Berlin. Die Heizölpreise sind zuletzt stark gesunken – auch heute? Die aktuellen Preise für einen Liter Heizöl vom 13. Februar finden Sie hier.

Nach einem kostspieligen Jahr können Verbraucherinnen und Verbraucher aufatmen: Bei den Energiepreisen in Deutschland ist endlich ein Abwärtstrend zu erkennen. Hatten die Heizölpreise vor rund 12 Monaten die Zwei-Euro-Marke geknackt, halten sie sich nun auf einem stabilen Niveau. Wie sieht die Entwicklung heute am 13. Februar aus? Im Folgenden erfahren Sie mehr.

Viele Zahlen und allgemeine Informationen zur Entwicklung der Heizölpreise finden Sie in einem separaten Beitrag.

Heizölpreise heute am 13. Februar: Die Preise je Liter Heizöl auf einen Blick

Je nach Anbieter kann sich der Heizölpreis leicht unterscheiden. Zudem gibt es verschiedene Arten von Heizöl – für Premium-Öl muss etwa mehr bezahlt werden als für die Standard-Variante. Allerdings gibt es Mittelwerte, die Verbraucher für einen Vergleich kennen sollten. Die Tabelle zeigt die Preise pro Liter verschiedener Anbieter und Vergleichsportale. Lesen Sie hier: Heizöl günstig in der Nähe kaufen – So finden Sie den besten Preis

Die Heizölpreise haben sich im Vergleich zum Sonntag bloß wenig verändert. "Total Energies" meldet einen leichten Aufwärtstrend: So zahlen Verbraucherinnen und Verbraucher hier 1,08 Euro pro Liter. "Tecson" und "easyoil" zufolge verbleiben die Kosten bei 1,07 Euro bzw. 1,04 Euro. Die Preise für einen Liter Heizöl bewegen sich demnach aber nach wie vor unter der 1,10er-Marke – größere Preisexplosionen wie 2022 sind weiter nicht erkennbar. Marktanalyst Steffen Bukold vom Beratungsbüro "EnergyComment" geht in seinem Beitrag für "esyoil" von einer weiter konstanten Entwicklung aus.

Die aktuelle Versorgungslage sei gut. "Plötzliche Versorgungsstörungen sind zwar jederzeit möglich. Aber im Moment drücken das bald wieder milde Wetter und die Lagerbestände erst einmal auf das Preisniveau." Die Verbraucher können sich somit auf tendenziell sinkende Heizölpreise freuen – sollte man jetzt fix Heizöl bestellen oder noch warten und auf günstigere Angebote hoffen? Hier spielt primär der Faktor Füllstand eine elementare Rolle. Wer noch Vorräte hat, kann die Preise weiter beobachten. Doch auch aktuell gibt es gute Angebote.

Heizölpreise im Februar: Zahlen Verbraucher bald mehr? Diese Faktoren beeinflussen die Preise

Immer zu bedenken ist: Die kommende Entwicklung der Heizölpreise ist nur schwer vorhersagbar. Einer der Gründe: Der internationale Energiemarkt wird von vielen Faktoren beeinflusst. Und aktuell gibt es neben der Erdbeben-Katastrophe in der Türkei und Syrien und der Kämpfe in der Ukraine gleich mehrere Problemfelder. Experten wie der Marktanalyst Steffen Bukold vom Beratungsbüro "EnergyComment" in Hamburg raten daher zu einer genauen Beobachtung der Preisentwicklung am Energiemarkt.

Bukold in seiner Markteinschätzung für "esyoil": "Verfolgen Sie die Preisentwicklung eng – um sich gegebenenfalls in einem günstigeren Moment eindecken zu können. Denn schon bald könnte der Abwärtstrend in Deutschland vorbei sein. In einer Einschätzung der Heizölpreise für 2023 kommt ein Experte zu einer düsteren Prognose für Verbraucher. Verschiedene Faktoren würden steigende Heizölpreise begünstigen. Ein Grund ist die Entwicklung der Nachfrage nach Heizöl – diese war nach Informationen von "esyoil" zuletzt angestiegen.

So entwicken sich die Heizöl-Preise in Deutschland Aktueller Preis in Euro für 100 Liter Hezöl im deutschlandweiten Durchschnitt | Quelle: FastEngery Basis für den Preis ist eine Bestellmenge von 3000 Litern von einer Lieferstelle



Heizöl jetzt fix bestellen oder auf günstigere Preise warten? Was Verbraucher bedenken sollten

In einer ersten Einschätzung schreibt Bukold weiter: "Viele Privathaushalte sichern lieber die Wärmeversorgung für den Rest des Winters, statt auf fallende Preise zu spekulieren." Diese Haltung sei angesichts der Risiken im Ölmarkt sicher nicht verkehrt. Als einen Risikofaktor in der Preisentwicklung nennt Bukold den zweiten Teil der EU-Sanktionen gegen russisches Öl. Seine Empfehlung: "Reduzieren Sie Ihren Verbrauch und überdenken Sie Ihre aktuelle Heizlösung – vor allem angesichts der unübersehbaren Klimakrise."

