Halloween: Wer vom Geschäft mit dem Grusel profitiert

Hexe, Vampir oder Superheld: An Halloween sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. In diesem Jahr geben Halloween-Fans vermutlich mehr aus für Artikel zum gruseligen Fest. Das merken auch die Händler in NRW. (Symbolbild)

Essen. Halloween wird immer beliebter – bei Erwachsenen und bei Kindern. Wie sich das auf den Handel auswirkt und welche Artikel besonders beliebt sind.

Kostüme, Kunstblut, Schminke und Co. – der Markt mit Halloween-Produkten boomt. Das spüren auch die Händlerinnen und Händler in Nordrhein-Westfalen. Nicht nur Discounter und Supermarktketten haben längst Artikel zum gruseligen Fest in ihr Sortiment aufgenommen. Auch die lokalen Fachmärkte wissen, dass Halloween immer beliebter wird. Das wirkt sich auch auf den Umsatz der Unternehmen aus.

„Dass Halloween immer populärer wird, beeinflusst unser Geschäft sehr positiv“, sagt René Georg, Leiter des Creativ-Discounts in Heiligenhaus. Neben Bastelbedarf und Dekoartikeln bietet er dort und in den Geschäften in Düsseldorf und Köln auch Kostüme und andere Artikel für Halloween und Karneval an.

Handelsverband Deutschland rechnet mit steigenden Umsätzen zu Halloween

Diesen Trend bestätigt eine Umfrage des Handelsverbands Deutschland. 13,5 Prozent der Menschen planen zu Halloween in diesem Jahr gezielt Produkte für das Fest zu kaufen. Das sind circa 60 Prozent mehr als bei der letzten Umfrage vor vier Jahren. Im Einzelhandel wird daher mit einem deutlichen Anstieg der Umsätze gerechnet. 480 Millionen Euro könnten Kundinnen und Kunden in diesem Jahr gezielt für Halloween-Produkte in den Geschäften und im Online-Handel ausgeben. Damit würde der Umsatz voraussichtlich um 50 Prozent steigen.

Besonders gefragt seien Dekoartikel, Kostüme, Schmuck und Accessoires. Auch Schminke und Make-up stehen weit oben auf den Einkaufslisten vieler Halloween-Fans, die vor allem für Motto-Partys einkaufen. Rund ein Fünftel der Befragten gibt an, „eher mehr ausgeben“ oder „deutlich mehr ausgeben“ zu wollen, verglichen mit dem Vorjahr. Etwas mehr als die Hälfte der Befragten plant nicht mehr auszugeben.

Aldi, Lidl und Co.: Halloween-Artikel bei Discountern beliebt

Der steigenden Nachfrage passen sich die Händlerinnen und Händler an. Ein Blick in die Prospekte der Discounter zeigt: Auch hier ist Halloween längst angekommen. Auf zwei Seiten bietet Aldi im Prospekt Süßigkeiten, Kostüme und Dekoartikel passend zum gruseligen Fest an, bei Lidl sind es drei Seiten. „In den vergangenen Jahren waren unsere Halloween-Produkte zunehmend beliebt“, erklärt Aldi Nord auf Nachfrage dieser Redaktion. „Daher haben wir das Aktionssortiment zu Halloween erweitert.“

Rund 16,8 Millionen Euro gaben Halloween-Fans im vergangenen Jahr für Süßigkeiten aus, die gezielt für das gruselige Fest gestaltet wurden, teilt der Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI) mit. Das hat das Marktforschungsinstitut Nielsen ermittelt. Für 2023 rechnet der Verband mit vergleichbaren Umsätzen. Aber: „Der tatsächliche Umsatz mit Süßwaren rund um Halloween dürfte jedoch deutlich höher liegen, da ein Großteil der in Deutschland zu Halloween verteilten Süßwaren so genannte Ganzjahresartikel sind.“

Halloween-Produkte ab September: Umsätze schon jetzt höher als im vergangenen Jahr

Dem immer größer werdenden Andrang an Halloween habe sich auch Rene Georg angepasst. „Wir bieten seit zwei Jahren schon ab dem 1. September unsere Halloween-Artikel an“, sagt der Inhaber des Creativ-Discounts. Das werde von den Kundinnen und Kunden erwartet: „Viele der Käuferinnen und Käufer suchen sehr früh nach den Artikeln.“ Das macht sich bezahlt. Schon jetzt seien die Umsätze höher als im vergangenen Jahr.

