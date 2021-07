Hochtief optimistisch: Auftragsbücher so voll wie vor Corona

Essen. Hochtief hakt die Corona-Krise ab: Die Auftragsbücher sind voll wie vor der Pandemie. Der Bau der neuen Zentrale in Essen liegt aber auf Eis.

Nach Belastungen durch die Corona-Krise laufen die Geschäfte beim Essener Baukonzern Hochtief wieder besser. „Mit wachsenden Umsätzen und Auftragsbüchern, die erstmals in allen Divisionen wieder so gefüllt sind wie vor Ausbruch der Pandemie, kann Hochtief sehr zuversichtlich in die Zukunft blicken“, sagte Konzernchef Marcelino Fernández Verdes.

Der Auftragsbestand des Unternehmens sei seit Dezember 2020 um sieben Prozent auf 48,9 Milliarden Euro gestiegen, teilte Hochtief in Essen mit. Fast die Hälfte davon entfalle auf Projekte in Nordamerika, gefolgt vom asiatisch-pazifischen Raum (43 Prozent) und Europa (neun Prozent). In Australien ist Hochtief eigenen Angaben zufolge mit dem Tochterunternehmen Cimic Marktführer, in den USA über die Firma Turner die Nummer eins im gewerblichen Hochbau. Mit der Tochter Flatiron zählt Hochtief in den USA zu den wichtigen Anbietern für Verkehrsinfrastruktur.

Geschäft mit Mautstraßen von Abertis läuft wieder

Außerdem gehört Hochtief ein 20-Prozent-Anteil am großen spanischen Mautstraßenbetreiber Abertis. In den vergangenen Monaten lieferte Abertis wieder bessere Ergebnisse, nachdem sich der Lockdown negativ ausgewirkt hatte.

Das Gewinnziel für das laufende Jahr bestätigte der Essener MDax-Konzern. Für das laufende Jahr peilt Hochtief einen bereinigten Gewinn von 410 bis 460 Millionen Euro an. Dies ist Unternehmensangaben zufolge ein Zuwachs von elf bis 25 Prozent, wenn das Ergebnis aus dem Jahr 2020 um den Verkauf von Anteilen am Minenausrüster Thiess bereinigt wird.

Vor rund einem Jahr hatte Hochtief den Bau einer neuen Konzernzentrale in Essen aufgrund der Corona-Krise vorläufig gestoppt. Früheren Plänen zufolge sollte der moderne Bürokomplex bereits im Jahr 2023 bezugsfertig sein. Dem Vernehmen nach gibt es keinen neuen Stand zu dem auf Eis gelegten Prestigeprojekt des Konzerns.

+++ Der neue Wirtschafts-Podcast für die Region: „Die Wirtschaftsreporter“. Alle zwei Wochen, immer freitags hier - und überall wo’s Podcasts gibt. +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wirtschaft