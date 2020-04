Sie backen, tanzen, schauen Netflix: Auch Prominente müssen wegen des Coronavirus zu Hause bleiben. Wir zeigen, was Heidi Klum, Dieter Bohlen, Toni Kroos und Lena Meyer-Landrut so treiben.

Berlin. Leere Busse und Fitnessstudios: In der Corona-Krise können viele Menschen ihre Abos nicht nutzen. Die Folge ist eine Kündigungswelle.

Wegen der Corona-Beschränkungen können viele Kunden gewisse Abos und Verträge nicht nutzen

Einige Anbieter sind daher besonders stark von Kündigungen betroffen

Nur wenige Anbieter zeigen sich kulant

Nicht überall dürfen Verbraucher auf Kundenfreundlichkeit hoffen

Busse und Bahnen sind vielerorts leer, viele Arbeitnehmer arbeiten von zu Hause aus oder sind in Kurzarbeit und ein Ende der Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie ist nicht abzusehen – doch das teure Jahresabo läuft ungenutzt weiter. Das ist vielen Menschen ein Ärgernis. Die Folge ist offenbar eine Kündigungswelle.

Das legen zumindest Zahlen des Kündigungsdienstleisters Aboalarm nahe: Seit der zwölften Kalenderwoche (23. März) sind die Abbestellungen von ÖPNV-Abos innerhalb von 14 Tagen um 232 Prozent gestiegen.

Coronvirus-Krise: Nicht überall ist eine „Abo-Pause möglich

Quer durch die Republik sind die Fahrgastzahlen im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) um fast drei Viertel eingebrochen. Während viele Menschen in der Corona-Krise ihr Einkommen verloren haben oder nur Kurzarbeitergeld beziehen, laufen die Abos für Bus und Bahn weiter. Auf Kulanz können Kunden nicht überall hoffen – denn auch die Verkehrsbetriebe sind auf die Einnahmen angewiesen.

Um die Mobilität trotz der geringen Nachfrage sicherzustellen und das Infektionsrisiko zu minimieren, wurde das Angebot in der Regel nur wenig reduziert. In Berlin wurde ein Entgegenkommen für die Abo-Nutzer zwar diskutiert, eine Entscheidung aber vertagt. Auch in Niedersachsen gibt es für die Stammkunden von Bus und Bahn bislang keine Regelung.

Mancherorts gibt es dagegen sehr kundenfreundliche Regelungen: Im Norden bietet der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) eine „Abo-Pause“. Wer derzeit kaum noch Bus oder Bahn fährt, könne sein Abonnement per Mail oder Anruf bis zum 1. Juli ruhen lassen. Auch in Hamburg sind die Fahrgastzahlen in den vergangenen Wochen um rund 80 Prozent zurückgegangen. In NRW ist in vielen Fällen eine „Abo-Pause“ möglich.

Fitnessstudio-Verträge kündigen wegen Corona

Auch deutlich zugenommen haben in den vergangenen Wochen die Kündigungen von Mitgliedschaften in Fitnessstudios. Aboalarm registrierte hier einen Anstieg um 35 Prozent gegenüber dem Niveau vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Die Clubs sind seit Wochen geschlossen, doch die Beitragszahlungen laufen weiter. Viele Fitnessstudios haben ihren Kunden bereits für die Zeit nach der Corona-Krise Gratis-Monate als Ausgleich angeboten. Corona sorgt für Ärger - Was Verbraucher jetzt über Verträge wissen müssen

Ab wann wieder ins Fitnessstudio?

Dass Fitnessstudios weiter dicht bleiben müssen, haben nun noch einmal Gerichte bestätigt. Das entschieden die Verwaltungsgerichtshöfe (VGH) von Baden-Württemberg in Mannheim und Hessen in Kassel in am Donnerstag bekanntgegebenen Eilbeschlüssen. (Az.: 1 S 925/20 beziehungsweise 8 B 913/20.N)

Fitnessstudio wegen Corona zu: Wie kriege ich mein Geld zurück?

Aus juristischer Sicht nicht, erklärt die Stiftung Warentest. Denn derzeit liegt aus Sicht der Experten ein Fall der rechtlichen Unmöglichkeit vor. Das Studio darf wegen der öffentlichen Beschränkungen nicht öffnen. Der Kunde verliert damit seinen Anspruch, das Studio nutzen zu können. Und damit darf der Anbieter laut Gesetz auch keine Bezahlung mehr verlangen.

Fitnessstudio-Mitgliedschaft: Außerordentliche Kündigung wegen Corona?

Mitglieder von Fitnessstudios sind also für die Zeit der Schließung von ihrer Beitragspflicht befreit. Allerdings dürfte es in den meisten Verträge keine klaren Regelungen für solche Fälle geben, erklärt die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Für eine außerordentliche Kündigung dürfte eine vorübergehende Schließung wegen der Corona-Krise in der Regel nicht ausreichen.

Kunden sollten sich am besten mit ihrem Fitnessstudio in Verbindung setzen.

Eine Möglichkeit ist es, den Vertrag zeitweise ruhen zu lassen, bis die Leistungen wieder in Anspruch genommen werden können.

Wer schon den gesamten Jahresbeitrag gezahlt hat, kann sich den Teil des Entgelts, der auf die Corona-Zeit entfällt, erstatten lassen, raten die Warentester.

Reiseversicherungen werden gekündigt

Auch Reiseversicherungen erleben nach Angaben des Dienstleisters derzeit eine ungewöhnlich hohe Zahl an Kündigungen – ins Ausland reisen ist derzeit nahezu unmöglich. Der Zahl liegt aktuell um 20 Prozent über dem Vorjahreswert. Einen Vertrag zu kündigen, ist nicht immer einfach. Diese Tricks helfen.

Deutlich zurückgegangen sei dagegen die Zahl der Kündigungen bei Verträgen für Mobilfunk und Internet, nämlich um 28, beziehungsweise 24 Prozent gegenüber dem Wert aus dem Vorjahr.

