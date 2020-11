Was für ein abwechslungsreiches Leben: Im Jahr 1911 wurde Joseph Schumpeter jüngster Professor Österreichs. Zwei Jahre später ging er als Wissenschaftler nach New York, danach wieder nach Europa. Nach dem Krieg trieb es ihn in die Politik; er wurde Finanzminister. Dann entschloss er sich, Präsident einer Bank zu sein. Diese führte er schließlich in die Pleite. Danach zog es ihn über die Universität Bonn nach Harvard.

Auch sein wissenschaftliches Werk zeugt davon, dass er Abwechslung als treibende Kraft sah. Der Pendler zwischen der Neuen und Alten Welt erkannte als erster, dass der Prozess der „schöpferischen Zerstörung“ die Norm für gesunde Volkswirtschaften ist; ein stetiges Gleichgewicht passte schlicht nicht.

In seinem Frühwerk „Die Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung“ lenkte er den Fokus auf das Thema Innovation – der einzelne Mensch war für den Volkswirt sicher nur eine Randfigur. Sicher gab es schon vorher innovative Unternehmen, doch waren die Tüftler in ihnen eher Schattengewächse, und es brauchte Jahrzehnte, bis das Thema als Herausforderung von fast allen begriffen wurde.

Über schön klingende Sonntagsreden kommt man meist nicht hinaus

Dr. Christian Stoffers ist Volkswirtschaftler und Marketing-Experte. Foto: stoffers / Privat

Auch Politiker schwadronieren viel über Innovationen; über schön klingende Sonntagsreden kommt man jedoch bis heute meist nicht hinaus. Der Prozess der „schöpferischen Zerstörung“ wird dann noch gerne missverstanden: Während Unternehmen Innovationen mittlerweile allzu oft mit Technologie unterstützten rigorosem Abbau von Arbeitsplätzen gleichsetzen, versteht die Politik seit der Schröder’schen Agenda 2010 hierunter gerne das willfährige Individuum an der Werkbank, das hierzu sein Ja findet.

Dabei sieht Joseph Schumpeters Kernidee anders aus: Kapitalismus ist Unordnung, die stetig durch innovative Unternehmer mit neuen Ideen in den Markt getragen wird. Hieraus entsteht innerhalb einer Volkswirtschaft Fortschritt und Wachstum. Die Idee ist also mitnichten die Zerstörung des Individuums, vielmehr ist es – wenn ein zweiter Sozialdemokrat bemüht werden darf – dessen Partizipation hieran im Sinne Willy Brandts: „Die Freiheit für viele, nicht nur für die wenigen. Freiheit des Gewissens und der Meinung. Auch Freiheit von Not und Furcht.“

Nach Corona besitzt „schöpferische Zerstörung“ mehr Relevanz denn je

Damit war der Volkswirt seiner Zeit weit voraus. Heute, im Jahr Null der COVID-19-Pandemie, besitzt „schöpferische Zerstörung“ mehr Relevanz denn je. Organisationen erstarrten vor Furcht wie das Kaninchen vor der Schlange ob des vor ihnen liegenden Trümmerhaufens. Dennoch hat Innovation zentrales Thema für jede von ihnen zu sein. In einer Zeit epochalen Wandels ist nicht die vorherige Größe das relevante Kriterium für die Stärke eines Unternehmens von morgen, sondern Anpassungsfähigkeit an sich stetig ändernde Rahmenbedingungen. Hierbei gilt es die Menschen auch in Zeiten von Zoom, Teams & Co. mitzunehmen und ihn nicht mit seiner ganz persönlichen Furcht alleine zu lassen.

Denn das Rad hat sich in den vergangenen sechs Monaten weitergedreht: Kunden, zum Beispiel, die in Zeiten der Kontaktsperre das Einkaufen online eingeübt haben, werden den Shop in der Innenstadt nicht mehr in dem Maße aufsuchen wie zuvor; der Besuch in der Stadt wird anders sein. Und Hand aufs Herz: Breiteten sich nicht schon vor COVID-19 leere Schaufenster wie ein Krebsgeschwür in den Innenstadtlagen aus?

Die Furcht ist also greifbar und verständlich: Von der Inhaberin des Geschäfts ob des sich im freien Fall befindlichen Umsatzes bis zum Verkäufer, der seinen Lebensunterhalt bestreiten muss; es sind Existenzängste! Eine Lösung kann dabei sein, wie in Siegen geschehen, der Universität mehr Entwicklungsspielraum zu geben: Ein großes Warenhaus verkleinert dabei die Verkaufsfläche, während die Hochschule Teile des Gebäudes in Hörsäle umwandelt . Das stärkt durch neue Laufkundschaft ganz nebenbei den Einzelhandel in der gesamten City.

Kooperation helfen, längst überfällige Schritte einzuleiten

Mit Blick auf die Industrie könnte ein Schritt im Zusammenlegen von Digitalisierungsbemühungen bestehen, wie dies im Zentrum für die Digitalisierung der Wirtschaft Südwestfalen angelegt ist: Als unterstützendes Element hilft die Kooperation, längst überfällige Schritte einzuleiten, um Innovationen auch effektiv zu nutzen. Wird Digitalisierung als das Bereitstellen von assistierenden Systemen gesehen, wandelt sich auch die Furcht der Mitarbeitenden vor dessen Einsatz.

Es gilt: Für die Zeit „post coronam“ erhalten gerade jene Organisationen ihre Stabilität zurück oder bauen sie auf, die sich fortwährend gemeinsam mit ihren Mitarbeitenden weiterentwickeln; Homeoffice mag da oft ein Schlüssel sein. Das kann dem Dienstleister genauso gelingen wie dem Unternehmen aus der Industrie. Gleichwohl lassen sich Härten nicht ausschließen, und es wäre nicht minder eine Sonntagsrede, wenn man diese schönfärberisch beiseiteschiebt.

Denn genauso wie es dem letzten Hersteller von Droschken zu Zeit Schumpeters nichts genutzt hat, wenn er in seine internen Prozesse und in sein Marketing investierte, während die Menschen Automobile verlangen. Genauso wenig hilft es heute den Wandel zu ignorieren. Innovationen beziehen schließlich auch die aktuell verdrängte ökologische Wende mit ein.

Aus der Schockstarre ausbrechen – dafür muss Sorge getragen werden

Hierin vermag auch die Chance für Städte zu liegen, die eben keine Universität „greifbar“ haben und etwa auf neue Formen der Mobilität setzen. Denn nicht nur die Umwelt profitiert. Es ist auch der Shop in der City – dessen Mitarbeitende können schließlich nicht ins Homeoffice wechseln –, der von einem intakten sozialen Gefüge in einer lebenswerten Umwelt partizipiert. Und dass die Produktion mit geringerem Ressourceneinsatz sinnvoll ist, das ist eine grundlegende betriebswirtschaftliche Weisheit; der bislang fehlende „Umweltpreis“ mag dies kaschiert haben.

Unternehmen und Gesellschaft haben also dafür Sorge zu tragen, aus der Schockstarre auszubrechen. Sie haben es in der Hand, COVID-19 nicht zur „Deadline“ im wahrsten Sinne des Wortes werden zu lassen, sondern den Wandel selbst aktiv zu gestalten. Joseph Schumpeters fast 110 Jahre altes Konzept ist in Organisationen „post coronam“ lebendiger und wichtiger denn je.

>> ZUR PERSON: Autor und Wissenschaftler