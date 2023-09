Daimler Truck beklagt fehlende Ladesäulen für Elektro-Lkw

Duisburg. Elektro-Lkw verkauft Daimler Truck bislang noch selten. „Es liegt allein an der fehlenden Lade-Infrastruktur“, so Konzernchef Daum im Interview.

Bei den Lkw-Herstellern kommt der Umstieg auf Elektromotoren und Brennstoffzellen-Antriebe kaum voran. „Es liegt allein an der fehlenden Lade-Infrastruktur“, sagt dazu Martin Daum, der Vorstandschef von Daimler Truck, in einem Gespräch mit unserer Redaktion am Rande eines Duisburger-Branchenkongresses, den der Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer organisiert hat. Daimler Truck – ein Dax-Konzern mit Sitz im baden-württembergischen Leinfelden-Echterdingen – ist mir rund 100.000 Beschäftigten ein Weltmarktführer aus Deutschland. Mit Blick auf die Elektromobilität sagt Daimler-Truck-Chef Daum: „Wir könnten viel mehr tun. Aber so, wie die Dinge noch sind, kaufen unsere Kunden nicht. Das ändert sich erst, wenn es mehr Ladesäulen für Lkw gibt.“

Herr Daum, auf Deutschlands Straßen fahren mittlerweile viele Elektroautos, aber Lkw sind kaum darunter. Hat die Industrie etwas verschlafen?

Daum: Nein, überhaupt nicht. Es liegt allein an der fehlenden Lade-Infrastruktur. Ich fahre selbst seit einigen Jahren ein Elektroauto. Das kann ich nur machen, weil in meiner Garage eine Ladestation installiert ist. Die Situation in der Lkw-Branche ist völlig anders. Unsere Kunden fragen sich: Woher bekommen wir genügend elektrische Energie, um unsere Lkw aufzuladen?

Im vergangenen Jahr hat Daimler Truck 520.000 Lkw und Busse weltweit verkauft, nur 914 davon waren elektrisch. Eine verschwindend geringe Zahl. Sind Sie damit zufrieden?

Daum: Nein, damit können wir nicht zufrieden sein. Das ist eine homöopathisch kleine Zahl gemessen an

Martin Daum, der Vorstandschef von Daimler Truck, beim Interview in Duisburg: „Energie wird teurer. Daher war auch der Ausstieg aus der Kernenergie nicht hilfreich.“ Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE Foto Services

unseren Verkäufen insgesamt. Wir könnten viel mehr tun. Aber so, wie die Dinge noch sind, kaufen unsere Kunden nicht. Das ändert sich erst, wenn es mehr Ladesäulen für Lkw gibt.

Haben die Energieversorger zu wenig getan?

Daum: Klar ist: Wir brauchen mehr Tempo beim Um- und Ausbau des Energiesystems. Nehmen Sie das Beispiel der Hochspannungsleitung Suedlink. Für das Netz ist zwar jetzt die Elbe unterquert worden, in Baden-Württemberg soll der Strom aber erst in fünf Jahren ankommen. Das ist viel zu langsam.

Sie haben mal gesagt, wenn die Batterie für einen Lkw mit Kohlestrom aufgeladen werde, sei es besser, weiter mit Diesel zu fahren. Das klingt fast schon resignierend.

Daum: Mir geht es um ein realistisches Bild. Die CO2-Bilanz fällt bei einem Diesel-Antrieb im Vergleich zur Kohleverstromung einfach besser aus. Nur wenn ein Lkw mit regenerativer Energie betrieben wird, hilft die Elektrifizierung weiter.

Die Strompreise haben sich in Deutschland innerhalb kurzer Zeit vielerorts verdoppelt. Schadet das der Elektrifizierung in der Lkw-Branche?

Daum: Auch an dieser Stelle sollten wir der Wahrheit ins Auge blicken. Für den Netzausbau in Deutschland sind milliardenschwere Investitionen erforderlich. Das macht sich beim Preis bemerkbar. Energie wird teurer. Daher war auch der Ausstieg aus der Kernenergie nicht hilfreich. Ein Leitsatz in meiner Branche lautet: Ein Lkw wird nicht aus Spaß gefahren. Es geht darum, Güter effizient von einem zum anderen Ort zu transportieren. Daher dürfen Elektro-Lkw in der Gesamtrechnung auch nicht teurer sein als Diesel-Lkw.

