Berlin. In der Schweiz und Großbritannien gab es die Coca Cola mit Zimtgeschmack bereits. Nun wird sie zur Weihnachtszeit auch hier verkauft.

Cola Cola bringt „Special Edition“ mit Zimt auf den Markt

Alle Jahre wieder: Coca Cola versucht in der Weihnachtszeit traditionell den Umsatz zu steigern – natürlich auch mit einigen Marketingtricks. Das Unternehmen verkauft seine Brause nicht nur in weihnachtlichem Design mit anderen Etiketten, sondern schraubt in diesem Jahr auch am Geschmack.

Die Sorte „Coca Cola Zimt“ ist ab sofort in den Größen 0,5 Liter, 1,25 Liter und 1,5 Liter. Sie soll allerdings nur für eine beschränkte Zeit im Regal stehen. Im Netz häufen sich die Kommentare zu der „Weihnachts-Braus“. Einige beschweren sich darüber, dass es die neue Sorte nur ohne Zucker gibt.

Zwei, die sich mögen: Weihnachten und Zimt. Bei #CocaCola wird es dieses Jahr zimtlich weihnachtlich. 🎄🎅🏽 https://t.co/5EDul3outH https://t.co/TCRvl96MiD — Coca-Cola Germany (@CocaCola_De) November 12, 2019

Coca Cola Zimt – Nicht das erste Geschmacksexperiment

Von Lob bis beißender Kritik ist in den sozialen Netzwerken alles vorhanden. Die Bewertungen reichen von „Zimt Cola ist der Nektar der Götter“ bis „Zimt Cola. Das klingt nach einer Substanz die wirklich verboten sein sollte.“

Ganz neu ist die spezielle Cola allerdings nicht. Schon im vergangenen Jahr brachte das Unternehmen die Zimt-Cola in der Schweiz und in Großbritannien in den Handel.

Das Unternehmen experimentiert immer wieder mit neuen Produkten: Anfang des Jahres verkaufte das Coca Cola die Geschmackssorte Orange Vanille – allerdings nicht in Deutschland. (les)