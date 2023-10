Der Paketzusteller Hermes ist von einer bundesweiten IT-Panne betroffen. Die Folge: Kundinnen und Kunden können keine Pakete mehr im Shop abgeben, wie der Zusteller auf seiner Interneseite schreibt.

"Aufgrund einer bundesweiten IT-Störung können derzeit keine Pakete im PaketShop abgegeben werden", heißt es dort. Wann die Störung behoben ist, ist unklar. "Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung des Problems", so Hermes nach eigenen Angaben. (fmg)

