Habeck: Uniper wird verstaatlicht, Gasumlage kommt trotzdem

Berlin. Der deutsche Staat ist mit der Uniper-Mutter einig, alle Anteile zu übernehmen. Die Gasumlage wird laut Habeck trotzdem im Oktober eingeführt.

Die Bundesregierung will den angeschlagenen Uniper-Konzern komplett verstaatlichen. Das kündigte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Mittwochmorgen an. Der deutsche Staat werde Fortum, dem finnischen Mutterkonzern von Uniper, sämtliche Aktien abkaufen und letztlich rund 99 Prozent an Uniper halten.

Entscheidend ist dafür eine Kapitalerhöhung durch den deutschen Staat um acht Milliarden Euro. Sie verwässert den Wert der Uniper-Aktie derart, dass der Drei-Viertel-Anteil der finnischen Mehrheitseigentümer auf sechs Prozent schrumpft. Diese erwirbt der Bund dann von Fortum für 480 Millionen Euro, erklärte der Minister.

Den Finnen muss Uniper und damit der deutsche Staat aber noch ihre ins deutsche Unternehmen gesteckten Darlehen von 7,5 Milliarden Euro zurückzahlen. Das werde aber erst geschehen, „wenn Uniper wieder solvent ist“, betonte Habeck. Fortum, das wiederum mehrheitlich dem finnischen Staat gehört, bestand in den Verhandlungen offenkundig auf Druck der finnischen Regierung darauf. „Es ist absolut klar, dass Finnland Deutschland nicht erlauben wird, Uniper ohne Entschädigung zu verstaatlichen“, hatte Tytti Tuppurainen, Finnlands Ministerin für europäische Angelegenheiten und Eigentumssteuerung, vergangene Woche betont. Und: „Wir werden daran festhalten, dass das Geld, das Fortum Uniper zur Verfügung gestellt hat, als offene Forderung bei uns bleibt.“

Finnen wollen noch 7,5 Milliarden Euro für Uniper

Als Eigentümer werde der Staat „seinen Einfluss auf Uniper ausüben“, kündigte Habeck am Mittwochmorgen vor Journalisten an. Was das konkret bedeutet, ob er einzelne Geschäftsfelder infrage stellen könne, ließ der Minister noch offen. Ob auch bei den weiteren angeschlagenen Gasimporteuren Gazprom Germania (Sefe) und der Leipziger EnBW-Tochter VNG eine Verstaatlichung erwogen werde, beantwortete er indirekt: „Der Staat wird, das zeigen wir ja, alles Nötige tun, um die Unternehmen immer stabil am Markt zu halten. „Das gilt für Uniper. Das gilt für die anderen großen systemrelevanten Unternehmen in Deutschland.“

Habeck betonte, die Entscheidung für eine Komplettverstaatlichung von Uniper nur zwei Monate nach der Ankündigung im ersten Rettungspaket, mit 30 Prozent einzusteigen, sei „der Dramatik der Entwicklung geschuldet“. Insbesondere der jüngste Lieferstopp durch die Osteepipeline Nord Stream 1 habe das Düsseldorfer Unternehmen, bisher größter deutscher Gaskunde Russlands, hart getroffen. Es fallen derzeit täglich nach Angaben des Konzerns mehr als 100 Millionen Euro Verlust an. An staatlichen KfW-Hilfen habe Uniper bereits elf Milliarden Euro aufgebraucht.

Die Entscheidung der Bundesregierung bedeutet aber noch lange nicht den Vollzug der Verstaatlichung. Bis diese vollzogen worden sei, dauere es noch „rund drei Monate“, kündigte Habeck an. Deshalb will er auch die Gasumlage wie geplant im Oktober einführen, um Uniper bis dahin zu stützen. Die Gasumlage von 2,4 Cent je Kilowattstunde müssen dann alle privaten und gewerblichen Gasverbraucher in Deutschland draufzahlen. Mit den Einnahmen sollen 90 Prozent der Verluste ausgeglichen werden, die Gashändler bei der Ersatzbeschaffung von Erdgas an den teuren Tagesmärkten für das ausbleibende russische Gas erleiden.

Uniper-Verstaatlichung dauert drei Monate

Weil es voraussichtlich erst Anfang kommenden Jahres zum Vollzug der Uniper-Verstaatlichung kommt, sieht Habeck keine Alternative zur umstrittenen Gasumlage. „Keine Gasumlage ist keine Alternative“, sagte er. Sie werde zumindest als Brücke gebraucht, bis eine andere Finanzierungslösung gefunden sei. Die hieße in einem verstaatlichten Konzern, die Verluste aus Steuermitteln auszugleichen. Es stelle sich aber schon jetzt die Frage, ob eine Gasumlage nach der Uniper-Übernahme noch mit der Finanzverfassung vereinbar wäre. Der Staat würde sie dann für sein eigenes Unternehmen kassieren. Diese Frage müsse nun das Bundesfinanzministerium beantworten.

Die Gasumlage habe sein Ressort überarbeitet und Wege gefunden, dass nur Gashändler sie erhalten, die sie auch wirklich brauchen, „wir schubsen die Trittbrettfahrer vom Trittbrett“, sagte Habeck. Den Entwurf gebe sein Haus „heute in die Ressortabstimmung“.

