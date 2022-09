Die Gasumlage wackelt – Uniper-Verstaatlichung rückt näher

Berlin/Essen. Gasumlage nur für kurze Zeit? Das Wirtschaftsministerium stellt sie wieder infrage. Eine Verstaatlichung von Uniper wird immer wahrscheinlicher.

Um die angeschlagenen Gashändler zu retten und so die Versorgung aufrechtzuerhalten, sollen ab Oktober alle Gaskunden in Deutschland, gewerbliche wie private, eine Gasumlage zahlen. So zumindest plant es Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) bisher. Nun kommen aus seinem Ministerium Zweifel, ob das verfassungsrechtlich überhaupt möglich ist und ob es angesichts der sich weiter zuspitzenden Lage noch sinnvoll wäre. Habecks ohnehin höchst umstrittene Gasumlage wackelt. Auch, weil es beim ums Überlebenden kämpfenden Düsseldorfer Uniper-Konzern inzwischen auf eine Verstaatlichung hinausläuft.

Habecks Ministerium hat nach Informationen unserer Redaktion „finanzverfassungsrechtliche Zweifel“. Die rechtlichen Fragen müsse allerdings das Bundesfinanzministerium von Christian Lindner (FDP) klären. Darüber hinaus werde zunehmend deutlich, dass die instabile Lage „die Macht und die Garantie des Staates sowie alle Finanzkraft des Staates braucht, die nötig ist“, heißt es aus Kreisen des Wirtschaftsministeriums. Dort muss man inzwischen davon ausgehen, dass der Finanzierungsbedarf für die Gasversorger deutlich höher liegt als noch bei der Aushandlung des ersten Rettungspakets für Uniper.

Gasumlage wird zumindest als Brücke gebraucht

Habecks Ministerium erklärte auf Anfrage unserer Zeitung, ob die Gasumlage wackle: „Natürlich muss man auch im Blick behalten, wie sich der sich abzeichnende Stabilisierungsbedarf von systemrelevanten Unternehmen auf dem Gasmarkt auswirkt, welche Fragen er aufwirft und welche Antworten nötig sind.“ Aus Kreisen war zu hören, dass die Gasumlage schon noch als Brücke gebraucht werde, aber: „Es muss diskutiert werden, ob sie nicht angesichts der aktuellen Lage durch andere Instrumente wie staatliche Finanzierungsinstrumente abgelöst werden muss“, heißt es.

Mit seiner Gasumlage wollte Habeck Uniper, Gazprom Germania (inzwischen in Sefe umbenannt) und die Leipziger EnBW-Gastochter VNG stützen. Zuletzt arbeitete sein Haus daran, dass die acht weiteren Unternehmen, die ebenfalls Bedarf angemeldet haben, aber nicht in wirtschaftlichen Schwierigkeiten stecken, die Umlage nicht erhalten. Am Umfang der bisher auf 34 Milliarden Euro taxierten, bis Frühjahr 2024 laufenden Umlage würde das freilich wenig ändern, denn 92 Prozent davon entfallen auf die drei größten Sorgenkinder. Man sei „auf einem guten Weg“, die so genannten Trittbrettfahrer aus dem Kreis der Anspruchsberechtigten auszuschließen, erklärte das Ministerium auf Anfrage unserer Redaktion.

Allerdings ist jetzt schon klar, dass es noch mehr Geld braucht und die bisher auf 2,4 Cent je Kilowattstunde festgesetzte Gasumlage nicht reichen wird. So erklärte Uniper unlängst, inzwischen mehr als 100 Millionen Euro pro Tag zu verlieren, im August waren es noch 60 Millionen. Genau das hat auch die Bundesregierung auch dazu bewogen, inzwischen über eine Verstaatlichung von Deutschlands größtem Gasimporteur nachzudenken. Es werde zwischen Uniper, seiner finnischen Mutter Fortum und der Regierung über eine „direkte Kapitalerhöhung, die zu einer signifikanten Mehrheitsbeteiligung des Bundes an Uniper führen würde“, gesprochen, ließ das Unternehmen vergangene Woche in einer Börsenpflichtmitteilung (Ad-hoc) wissen.

Verstaatlichung auch von Gazprom Germania möglich

Das wiederum warf sofort die Frage auf, ob dann die Gasumlage überhaupt noch gebraucht werde und sinnvoll sei. Schließlich würde der Staat sie erheben und zum größten Teil in sein eigenes Unternehmen weiterleiten. Für ein einheitliches Vorgehen müsste auch Gazprom Germania verstaatlicht und zuvor enteignet werden, wofür die Regierung mit der Treuhandverwaltung bereits die Voraussetzung geschaffen hat. VNG liegt als EnBW-Tochter bereits mehrheitlich in staatlicher Hand – der des Landes Baden-Württemberg.

Dass im Wirtschaftsministeriums nun der Gedanke kreist, es brauche „alle Finanzkraft des Staates“, diese Gaskrise in den Griff zu kriegen, lässt durchblicken, dass es eine starke Tendenz Richtung Verstaatlichung geht, was dann bedeuten könnte, dass die laufenden Verluste im Wesentlichen aus Steuermitteln aufgefangen würden. Das hatten Sozialverbände schon lange gefordert, weil es sozial ungerecht sei, nur die Gaskunden zur Kasse zu bitten.

