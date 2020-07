Was passiert bei einer Rezession? Wir erklären im Video, was wirtschaftlicher Abschwung für den Bürger bedeutet und was jetzt zu tun ist. Und: Was passiert bei einer Rezession mit meinem Geld?

Berlin. Die deutsche Wirtschaft ist dramatisch eingebrochen: Das Bruttoinlandsprodukt schrumpfte gegenüber dem Vorquartal um 10,1 Prozent.

Die Wirtschaftsleistung in Deutschland ist im zweiten Quartal in Folge der Corona-Krise erheblich eingebrochen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) schrumpfte gegenüber dem Vorquartal um 10,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden in einer ersten Schätzung mitteilte. Es war demnach der stärkste Rückgang seit Beginn der BIP-Berechnungen für Deutschland im Jahr 1970.

Der Einbruch der Wirtschaftsleistung war demnach noch deutlich stärker als während der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise, als das BIP im ersten Quartal 2009 um 4,7 Prozent schrumpfte. Auch im Vorjahresvergleich verzeichneten die Statistiker einen dramatischen Absturz: Das BIP war im zweiten Quartal dieses Jahres preisbereinigt um 11,7 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor. Auch hier habe es nicht einmal in den Jahren der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise so starke Rückgänge gegeben.

Wie das Statistische Bundesamt weiter mitteilte, gingen im zweiten Quartal dieses Jahres die Exporte und Importe von Waren und Dienstleistungen massiv zurück. Auch die privaten Konsumausgaben und die Investitionen in Ausrüstungen brachen demnach ein. Der Staat erhöhte dagegen seine Konsumausgaben während der Krise.

Der deutsche Arbeitsmarkt hat sich indes wieder stabilisiert. Im Juli stieg die Arbeitslosenzahl zwar um 57.000 auf 2,91 Millionen, der Anstieg lag aber im für die Sommerpause üblichen Rahmen, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Arbeitsmarktbericht der Nürnberger Bundesagentur für Arbeit (BA) hervorgeht.

• Corona-Konjunkturpaket: Mehrwertsteuer: Darum ist die Senkung nur bedingt sinnvoll

Noch nie waren mehr Deutsche in Kurzarbeit

Laut Bundesagentur verhinderte allerdings nur der massive Einsatz von Kurzarbeit einen stärkeren Anstieg der Arbeitslosenzahl und Jobverluste. Im Mai waren nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit 6,7 Millionen Menschen in Deutschland in Kurzarbeit. Im April hatte die Zahl noch bei 6,1 Millionen gelegen. Damit war im Mai nach Hochrechnungen die höchste jemals ermittelte Zahl von Kurzarbeitern in der Bundesrepublik erreicht, wie die Behörde am Donnerstag in Nürnberg mitteilte.

• Interview: Bundesbank-Chef Weidmann warnt vor unendlichen Corona-Hilfen

BA-Vorstandsmitglied Daniel Terzenbach erklärte: „Der Arbeitsmarkt steht wegen der Corona-Pandemie nach wie vor unter Druck, auch wenn sich die deutsche Wirtschaft auf Erholungskurs befindet.“

Im Vergleich zum Juli des vergangenen Jahres waren 635.000 Menschen mehr arbeitslos. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich von Juni auf Juli um 0,1 Prozentpunkte auf 6,3 Prozent. Saisonbereinigt und damit ohne die Effekte der Sommerpause wie eine erhöhte Arbeitslosmeldung von Schülern sank die Zahl der Arbeitslosen um 18.000.

(dpa/AFP/ba)

Mehr Infos zur Coronavirus-Pandemie: