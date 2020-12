Adventskalender, Tür 19 Ennepetaler ist an Orten, an denen noch nie jemand war

Das diffuse Licht der Stirnlampe wandert über die steinernen Wände. Mit der Hand fährt Stefan Voigt (57) darüber. Er liegt auf dem Bauch und schaut aus einem schmalen Loch nach oben. Die Luft ist kühl, feucht, staubig. Trockener Dreck klebt an seinem Helm und dem roten Ganzkörperanzug. Wie sich das anfühlt? Wunderbar. Unter der Erde, in den Höhlen dieser Welt, ist Stefan Voigt in seinem Element. Er findet die Tiefen, findet Höhlen , erkundet ihre Besonderheiten.

„Andere sammeln Briefmarken, ich sammle Höhlen“, sagt er und lacht. Der Mann aus Ennepetal ist einer der angesehensten Höhlenforscher Deutschlands – und recht laut und wunderbar redselig für jemanden, der viel Zeit mit Steinen verbringt.

Bundesverdienstkreuz und Touren nach Syrien und Kambodscha

Er hat 2018 das Bundesverdienstkreuz erhalten und unzählige Höhlen entdeckt. Er war auf Entdeckungstour in Kambodscha, Rumänien und Syrien. Tempelanlagen tauchten vor ihm auf. „Wie bei Indiana Jones“, lacht er.

Jetzt gerade ist er in Schwelm und verschließt zum Schutz der Fledermäuse die Höhleneingänge, die im früheren Schwelmer Eisenbahntunnel enden. Er hat das Areal gekauft, um die Natur auf Dauer zu schützen. Eine Art Vermächtnis nahe der Heimat. Als wenn er nicht schon genug vorzuweisen hätte.

Sein letzter großer Fund: Das „Windloch“ in Engelskirchen . Mindestens acht Kilometer bislang versteckte Höhlenwege legte er zusammen mit dem Arbeitskreis Kluterthöhle 2019 frei. Mitten in Deutschland, mitten in dem Bundesland, das am dichtesten besiedelt ist. „Die Höhle ist auch für zehn Kilometer gut.“ Schon jetzt ist sie die größte in NRW und gehört zu den zehn größten in ganz Deutschland. Am vergangenen Samstag war wegen der Schutzzeit der Fledermäuse der letzte Forschungstag des Jahres dort. Der letzte Arbeitstag eines Jahres, in dem Stefan Voigt mit den Kollegen des Arbeitskreises Kluterhöhle die Entdeckung seines Lebens gemacht hat.

„Das ist der ultimative Kick“

Voigt ist noch immer aufgekratzt, wenn es um diese Höhle geht. Wobei: Eigentlich ist er immer aufgekratzt, wenn es um Höhlen und besonders deren Entdeckung geht. „Du gräbst dich durch, schaffst den Durchbruch und weißt: Du bist der erste Mensch an diesem Ort“, sagt er: „Das ist der ultimative Kick.“

Kristallformation: Der Baum des Glücks im Windloch, der von Stefan Voigt bewunder wird. Foto: Gero Steffens / Deutsches Bergbau-Museum Bochum / Handout

, sagt der Garten- und Landschaftsbauer. Spektakuläre Riesenkristalle hat er dort entdeckt, bis zu 1,50 Meter groß, vielleicht die größten in Europa. „Bäume des Glücks“ und „Hydra“ nennen er sie ehrfürchtig und dankbar dafür, sie gesehen zu haben.

Glück und Gespür

In der Heilenbecker Höhle in Ennepetal hätten sie damals auch Kristalle gefunden, nur viel kleinere. Auch diese Höhle hat Voigt entdeckt, in den 80er Jahren schon. „Ein Jahrhundertfund“, sagt er und weiß, dass es nun nicht nach Bescheidenheit klingt, zwei derartige Funde für sich zu reklamieren. Aber wenn es doch so ist? Glück hat er gehabt. Und das richtige Gespür: beide Male wusste er die Hinweise zu deuten, den Luftzug oder den Nebel, der aus einem kleinen Loch im Boden oder der Wand strömt.

Schon als Kind faszinierten ihn die Höhlen. Heute weiß er, dass sich in ihnen die Geschichte nachvollziehen lässt. Wie die Blätter eines Buches lägen die Gesteinsschichten übereinander. Wieder fährt er mit der Hand über die kalten, unebenen Wände. „Hier, wenne ma kucks“, sagt er und beginnt einen wissenschaftlichen Vortrag über die Entstehung der Steine, über Stromatoporen (ausgestorbene schwammartige Meerestiere) und Thamnopora (ausgestorbene Korallenart). Es sei ihm auch völlig egal, wie groß die Höhle sei, die er auftue, schließlich kann sich überall ein archäologischer Sensationsfund verbergen. Platz für einen Neandertaler sei in fast jedem unterirdischen Winkel.

Blutige Hüften am Abend

Manchmal hat er abends blutige Hüften, dann weiß er, dass er es mit der Neugierde etwas übertrieben hat. Ganz früher ließ er sich, wenn es denn sein musste, von den Kollegen durch ein Loch schieben. Oder besser gesagt: treten. Immer, wenn er ausgeatmet und den Körper klein gemacht hatte, halfen sie mit Druck auf seine Füße nach, damit er durch die Öffnung passte. „Statistisch gesehen ist die Fahrt mit dem Auto das gefährlichste an der Höhlenforschung “, sagt er. Seine Frau soll er trotzdem immer anrufen, wenn er den Untiefen entstiegen ist. Manchmal vergisst er das aber.

Überhaupt ist dieses unterirdische Leben ja nicht Jedermanns Sache. „Meine Frau würde auch lieber was anderes hören als: Schatz, ich habe uns einen Tunnel gekauft“ scherzt er. Immerhin: Es war ja nicht teuer, weil viel auf dem Gelände getan werden muss. Voigt kümmert sich jetzt mit seiner Firma. Er ist einer, der die Dinge in die Hand nimmt, der macht, nicht redet. Er ist einer aus der Unterwelt, die viele fasziniert, aber nicht alle.

Zwei Töchter hat er, 15 und 12 Jahre alt. Ihr Leben spielt sich viel im Internet ab, wo die Dinge vielleicht nicht so wahrhaftig, aber unterhaltsamer sind. „Bei denen“, sagt er, „komme ich mit meinen Höhlen nicht so gut an.“

Stefan Voigt ist seit mehr als 30 Jahren Vorsitzender des Arbeitskreises Kluterthöhle , einem Verein für Höhlenforschung und Umweltschutz in Ennepetal, Hagen, Wuppertal und dem Bergischen Land.

Dieser sei „mittlerweile einer der aktivsten und erfolgreichsten Höhlenvereine Deutschlands“, sagt Voigt und betont, dass Höhlenforschung immer Gemeinschaftsarbeit eines funktionierendes Teams sei.

