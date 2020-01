Hagen. Die Arbeitslosenzahlen sind im Januar gestiegen. Was aber eher alarmiert, ist die wachsende Zahl der Betriebe, in denen Kurzarbeit gefahren wird.

Arbeitsmarkt: Die Kurzarbeit nimmt in Südwestfalen weiter zu

Die Konjunkturschwäche wird auf dem Arbeitsmarkt sichtbar. Die leicht gestiegenen Arbeitslosenzahlen im Januar mögen noch saisonal bedingt sein. Seit einigen Monaten nutzen aber immer mehr Betriebe das Instrument Kurzarbeit, nicht zuletzt in Südwestfalen. Hier sind es vor allem kleinere und mittelständische Betriebe aus der Industrie. Im Märkischen Kreis ist die Zahl relativ gesehen besonders hoch. Die Bundesagentur für Arbeit schätzt, dass die Kurzarbeiterzahlen bundesweit weiter steigen werden.

Weit entfernt von der Krise 2009

Sicher ein Grund dafür, dass die Bundesregierung nun reagiert. Wie am Donnerstagmorgen bekannt wurde, will die Große Koalition es Industriebranchen mit schweren Strukturproblemen erleichtern, Kurzarbeit zu nutzen. Diese Entscheidung im Koalitionsausschuss passt zu den Überlegungen der Sozialpartner in der Metall- und Elektroindustrie, die gerade kurz vor den nächsten Tarifverhandlungen steht. Bereits zu Beginn des Jahres war intern der Wunsch geäußert worden, dass die Bundesregierung das für Unternehmen eigentlich auf zwölf Monate begrenzte Instrument flexibilisiert, wie sie es bereits in der Krise 2008/2009 getan hat.

Beim Blick auf die Kurzarbeiterzahlen wird allerdings auch klar, dass die aktuelle Situation um ein Vielfaches besser ist als in der Zeit der Banken- und Finanzkrise. Nach Schätzungen der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg dürfte die Zahl der Kurzarbeiter im Februar bundesweit auf über 117.000 steigen. Zum Vergleich: Im Krisenjahr 2009 waren bis zu 1,5 Millionen Arbeitnehmer von Kurzarbeit betroffen.

Kurzarbeit bedeutet zum einen, dass ein Unternehmen in einer Phase schwacher Auslastung beziehungsweise Auftragslage die Arbeitszeit so reduziert, dass es möglichst nicht zu Entlassungen kommt. Das bedeutet aber auch, dass die Beschäftigten auf einen erheblichen Teil ihres Einkommens verzichten müssen. Einen Teil - 60 Prozent, bei Beschäftigten mit mindestens einem Kind 67 Prozent – des Nettolohnverlustes ersetzt die Bundesagentur mit dem Kurzarbeitergeld.

Bedingung: Qualifikation

Die Gewährung von Kurzarbeitergeld aus dem Gemeinschaftstopf der Bundesagentur für Arbeit ist an Bedingungen geknüpft: Die Betriebe müssen spätestens zum Ende des Monats, in dem sie Kurzarbeit fahren wollen, die Ansprüche angemeldet haben. Mindestens 90 Prozent der Belegschaft muss die Arbeitszeit entsprechend verkürzen und spätestens drei Monate nach Eintritt der Kurzarbeit muss sie bei der BA abgerechnet werden.

Das soll verhindern, dass unwirtschaftliche Betriebe sich über dieses Instrument künstlich lange am Markt halten. In Krisenzeiten kann das Bundesarbeitsministerium die Gewährung von Kurzarbeitergeld auf 24 Monate ausweiten. Genau dafür hat der Koalitionsausschuss jetzt seine Einwilligung gegeben, will aber noch grünes Licht aus dem Bundestag.

Das Parlament soll die Bundesregierung auf drei Jahre befristet in die Lage versetzen, die Regelungen des Kurzarbeitergeldes anzupassen. Und: die Verlängerung des Bezugs auf bis zu 24 Monate wird nur ermöglicht, wenn während der Kurzarbeit eine berufliche Weiterbildung stattfindet. Dann können auch Sozialversicherungsbeiträge hälftig übernommen werden. Die Koalition reagiert damit auf die unbeständige konjunkturelle Lage und zugleich auf den absehbaren Strukturwandel auf einem digitalisierten Arbeitsmarkt.

Große Betriebe mit mehr als 500 Beschäftigten nutzen laut Statistik der Bundesagentur seltener die Kurzarbeit, aber auch große Unternehmen wie Continental oder sogar Volkswagen greifen vereinzelt auf dass Instrument zurück.

Märkischer Kreis besonders betroffen

In Südwestfalen mit einem vergleichsweise hohen Anteil an mittelständischen Industrieunternehmen lässt sich dieser Wandel gepaart mit einer – zumindest zwischenzeitlichen – Nachfrageschwäche in der Automobilbranche bereits ablesen: In 53 Betrieben mit 1057 Beschäftigten fand im August im Märkischen Kreis bereits Kurzarbeit statt. In Südwestfalen, dem Ennepe-Ruhr-Kreis, Hagen und Soest wurde im August zusammen in 149 Betrieben mit knapp 3000 Beschäftigten Kurzarbeit gefahren. Bundesweit waren es zu diesem Zeitpunkt 2169 Unternehmen mit über 51.500 Beschäftigten.

Bezogen auf die Schätzungen der Bundesagentur für Februar 2020 mit rund 5600 Betrieben und über 117.000 Beschäftigten, dürfte sich die Zahl der von Kurzarbeit betroffenen Betriebe und Beschäftigten in unserer Region aktuell mehr als verdoppelt haben. Genau beziffern lässt sich dies allerdings erst in ein paar Monaten. Die Statistik hinkt bei der tatsächlichen Kurzarbeit gegenüber den Bedarfsmeldungen immer einige Monate hinterher.

Die Entwicklung am Arbeitsmarkt spiegelt auch die Erwartungen heimischer Unternehmen bei den von Verbänden und Kammern durchgeführten Konjunkturumfragen wider, in denen erstmals seit langem eine bedeutende Zahl angab, 2020 Beschäftigung abbauen zu wollen. Insbesondere Export starke Branchen sind betroffen. Allerdings ließ sich auch ablesen, dass gegen Ende des Jahres mit einer Konjunktur-Erholung gerechnet wird.