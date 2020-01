Dortmund/Greven. Der Flughafen Dortmund ist 2019 weiter gewachsen und gehört nach Angaben der Betreiber jetzt zu den größten zehn in Deutschland.

Flughafen Dortmund: Über 2,7 Millionen Fluggäste

Der Flughafen Dortmund meldet für 2019 bei den Fluggästen ein Rekordergebnis und steigt damit in die Liga der zehn größten Flughäfen in Deutschland auf. „Wir haben unser Ziel, 2019 2,5 Millionen Passagiere an unserem Flughafen zu begrüßen, nicht nur erreicht, sondern deutlich übertroffen. Damit können wir sehr zufrieden sein, denn die Zunahme liegt nicht nur weit über dem Branchenwachstum, sondern sie macht uns nach 2018 zum zweiten Mal in Folge auch zum Spitzenreiter bei der Passagierentwicklung“, kommentiert Flughafen-Chef Udo Mager die Passagierbilanz des Dortmund Airport für 2019.

Insgesamt nutzten den Flughafen 2.719.563 Fluggäste – 19,1 Prozent mehr als noch im Jahr 2018, das bereits mit einem Zuwachs von 14,2 Prozent endete. Damit stellte der Flughafen 2019 einen neuen Passagierrekord auf: Der bisherige Spitzenwert von gut 2,33 Millionen Passagieren aus dem Jahr 2008 wurde bereits Anfang November eingestellt.

Kattowitz, Mallorca und London besonders beliebt

Kattowitz und London sind 2019 wiederholt die beliebtesten Ziele ab dem Dortmund Airport. Auf Platz drei liegt Mallorca. Allein die Verbindungen zu den drei Zielen nutzen rund 700.000 Fluggäste. Beliebt waren 2019 auch die Städte München, Bukarest, Sofia und Wien. „Das Ranking zeigt, wie breit das Spektrum der Reiseanlässe bei unseren Fluggästen ist. Kattowitz wird von Geschäftsleuten wie familiär-kulturell motivierten Reisenden gleichermaßen genutzt. Mallorca ist besonders bei Touristen beliebt“, so Guido Miletic, Abteilungsleiter Marketing & Sales am Dortmund Airport.

Wizz Air wächst um 29,1 Prozent

Mit Palanga in Litauen, Ohrid in Nordmazedonien sowie Frequenzerhöhungen zu beliebten Zielen wie den Masuren, Wien und Chişinău hat die Fluggesellschaft Wizz Air ihr Engagement am Dortmund Airport 2019 weiter ausgebaut. Nach Angaben des Dortmunder Flughafens nutzten die ungarische Airline etwa 1,88 Millionen Fluggäste und damit 29,1 Prozent mehr als noch 2018. Aber auch Ryanair und Easyjet seien am Standort Dortmund gewachsen und beförderten 2019 12,6 bzw. 5,5 Prozent mehr Gäste.

„2019 war das passagierstärkste Jahr in der Geschichte des Dortmund Airport. Wenn wir dieses Ergebnis 2020 halten können, wäre das für uns ein großer Erfolg. Vor dem Hintergrund der Konsolidierungswelle in der europäischen Luftverkehrsbranche, dem Grounding der Boeing 737Max, der Erhöhung der Luftverkehrsteuer und der Klimadebatte ist die Entwicklung des Luftverkehrs zwar von Unsicherheiten geprägt. Nichtsdestotrotz blicken wir optimistisch ins neue Jahr“, so Mager, „denn jenseits aller notwendigen Beiträge des Luftverkehrs zum Klimaschutz ist die Mobilität eine Grundvoraussetzung für wirtschaftliche Prosperität und damit auch für die Finanzierung des „Green Deal“ mit Investitionen zur Bewältigung des Klimawandels in Deutschland und Europa“. Der Dortmund Airport hat allen Grund zum Optimismus: Ryanair kündigte bereits an, mit einer ihrer Töchter ab dem Sommerflugplan täglich die Strecke Dortmund - Wien zu bedienen. „Wir können außerdem davon ausgehen, dass sich die Erhöhung der Passagierzahlen in 2019 auch adäquat auf das Jahres- und Betriebsergebnis auswirken wird. Das vorläufige Jahresergebnis wird im Rahmen der Wirtschaftsprüfung voraussichtlich Ende März 2020 feststehen“, so Mager.