EU-Justizkommissar Didier Reynders präsentiert bei der zum „Rapex“-Report der EU am Dienstag in Brüssel einen Teddybär, in dem Schadstoffe entdeckt wurden.

Brüssel. Die EU berichtet, welche Produkte europäischen Verbraucherschützern besonders oft Sorgen bereiten. Ganz oben auf der Liste: Spielzeug.

Giftige Stoffe im Kuscheltier, unwirksame Corona-Schutzmasken, schädliche Tätowiertinte: In der Europäischen Union entdecken die Behörden immer wieder Produkte, die die Gesundheit oder Sicherheit der Verbraucher gefährden – besonders viele davon kommen aus China. Das geht aus einem neuen Bericht der EU-Kommission über das europaweite Schnellwarnsystem „Rapex“ hervor, der am Dienstag in Brüssel vorgelegt wurde.

Danach lag die Zahl der Warnmeldungen im vergangenen Jahr bei 2243, etwa so viel wie im Vorjahr – die Zahl der Folgemeldungen stieg um zehn Prozent auf 4488. Jetzt gibt die Corona-Krise Anlass zu erhöhter Wachsamkeit: Denn die Experten berichten auch über massive Probleme mit Schutzausrüstungen, die vor dem Virus schützen sollen. Bis zum 1. Juli wurden 63 Warnungen zu Gesichtsmasken ausgegeben und jeweils drei zu Schutzanzügen, Handdesinfektionsmitteln und UV-Lampen.

Über das von der EU-Kommission organisierte Schnellwarnsystem tauschen die nationalen Behörden der EU-Staaten Informationen über gefährliche Erzeugnisse aus, die vom Markt genommen oder zurückgerufen werden müssen – soweit dies möglich ist.

Spielzeug besonders oft Grund für Warnmeldungen

Besonders häufig gab es bei Spielzeug Alarm, knapp jede dritte Meldung entfiel auf diesen Bereich, vor allem wegen gefährlicher Chemikalien. Viele Warnmeldungen betrafen den bei Kindern beliebten Spielschleim, der oft Bor enthalten kann, und Kunststoffpuppen, in denen Phthalaten verarbeitet ist. Beide Chemikalien seien für Kinder gesundheitsschädlich, weil sie das Fortpflanzungssystem schädigen und zu Unfruchtbarkeit führen könnten, so der Bericht.

Die Behörden beanstandeten aber auch Spielzeuge mit losen Teilen, an denen Kinder ersticken können. Und: Immer wieder betreffen Warnmeldungen Knopfbatterien bei Spielzeugen, die Kinder leicht in die Hand nehmen und in den Mund stecken könnten: Das Verschlucken solcher Batterien führe zu schnellen und ernsten Schäden in Magen und Darm, die ein sofortiges ärztliches Eingreifen erforderlich machten.

Besonders alarmierend: Als Anfang dieses Jahres die EU-Kommission und europäische Behörden auch selbst rund 650 Produkte einem Sicherheitstest unterzogen, wurden sie bei vielen Gegenständen für Kinder fündig: 68 Prozent der untersuchten Kuscheltiere wiesen „ernste Risiken“ auf, erklärte die Kommission.

Kosmetika mit Quecksilber und Tätowiertinten alarmieren Verbraucherschützer

Beanstandet werden laut Rapex-Bericht auch immer wieder kosmetische Produkte mit Quecksilber, das sich im Körper ansammelt und die Nieren, das Gehirn und das Nervensystem schädigen kann. Andere häufige Warnmeldungen betrafen Tätowiertinten: Sie könnten chemische Komponenten enthalten, die sowohl für den Tätowierer als auch für den Kunden ein Gesundheitsrisiko darstellten – etwa polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, Benzopyren, Cadmium, Blei oder eine Mischung aus mehreren Chemikalien. Mehr als jeder fünfter Alarm betraf Kraftfahrzeuge, die dann vom Hersteller zurückgerufen werden mussten.

Wie in den Vorjahren stammen besonders viele der gefährlichen Produkte aus China – der Anteil geht aber leicht zurück, liegt jetzt bei etwas über 50 Prozent. Die Kommission erklärt den relativ hohen Anteil damit, dass so viele Waren aus China nach Europa eingeführt werden.

Bereits seit 2006 gebe es bei der Produktsicherheit eine förmliche Zusammenarbeit mit China, die Behörden des Landes würden bei Meldungen im EU-Schnellwarnsystem eigene Maßnahmen ergreifen. Der Anteil der Warnmeldungen, die Produkte aus Europa betreffen, steigt indessen seit Jahren kontinuierlich an und liegt jetzt bei knapp 30 Prozent.