde laut Bahn noch mindestens mehrere Wochen bestehen, ebenso auf der Verbindung zwischen Aachen und Mönchengladbach und zwischen Bochum und Hattingen. Viele der Schäden würden „behelfsmäßig repariert“, damit Züge wenigstens wieder fahren können, erklärte die Sprecherin.

Statt Zügen fahren auf vielen der gesperrten Strecken Busse als Ersatz. Aber auch viele Straßen und Straßenbrücken sind nach dem Hochwasser derzeit unpassierbar.

Beim Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) macht man Bahnunternehmen Druck, Fahrgästen trotz allem ein möglichst gutes Angebot zu machen: „Nicht erbrachte Verkehrsleistungen (werden; Red) aus den jeweiligen vertraglichen Regelungen in den Verkehrsverträgen heraus pönalisiert“ - das heißt, Bahnunternehmen müssen dem VRR Strafe zahlen, wenn ihr Angebot zu schlecht ist. Doch der VRR deutet an, hier nicht in voller Härte zu agieren: „Bei den Pünktlichkeitsquoten und Verspätungsregelungen werden wir auch abweichend von den Verträgen agieren“, sagt eine Sprecherin auf Nachfragen. Dies bedeute, „ein Zug, der Verspätungen hatte, aber das Angebot in dieser Situation teilweise für die Fahrgäste aufrecht erhalten hat, wird nicht pönalisiert.“

Viele Bahnanlagen vom Hochwasser verwüstet Viele Bahnanlagen vom Hochwasser verwüstet Die Hochwasser-Katastrophe in Teilen NRWs und von Rheinland-Pfalz hat mehrere Bahnstrecken verwüstet. Der Wiederaufbau wird Monate dauern. Foto: Deutsche Bahn AG / DB AG

Viele Bahnanlagen vom Hochwasser verwüstet Ein Notfall-Manager der Deutschen Bahn begutachtet die Unwetter-Schäden in Hagen-Hohenlimburg. Foto: Deutsche Bahn AG / DB AG

Viele Bahnanlagen vom Hochwasser verwüstet Der Hagener Hauptbahnhof wurde bei dem Unwetter überflutet. Foto: Deutsche Bahn AG / DB AG

Viele Bahnanlagen vom Hochwasser verwüstet Eine Grafik der Deutschen Bahn zu gesperrten Bahnstrecken und Bereichen, in denen es im Bahnverkehr zu Störungen kommt. Foto: Deutsche Bahn AG / DB AG

Viele Bahnanlagen vom Hochwasser verwüstet Die Deutsche Bahn schätzt die Hochwasserschäden auf insgesamt 1,3 Milliarden Euro. Foto: Oliver Berg / dpa

Viele Bahnanlagen vom Hochwasser verwüstet Hans Gabler, Leiter der des DB-Netzes in Köln, geht an unterspülten Bahngleisen entlang. Nach dem Hochwasser hat die Deutsche Bahn in der Eifel damit begonnen die Schäden an der Bahnstrecke zwischen Köln und Trier zu begutachten. Foto: Oliver Berg / dpa

Viele Bahnanlagen vom Hochwasser verwüstet Unwetterschäden auf Bahnstrecken in der Eifel. Foto: Oliver Berg / dpa

Viele Bahnanlagen vom Hochwasser verwüstet Viele Bahnanlagen wurden durch die Fluten verwüstet. Foto: Oliver Berg / dpa