Einen Trend, den Georg seit ein paar Jahren beobachtet: „Dass auch große und animierte Dekofiguren gekauft werden.“ Er merke einen starken Einfluss aus den USA, wo Häuser und Vorgärten teilweise in wahre Horrorhäuser verwandelt werden. „Da wird sich viel Inspiration in den sozialen Netzwerken geholt.“ Auch das Angebot der Lieferanten habe sich dementsprechend angepasst. Es werden mehr solcher großen und animierten Puppen angeboten als früher.

Neben Supermärkten und Fachgeschäften haben auch die Bäckereien Halloween für sich entdeckt. Amerikaner als Kürbis verziert, Berliner mit einem aufgesteckten Gebiss. „Die Auswahl an verzierten Backwaren ist in den vergangenen Jahren größer geworden“, erklärt Julian Stephan, Betriebsleiter der Bäckerei Klingenstein aus Bochum und Essen. Oft seien es Backwaren aus dem normalen Sortiment, die extra verziert werden.

Halloween in Deutschland: Trend aus Nordamerika setzt sich durch

„Vier Pfoten“: Tiere an Halloween nicht verkleiden Was für Menschen ein spaßiges Fest ist, könne für Tiere schnell erschreckend werden. Vor allem, wenn Hunde oder Katzen selbst an Halloween verkleidet werden. „Kostüme schränken die Tiere nicht nur in ihrer Bewegungsfreiheit ein, sondern auch in ihrer Fähigkeit zur Kommunikation. Wenn ihr Schwanz und ihre Ohren durch Kleidungsstücke verdeckt sind, können sie nicht mehr effektiv kommunizieren“, warnt Karina Omelyanowskaya von der Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“. Auch Accessoires, die am Körper der Tiere befestigt werden, seien für Tiere beunruhigend, da sie diese nicht abwerfen können. Um Stress am Halloween-Abend zu vermeiden, gibt Omelyanowskaya Tipps: Hunde könnten in einem ruhigen Raum untergebracht und mit Musik abgelenkt werden. Das sei vor allem bei Hunden sinnvoll, die dazu neigen, bei jedem Klingeln anzuschlagen. Auch Katzen sollen am 31. Oktober besser im Haus bleiben. „Wenn möglich, sollte man die Klingel leiser stellen oder ganz abschalten.“ Damit Hunde abends entspannter sind, könne tagsüber ein langer Spaziergang helfen. So seien die Tiere weniger anfällig für Stress.

Doch wo kommt das Gruselfest eigentlich her, das jährlich am 31. Oktober gefeiert wird? Den Ursprung findet die Tradition im katholischen Irland. Als Event etablierte sich Halloween, als irische Einwanderer im 19. Jahrhundert die Tradition nach Nordamerika brachten und es so zu einem großen Wirtschaftsfaktor wurde.

Die in den USA gefeierte Variante des Festes mit gruseligen Kostümen, Motto-Partys und Essen in Gehirn- oder Knochenform, hat längst auch in Deutschland Anklang gefunden. Seit den 1990er-Jahren wird das Fest hierzulande gefeiert. Der Name leitet sich aus dem englischen „All Hallow´s Eve“, dem „Abend vor Allerheiligen“ ab.

Halloween-Kostüme bei Deiters: Unternehmen hat Sortiment angepasst

Auch bei Deiters, dem weltweit größten Karnevalshaus mit Sitz in Köln, macht sich bemerkbar, dass Halloween immer beliebter wird: „Wenn man die Vor-Pandemie-Zeit dazu nimmt, kann man ganz klar sagen, dass sich die Nachfrage von Jahr zu Jahr steigert“, sagt das Unternehmen auf Anfrage dieser Redaktion. Halloween sei von einem Nischenthema zu einem Event für eine große Zahl an Menschen geworden. Das mache sich aber nicht nur bei der Nachfrage bemerkbar. „Dementsprechend ist unser Sortiment ebenfalls mitgewachsen.“ In Essen und Oberhausen können Halloween-Fans bei Deiters einkaufen

Deiters, mit Ruhrgebiets-Filialen in Essen und Oberhausen, sieht auch einen Grund, wieso das gruselige Fest immer populärer wird: „Halloween erfährt immer mehr an Beliebtheit“, so das Unternehmen „, da das Thema mittlerweile überall gespielt wird: In Kindergarten und Schule, bei speziellen Mottopartys in diversen Gastronomien und Diskotheken oder ganz privat.“ Aber egal wo Halloween gefeiert wird, am 31. Oktober heißt es wieder: „Süßes, sonst gibt´s saures.“

