Essen. Vor dem Chemiegipfel: Industrie erhöht Druck auf Kanzler Scholz. Thyssenkrupp- und Evonik-Manager schlagen Alarm. Ruf nach Industriestrompreis.

Es sind ungewöhnlich scharfe Töne, die BDI-Präsident Siegfried Russwurm anschlägt. Der Manager, der auch Aufsichtsratschef des Essener Traditionskonzerns Thyssenkrupp ist, warnt mittlerweile auf offener Bühne vor einem Untergang der Industrie. „Das Licht an immer mehr deutschen Standorten wird buchstäblich ausgeschaltet“, mahnte Russwurm bei einem Kongress in Berlin, wie der BDI auf seiner Website dokumentiert. „Industrielle Produktion bricht weg oder wird ins Ausland verlagert“, berichtet der BDI-Chef. Besonders besorgt sei er um „weite Teile der energieintensiven Industrie an ihren Standorten in Deutschland“. Betriebe und Arbeitsplätze seien „konkret in Gefahr“.

Russwurm, der in seiner bisherigen Amtszeit seit Anfang 2021 meist konziliant agiert hat, greift auch die Bundesregierung von Kanzler Olaf Scholz (SPD) direkt an, die sich „gegen eine Entlastung stromintensiver Betriebe“ sperre. Mit Blick auf den Standort Deutschland gebe es derzeit generell „wenig Anlass zur Zuversicht“, so Russwurm. „Vieles macht uns in der Industrie erhebliche Sorgen. Einiges macht uns – offen gesagt – fassungslos.“

Seinen Weckruf hat Russwurm einen Tag vor einem Spitzengespräch mit Vertretern der Chemieindustrie am Mittwoch (27. September) im Bundeskanzleramt formuliert. Bei dem Termin mit Kanzler Scholz sollen Vertreter aus Politik, Industrie und Gewerkschaften teilnehmen, wie der Branchenverband VCI erklärte. Auch im Terminkalender von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) steht der „Chemie-Gipfel“ in Berlin. „Die Lage der Chemie in Deutschland spitzt sich weiter zu“, sagte VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große Entrup wenige Tage vor dem Treffen. „Die hohen Energiekosten sind existenzgefährdend.“ Über den Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) legt der VCI kurz vor dem geplanten Gespräch im Kanzleramt nach. Die Branche erwarte „ein klares Zeichen zur Lösung der aktuellen Chemiekrise“, dies sei insbesondere „ein temporärer Industriestrompreis“. Die Formulierung ist bemerkenswert, denn Kanzler Scholz hat sich bisher insbesondere gegen eine „Dauer-Subventionierung“ des Strompreises ausgesprochen.

Chemieindustrie steht schwer unter Druck

Deutschlands Chemieindustrie befindet sich momentan stark unter Druck. Unternehmen wie der Essener Chemiekonzern Evonik, der Branchenriese BASF und der aus dem Leverkusener Bayer-Verbund entstandene Lanxess-Konzern mussten ihre Ergebnisziele nach unten korrigieren. „Die Politik muss jetzt endlich aufwachen“, sagte Lanxess-Chef Matthias Zachert unlängst. „In der aktuellen konjunkturellen Schwächephase ist der Standort Deutschland international nicht wettbewerbsfähig.“ Insbesondere hohe Energiepreise belasten die Betriebe.

BASF und Lanxess reagierten mit Sparprogrammen – und auch mit Stilllegungen von besonders energieintensiven Anlagen. Evonik bereitet eine Auslagerung der Betreibergesellschaft für die NRW-Chemiestandorte in Marl und Wesseling vor. Der Leverkusener Chemiekonzern Covestro ist derweil ins Visier eines staatlichen arabischen Ölunternehmens geraten: Die Abu Dhabi National Oil Company – kurz Adnoc – erwägt eine Übernahme des NRW-Konzerns.

„Noch vor zwei Jahren haben wir in der Pandemie einmütig festgestellt, wie wichtig eine Re-Industrialisierung Deutschlands ist, dass wir bedeutende Wertschöpfungsketten zurückholen oder im Land halten müssen“, sagte Evonik-Vorstandschef Christian Kullmann dem „Handelsblatt“. „Mir ist vollkommen unverständlich, warum die Bundesregierung nicht alles dafür tut. Jetzt droht die De-Industrialisierung, und viele tun so, als wäre das egal oder nicht schlimm.“

Monatelanges Ringen um einen „Industriestrompreis“

Schon seit Monaten steht ein staatlich subventionierter Industriestrompreis weit auf der Liste der Forderungen, die aus der Chemieindustrie kommen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat sich schon vor einiger Zeit offen für eine solche milliardenschwere und womöglich jahrelange Unterstützung gezeigt, Finanzminister Christian Lindner (FDP) gilt als Skeptiker. Bundeskanzler Scholz äußerte sich bisher zurückhaltend. Der Staat sei „nicht in der Lage, dauerhaft Strompreise zu subventionieren“, lautete ein Hauptargument des Kanzlers.

Um Bedenken zu zerstreuen, hat die Gewerkschaft IGBCE nun ein Gutachten vorgelegt, das von ihr in Auftrag gegeben worden ist. Demnach könne der Industriestrompreis aus dem Etat des bestehenden Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) finanziert werden – ohne rechtliche Probleme. Mit Hilfe des WSF wollte die Bundesregierung die Wirtschaft in der Corona-Krise stabilisieren. IGBCE-Chef Michael Vassiliadis gehört zu den vehementen Befürwortern von staatlichen Hilfen für die energieintensive Industrie, zu der auch die Chemiebranche gehört.

