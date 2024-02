Bei der Lufthansa-Tochter Discover Airlines steht ab Samstag der nächste Pilotenstreik ins Haus. Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit hat ihre Mitglieder zu einem dreitägigen Ausstand aufgerufen. Der Arbeitskampf soll am Samstag beginnen und am Montag um 23.59 Uhr enden.

Wiederholt hatte die Vereinigung Cockpit zuletzt zu Streiks aufgerufen, weil sie keine Bewegung am Verhandlungstisch sah. Aus der Sicht der Gewerkschaft gibt es keinen Grund dafür, dass die Pilotinnen und Piloten beim Ferienflieger zu deutlich schlechteren Bedingungen arbeiten sollten als in anderen Konzernteilen der Lufthansa Gruppe.

Einen Tarifvertrag gibt bislang bei „Discover“ nicht. Doch die Gewerkschaft will ihm jetzt mit Macht bei der Airline durchsetzen.

