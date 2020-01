Börse in Frankfurt Dax steigt wieder in Richtung Rekordhoch

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dax steigt wieder in Richtung Rekordhoch

Frankfurt/Main. Der Dax hat zu Wochenbeginn wieder zugelegt und ist damit auf Tuchfühlung zu seinem Rekordhoch geblieben.

Im frühen Handel stieg der deutsche Leitindex um 0,31 Prozent auf 13.524,82 Punkte. Damit ist der Höchststand von Anfang 2018 bei 13.596,89 Zählern weiterhin in Reichweite.

Gleiches gilt für den MDax der mittelgroßen Börsentitel, der am Morgen um 0,37 Prozent auf 28.575,82 Punkte stieg. Auch der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 legte leicht zu.

"Die Anleger lassen die neue Börsenwoche ruhig angehen. Für viele lautet das Motto: erst mal abwarten", sagte Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Milan Cutkovic vom Broker Axitrader schrieb in einem Marktkommentar: "Ein neues Hoch des Dax ist nur eine Frage der Zeit." Die Optimisten am Frankfurter Aktienmarkt behielten die Oberhand. Initialzündung für einen Dax-Rekord könne die Unterzeichnung eines Teilabkommens im Handelsstreit zwischen den USA und China sein, die am Mittwoch erwartet wird.

An der Wall Street war der Dow am Freitag zwar auf ein neues Rekordhoch jenseits von 29.000 Punkten gestiegen, anschließend jedoch ins Minus gedreht. "Morgen beginnt in den USA die Berichtssaison für das vierte Quartal 2019.

Dann wird sich zeigen, ob die hohen Bewertungen am Aktienmarkt gerechtfertigt sind", sagte QC-Partners-Analyst Altmann. Gerade angesichts der hohen Aktienkurse könnten verfehlte Gewinnziele schnell zu drastischen Kursverlusten führen. Am Dienstag legen mit JPMorgan, Wells Fargo und der Citigroup drei Großbanken Quartalszahlen vor.

Unter den Einzelwerten setzten sich die Aktien von Wirecard mit einem Plus von 3,2 Prozent der größte Gewinner im Dax. Anleger reagierten erfreut auf einen Wechsel an der Spitze des Kontrollgremiums. Aufsichtsratschef Wulf Matthias hat sein Amt mit sofortiger Wirkung abgegeben. Der bisherige Leiter des Prüfungsausschusses, Thomas Eichelmann, leitet nun das Gremium.

Bei den Nebenwerten stiegen Aktien von Morphosys in der Spitze um 7,4 Prozent auf das Rekordhoch von 146,30 Euro. Zuletzt lagen die Papiere noch mit 1,7 Prozent im Plus. Im Rahmen einer Kooperation mit dem US-Pharmaunternehmen Incyte erhält Morphosys 750 Millionen US-Dollar für die Vermarktung des Antikörpers Tafasitamab zur Behandlung von malignen B-Zell-Erkrankungen. Hinzu kommen 150 Millionen Dollar in Form neuer Morphosys-Aktien. Erreicht der Wirkstoff bestimmte Ziele, könnte Morphosys bis zu 1,1 Milliarden Dollar an sogenannten Meilensteinzahlungen erhalten.

Die Aktien des Laborspezialisten Sartorius erklommen ein historisches Hoch: Mit einem Kursgewinn von 4,7 Prozent auf 210,40 Euro erreichten die Papiere den höchsten Stand ihrer dreißigjährigen Börsenhistorie.