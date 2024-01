Berlin Die Regierung will Subventionen streichen, die Landwirte wollen das nicht hinnehmen. Worum es bei den Bauern-Protesten wirklich geht.

Seit Wochen machen deutsche Bauern gegen die Spar-Vorhaben der Bundesregierung mobil. Ihren bisher traurigen Höhepunkt fanden die Proteste, als wütende Landwirte die Urlaubsfähre von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in Nordfriesland am Donnerstagabend blockierten und den Grünen-Minister aufgebracht zur Rede stellen wollten. Doch warum sind deutsche Bauern auf die Politik so wütend? Warum demonstrieren sie? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Warum protestieren die Landwirte?

Im Dezember hatte die Ampel-Regierung nach dem Karlsruher Haushaltsurteil weitreichende Sparmaßnahmen angekündigt. Auch die Landwirtschaft ist betroffen, Subventionen stehen auf der Kippe. So sollten Vergünstigungen für Agrardiesel abgeschafft werden. Außerdem kündigte die Regierung an, land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge nicht mehr von der Kfz-Steuer zu befreien. Darüber sind die Bauern wütend, zuletzt demonstrierten bei einer Großkundgebung vor dem Brandenburger Tor Tausende Landwirte mit ihren Traktoren.

Wie viel würden die geplanten Sparmaßnahmen einbringen?

Den ursprünglichen Plänen der Ampel-Koalition zufolge wären durch die Streichung der Steuervergünstigungen beim Agrardiesel gut 440 Millionen Euro eingespart worden, weitere 485 Millionen Euro wären frei geworden, ließe man die Befreiung für land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge von der Kfz-Steuer entfallen.

Was sagt die Politik?

Die Bauern-Proteste scheinen Wirkung zu zeigen. Am Donnerstag kündigte die Bundesregierung an, die Steuervergünstigungen für Landwirtschafts- und Forstfahrzeuge beizubehalten und die Diesel-Subventionen nur schrittweise auslaufen zu lassen. Ein weiteres Entgegenkommen soll es jedoch von Seiten der Bundesregierung nicht geben. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) sagte, er werde nicht vor den neuerlichen Protesten einknicken. Man habe einen guten Kompromiss gefunden. Die Ampel-Koalition gehe sehr fair vor.

Wie geht es nun weiter?

Den Landwirten gehen auch die sanfteren Kürzungen zu weit. „Beide Kürzungsvorschläge müssen vom Tisch“, forderte Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbands (DBV). Die Folge: Es wird weiter demonstriert. Zunächst hat der DBV zu einer Protestwoche ab dem 8. Januar aufgerufen. Und für den 15. Januar ist dann eine Groß-Demonstration in Berlin geplant. Die Polizei bereite sich an „neuralgischen Punkten“ auf „Zugriffe und Räumungen“ vor, sagte der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Jochen Kopelke, dieser Redaktion. Und warnte: „In Anbetracht der zu erwartenden Massen an Protestierenden wird die Polizei sehr schnell sehr stark flexibel in Deutschland agieren müssen. Dafür ist sie aber nicht ausreichend aufgestellt.“ Er forderte die Demonstranten zu friedlichen Protesten auf.

Warum sind die Bauern-Proteste umstritten?

Unter die aufgebrachten Bauern mischen sich Berichten zufolge Radikale, Rechtsextreme, Gruppierungen der Neuen Rechten und der Querdenker-Szene. Zuletzt hatten bis zu 300 aufgebrachte Bauern Habeck in Schleswig-Holstein am Verlassen einer Fähre gehindert. Habeck, der privat unterwegs war, musste umkehren. Zeugen berichten, die Demonstranten hätten in Richtung Habeck gerufen: „Komm‘ raus, du Feigling“. Auf einem Schild sei ein aufgemalter Galgen zu sehen gewesen. Die Justiz ermittelt seitdem unter anderem wegen Nötigung.

In der Diskussion geht es daher inzwischen auch um die Protestkultur allgemein. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier etwa sagte, Aufrufe zu Hass und Gewalt überschritten eine Grenze. „Zu sehen, wie ein Minister auf einer privaten Reise von einer aggressiven Menschenmenge eingeschüchtert wird und sich nach Bedrohungen in Sicherheit begeben musste, hat viele in unserem Land schockiert, auch mich. Das dürfen wir nicht hinnehmen.“ Auch Bauern-Präsident Rukwied distanzierte sich: „Rechte und andere radikale Gruppierungen mit Umsturzgelüsten wollen wir auf unseren Demos nicht haben.“

