Coca-Cola-Beschäftigte in Deutschland mit dickem Lohnplus

Essen. NGG einigt sich mit Coca-Cola auf eine kräftige, schrittweise Lohnerhöhung plus Inflationsprämie. Die Auszahlung ist ungewöhnlich. Die Details.

Die deutschen Beschäftigten des US-Getränkeriesen Coca-Cola erhalten deutlich mehr Geld: Die Gewerkschaft Nahrungs Gaststätten Genuss (NGG) einigte sich mit dem Management der Coca Cola Europacific Partners auf schrittweise Lohnerhöhungen von durchschnittlich zehn Prozent und die Zahlung einer steuer- und abgabenfreien Inflationsprämie von insgesamt 3000 Euro, die nicht als Einmalzahlung, sondern ebenfalls monatlich erfolgt.

Das Tarifwerk ist kreativ ausgestaltet: Nach einem Nullmonat erhalten die Beschäftigten ab diesem Februar eine pauschale Lohnerhöhung um 134 Euro. In anderthalb Jahren kommen zum 1. August 2024 weitere 186 Euro tabellenwirksam hinzu. Bei regional etwas unterschiedlicher Bezahlung ist das laut NGG insgesamt ein Plus von durchschnittlich zehn Prozent. Die Laufzeit beträgt gleichwohl nur zwölf Monate, Anfang kommenden Jahres steht also bereits die nächste Tarifrunde an, obwohl der größere Teil der jetzt vereinbarten Lohnerhöhung noch gar nicht wirksam ist. Gefordert hatte die NGG ursprünglich ein Plus von 400 Euro im Monat, Coca-Cola hatte zuletzt 100 Euro geboten.

Coca-Cola zahlt Inflationsprämie in monatlichen Raten

Für Coca-Cola arbeiten in Deutschland 6500 Frauen und Männer, allein in NRW sind es 1500. Für die traditionell streikbereite Belegschaft durchsetzen konnte die Gewerkschaft die Auszahlung der vom Staat geförderten Inflationsprämie in voller Höhe – bis 3000 Euro ist sie von Steuern und Abgaben befreit. Sie wird jedoch über anderthalb Jahre als monatlicher Betrag von 166 Euro gestreckt.

Auszubildende erhalten ab diesem Monat eine Lohnerhöhung um glatt 100 Euro sowie 18 Monate lang 111 Euro Inflationsprämie – also insgesamt 2000 Euro. Coca-Cola habe zuletzt sehr gut verdient, betonte NGG-Vizechef Freddy Adjan. Und sagte: „Für die NGG ist es wichtig, dass wir tabellenwirksame Erhöhungen durchsetzen. Denn nur so sichern wir die besseren Löhne dauerhaft für unsere Mitglieder.“

Die Beschäftigten hatten vor dieser entscheidenden Tarifrunde bundesweit mit Warnstreiks den Druck auf das Management erhöht. In NRW legten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Anfang Februar alle drei NRW-Produktionsstätten in Köln, Dorsten und Mönchengladbach sowie den beiden Logistikzentren in Herten und Bielefeld still.

