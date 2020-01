E-Scooter: Sorgt der Winter für das Aus einiger Verleiher?

E-Scooter erregen die Gemüter: Die Tretroller werden oft achtlos auf Bürgersteigen abgestellt, häufig beschädigt und immer wieder im alkoholisierten Zustand gefahren. Doch aller Kritik zum Trotz ziehen die Verleiher der Roller ein positives Fazit nach dem ersten halben Jahr auf deutschen Straßen.

„Für uns ist Deutschland der wichtigste Markt“, sagt Julian Blessin, Gründer des Berliner E-Scooter-Verleihers Tier, unserer Redaktion. Allein im ersten Monat hätte Tier über eine Million Fahrten verzeichnet. „Die Nutzung war vom ersten Tag an überwältigend“, sagt Blessin.

Ähnliche Töne kommen auch vom zweiten großen deutschen Tretroller-Verleiher Circ: „Die Nachfrage hat in Deutschland bereits alle Erwartungen übertroffen“, teilte Circ auf Anfrage mit. Und auch der US-Anbieter Lime ist nach eigenen Angaben in Deutschland profitabel unterwegs.

E-Scooter: Dünnt der Winter den Markt aus?

Doch mit dem Wetter könnte sich nun die Freude eintrüben. Schon jetzt sind im Stadtbild weniger Rollerfahrer unterwegs, der TÜV-Verband forderte die Verleiher sogar dazu auf, ihre Mietangebote bei schlechtem Wetter zu sperren.

Auf die E-Scooter-Verleiher kommt eine erste harte Bewährungsprobe zu – die auch deren Existenz bedrohen könnte. Denn auf dem deutschen Markt herrscht ein Überangebot. Neben den deutschen Verleihern Tier und Circ mischt auch das schwedische Start-Up mit. Doch vor allem die Anbieter aus den USA sorgen für Konkurrenz: Lime und Bird haben Marktwerte von über einer Milliarde US-Dollar, Jump hat den amerikanischen Fahrdienstleister Uber im Rücken.

Einzelne Roller werden kaum genutzt

Allein die sechs Firmen haben schon über 30.000 E-Scooter auf die deutschen Straßen gebracht – immerhin versprach der Markt mit den Tretrollern ein Milliardengeschäft. Doch laut einer Studie der Unternehmensberatung Civity sorgt das allerdings dafür, dass einzelne Roller kaum genutzt werden.

Den höchsten Nutzungswert erreicht Karlsruhe, wo jeder Tretroller für rund fünf Fahrten pro Tag gemietet wird. In den Metropolen, wo das Überangebot noch größer ist, fällt die Nutzungsrate deutlich geringer aus: In Hamburg sind es 3,7 Fahrten pro Tag und Roller, in Erfurt 3,4 Fahrten, in Essen 3,3 Nutzungen und in Berlin wird jeder Roller sogar nur 2,97 Mal pro Tag bewegt.

Für Verleiher war es zu Beginn ein Verlustgeschäft

Einer Studie der Boston Consulting Group zufolge benötigen die Verleiher aber schon bei einer durchschnittlichen Nutzung von fünf Fahrten pro Tag 115 Tage und somit fast vier Monate, bis die Anschaffungskosten für einen Roller wieder reingeholt sind – Personalkosten noch nicht mit eingerechnet.

Insbesondere zum Start der Roller, wo diese durchschnittlich nur rund drei Monate hielten, war es ein Verlustgeschäft für die Verleiher. „Die Firmen haben das erkannt und nachgerüstet. Nach Angaben der Anbieter halten die jetzigen Scooter zwischen zwölf und 18 Monaten“, sagt Verkehrsexperte Philipp Sadek, einer der Studienautoren.

Selbst Leihautos sind günstiger

Zwar halten die neuen E-Scooter mittlerweile länger – trotzdem sind die Verleiher noch auf hohe Preise angewiesen. Laut einer Untersuchung von „Stiftung Warentest“ kosten Strecken mit einer Länge von rund zwei Kilometern, die ungefähr zehn Minuten dauern, bei den Anbietern Circ, Tier und Voi 2,50 Euro, bei Lime sogar drei Euro.

Der Öffentliche Nahverkehr wäre für dieselbe Strecke nur rund halb so teuer, Leihräder gebe es schon für einen Euro und selbst Leihautos von Miles würden für dieselbe Strecke nur zwei Euro kosten.

Preise werden wohl so schnell nicht sinken

Dass E-Scooter-Fahren aufgrund der Konkurrenzsituation der Anbieter bald schon günstiger wird, glaubt Sadek nicht: „Bei einigen Anbietern sehen wir derzeit, dass die Preise sogar angezogen werden.“

Allerdings rechnet Sadek damit, dass sich der Markt in Deutschland verändern wird. In den USA geschieht dies bereits, so schluckte Bird jüngst den Verleiher Scoot, in Lateinamerika fusionierten Grin und Yellow zu Grow Mobility. „Auch in Europa wird der Druck auf einige Anbieter noch steigen“, ist Sadek überzeugt.

Auch Florian Weig, Seniorpartner der Unternehmensberatung McKinsey, ist gespannt, „wie die Verleiher über den Winter kommen.“ Er hält es mittel- bis langfristig für realistisch, dass der Markt „Platz für drei bis fünf Anbieter“ bieten werde.

Nicht nur die amerikanischen Anbieter haben laut Weig gute Chancen, sich auf dem europäischen Markt zu etablieren: „Die europäischen Anbieter sind gut finanziert und haben teilweise über 50 Millionen Euro eingesammelt“, sagte Weig.

Scooter machen Winterpause

Anfang Oktober landete Tier einen Coup und sammelte in einer Finanzierungsrunde 60 Millionen ein. Als einziger Anbieter kündigte Tier zudem an, einen speziellen E-Scooter für den Winter auf den Markt bringen zu wollen – mit größerem Vorderrad und auswechselbaren Batterien.

Laut Tier-Gründer Julian Blessin würden die Batterien Kälte bis zu Minus 15 Grad Celsius aushalten. Sowohl Tier als auch Circ kündigten bereits an, bei extremen Wetterverhältnissen mit Eis und Schnee keine Fahrten mit den Tretrollern zuzulassen – diese können dann nicht mehr über die App aktiviert werden. Circ wolle zudem die Flottengröße reduzieren.

Regen hält mehr Nutzer vom Fahren ab als Kälte

Laut Julian Blessin sei allerdings gar nicht die Kälte der ausschlaggebende Faktor für die Rollernutzung. „Die Menschen müssen sich ja trotzdem fortbewegen. Und 20 Minuten in der Kälte auf einen Bus zu warten ist auch nicht schön“, sagt der Tier-Geschäftsführer.

Entscheidender sei die Nässe. An Regentagen würden die Roller weniger genutzt werden. Er sorge sich aber nicht vor dem wirtschaftlichen Härtetest, sagt Blessin: „Wir stellen uns darauf ein, dass es pro Stadt im Winter etwas weniger Nutzer werden. Aber bremsen wird uns das nicht“, gibt sich der Tier-Gründer überzeugt.