Wer im Herbst gewartet hat und jetzt Heizöl bestellt, kann viel Geld sparen. Unklar ist jedoch, wie lange die Heizölpreise niedrig bleiben. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass sich die Energiepreise von heute auf morgen unerwartet ändern können. Zudem lässt sich nur schwer abschätzen, wie sich die Preise für Öl und Co. ab 2023 insgesamt weiter entwickeln werden. Fest steht aber: Für die kostenintensive Zeit im Jahr 2022 soll es rückwirkend einen vom Bund und über die Länder ausgezahlten Zuschuss für Heizöl und Pellets geben – viele Details sind aber noch unklar.

Heizölpreise in Deutschland von 2022 bis heute: Wie sich der Preis pro Liter Heizöl entwickelt hat

Die Entscheidung – ob man jetzt Heizöl einkauft oder besser abwartet – sollte man aber nicht allein vom Marktpreis abhängig machen. Wer kein oder bloß noch wenig Heizöl im Tank hat, sollte zumindest eine gewisse Menge bestellen, um über die nächsten Wintermonate zu kommen. Jetzt noch sparen kann, wer beim Heizölbestellen einen wichtigen Tipp beachtet. Aber auch der Zeitpunkt spielt eine Rolle – schon eine Preisdifferenz von nur wenigen Cent kann sich bei einer Bestellmenge von rund 100 Liter für eine Ölheizung bemerkbar machen.

Der russische Angriff auf die Ukraine hat die Energiemärkte auf der ganzen Welt nachhaltig verändert. Auch die Heizölpreise in Deutschland sind aufgrund der veränderten geopolitischen Lage stark gestiegen. Nach einem anfänglichen Hoch ist der Preis zwischenzeitlich wieder etwas zurückgegangen – im Vergleich zu den Vorjahren sind es aber immer noch sehr teure Preise. Die Preisentwicklung in unserer Tabelle basiert auf Angaben von "esyoil". Hier lesen Sie: Heizöl kaufen – Diese Fehler treiben die Heizölpreise in die Höhe

Datum Heizölpreise pro Liter 15. Januar 2022 0,87 Euro 15. Februar 2022 0,94 Euro 15. März 2022 1,69 Euro 15. April 2022 1,30 Euro 15. Mai 2022 1,30 Euro 15. Juni 2022 1,47 Euro 15. Juli 2022 1,52 Euro 15. August 2022 1,53 Euro 15. September 2022 1,52 Euro 15. Oktober 2022 1,68 Euro 15. November 2022 1,37 Euro 15. Dezember 2022 1,25 Euro 15. Januar 2023 1,13 Euro

Heizölpreise je Bundesland: Der Preis pro Liter heute am 13. Februar

Es gibt viele verschiedene Einflussfaktoren, die sich auf die Heizölpreise in Deutschland auswirken. Neben dem Marktprinzip von "Angebot und Nachfrage" sowie auch der weltpolitischen Entwicklung gehört dazu auch der Wohnort in Deutschland. Daher können die Preise je nach Bundesland stark variieren. Ist jetzt der Tausch der Ölheizung gegen eine Wärmepumpe sinnvoll? Im eben verlinkten Artikel erfahren Sie mehr. Die Heizölpreise in unserer Tabelle stammen vom Vergleichsportal "esyoil" (Datenstand vom 12. Februar um 12 Uhr).

Bundesland Heizölpreis pro Liter Baden-Württemberg 1,04 Euro Bayern 1,07 Euro Berlin 1,06 Euro Brandenburg 1,05 Euro Bremen 1,06 Euro Hamburg 1,04 Euro Hessen 1,04 Euro Mecklenburg-Vorpommern 1,08 Euro Niedersachsen 1,07 Euro Nordrhein-Westfalen 1,01 Euro Rheinland-Pfalz 1,03 Euro Saarland 1,05 Euro Sachsen 1,05 Euro Sachsen-Anhalt 1,06 Euro Schleswig-Holstein 1,03 Euro Thüringen 1,05 Euro

Genau wie der bundesweite Preis für einen Liter Heizöl haben sich auch die Heizölpreise der einzelnen Bundesländer im Vergleich zum Sonntag nicht oder nur wenig verändert. Am tiefsten müssen derzeit die Verbraucher in Mecklenburg-Vorpommern (1,08 Euro/Liter) für einen Liter Heizöl in die Tasche greifen. Deutlich besser kommen die Heizölkunden in Nordrhein-Westfalen (1,01 Euro/Liter) weg. Die gute Nachricht: In keinem Bundesland muss ein Verbraucher nach Informationen von "esyoil" mehr als 1,10 Euro für einen Liter bezahlen.