Plädieren Sie für höhere Subventionen, um die Verkäufe anzukurbeln?

Daum: Ein Großteil der E-Lkw, die wir verkauft haben, dürfte subventioniert gewesen oder an staatliche Kunden gegangen sein. Das löst das Problem aber nicht grundlegend. Wir können nie und nimmer eine gesamte Produktion als Staat subventionieren. Erst wenn der Staat den Ausstoß von CO2 weiter verteuert, rechnet sich ein E-Lkw, der mit erneuerbarer Energie betrieben wird.

Wann erreicht der Verkauf von Elektro-Lkw bei Daimler Truck eine nennenswerte Größenordnung?

Daum: Wir sind in der Lage, unsere Entwicklungs- und Produktionskapazitäten darauf auszulegen, bis zum Jahr 2030 bis zu 60 Prozent unserer Verkäufe in der entwickelten Welt CO2-frei zu gestalten. Wenn bis dahin Benzin und Diesel weiterhin so billig sind wie heute, kann die Zahl aber auch deutlich kleiner ausfallen.

Kann sich neben der Elektromobilität beim Lkw auch der Brennstoffzellen-Antrieb mit Wasserstoff durchsetzen?

Daum: Ich denke, mit Wasserstoff sind große Chancen für unsere Branche verbunden. Denn Wasserstoff eignet sich hervorragend, um regenerative Energie zu speichern und zu transportieren. Es ist wichtig, die Wasserstoff-Wirtschaft schnell auszubauen.

Aber bislang verkauft Daimler Truck keine Wasserstoff-Lkw.

Daum: Das wird sich schnell ändern, wenn es auch hier eine Lade-Infrastruktur gibt. Wir arbeiten derzeit an Prototypen-Fahrzeugen, die ab dem nächsten Jahr kommen. 2027 wollen wir mit einem Serienfahrzeug auf dem Markt sein. Dafür haben wir uns mit Volvo zusammengetan. Gemeinsam mit Volvo stehen wir für etwa die Hälfte des gesamten Marktes in Deutschland und Nordamerika. Das Signal ist: Wir stehen bereit. Parallel muss jetzt auch ein Netz von Wasserstoff-Tankstellen entstehen.

In Weilheim in Baden-Württemberg wollen Sie das größte Brennstoffzellen-Werk Europas bauen – zusammen mit Volvo. Läuft alles nach Plan?

Daum: Noch sind wir nicht am Ziel. Momentan geht es darum, dass wir alle Grundstücke bekommen, die wir brauchen. Es gibt ein paar wenige Anwohner, die nicht verkaufen wollen. Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung der schwarz-grünen Landesregierung. Sonst wären wir schon lange irgendwo im Ausland. Es gibt gute Gründe für den Standort Weilheim, aber die Welt geht auch nicht unter, wenn wir die Brennstoffzellen andernorts produzieren müssen.

Wie blicken Sie auf den Wirtschaftsstandort Deutschland?

Daum: Wir sind stolz, ein deutsches Unternehmen zu sein – einer der wenigen weltweiten Marktführer, die die Bundesrepublik hat. Klar ist auch: Die Mehrheit unserer Mitarbeiter arbeitet nicht in Deutschland. Wir sind genauso ein amerikanisches, japanisches, brasilianisches, indisches, türkisches, südafrikanisches und chinesisches Unternehmen. Wir haben weltweit Ingenieur-Zentren, und wir haben eine weltweite Produktion. Wir sind also nicht abhängig von einem Land.

Im Zusammenhang mit der Energiewende ist auch davon die Rede, das deutsche Modell könne ein Vorbild für die Welt sein. Was halten Sie davon?

Daum: Hochmut kommt vor dem Fall. Warum sind wir eine gute Exportnation? Weil wir unheimlich viele Ideen haben, viele Innovationen und gute Produkte entwickeln. Im Zusammenhang mit der Energiewende müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht zu Tode regulieren. Das würgt Kreativität ab.

Wenn Sie einen Wunsch für Ihr Geschäft frei hätten: Welcher wäre das?

Daum: Ich hätte gerne eine flächendeckende Infrastruktur für Wasserstoff. Zugegeben: Das ist gleich ein großer Wunsch.

