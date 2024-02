Warnstreik bei Verdi: Am Freitag (2.2.) werden in vielen NRW-Städten die Busse und Bahnen still stehen.

NRW. Verdi hat am 2. Februar zum Warnstreik im Nahverkehr aufgerufen. In welchen Städten keine Busse und Bahnen fahren und worauf Sie achten müssen.

Am Freitag (2. Februar 2024) werden in vielen Städten die Nahverkehrunternehmen bestreikt.

Während des ganztägigen Warnstreiks fallen in vielen NRW-Städten Busse, Straßen- und U-Bahnen aus.

Welche Städte in NRW von dem Verdi-Warnstreik betroffen sind, lesen Sie in dieser Übersicht.

Über die Auswirkungen nach Streikbeginn halten wir Sie in diesem Artikel ab Freitagmorgen auf Stand.

Ein Warnstreik folgt auf den nächsten und alle treffen sie den Verkehr: Nach den Flughäfen wird am Freitag (2. Februar 2024) auch in NRW der ÖPNV bestreikt. In den meisten Städten dürften das Fahrrad oder das Auto die bessere Wahl sein - denn nach Zugausfällen und gestrichenen Flügen bleiben jetzt Busse, Straßenbahnen und U-Bahnen vielerorts in den Depots. In NRW hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten in mehr als 30 kommunalen Verkehrsbetrieben zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen.

Busse und Bahnen werden am 2. Februar 2024 auch in NRW bestreikt. Foto: Federico Gambarini / dpa

Verdi will bessere Bedingungen für die Bus- und Bahnfahrerinnen und -fahrer erreichen, damit die Nahverkehrsbetriebe wieder genügend Personal anheuern können. Der Gewerkschaft zufolge fehlen bundesweit rund 80.000 Beschäftigte. Andrea Becker, die Landesfachbereichsleiterin für Verkehr bei Verdi NRW, erklärt: „Die Arbeitgeber fahren auf Verschleiß, das ist kein sinnvolles Vorgehen. Wir werden den Fahrbetrieb nur mit gesunden Beschäftigen auf Dauer aufrechterhalten können.“ Die Arbeitsbedingungen im ÖPNV seien „weit davon entfernt, konkurrenzfähig zu sein. Die Verkehrswende benötigt auch eine echte Arbeitswende“.

» Lesen Sie dazu:Regen, Wind - ungemütliches Wetter für Pendler am Streiktag

Busstreik 2024 in NRW: Was fährt, was fährt nicht?

In mehr als 80 Städten fahren absehbar so gut wie keine Busse, U-Bahnen und Tram-Bahnen. Nur wenige Busse, die ohnehin von privaten Subunternehmern auf Linien der Verkehrsbetriebe unterwegs sind, können fahren. Nicht betroffen von dem Warnstreik ist der Bahnverkehr wie Regionalzüge, S-Bahnen und ICEs.

Meist wird ganztägig gestreikt. Die Arbeitsniederlegungen werden in der Regel am Freitagmorgen mit dem Schichtbeginn zwischen 3 und 4 Uhr beginnen. Sie könnten sich bei Betrieben mit Nachtschichten bis in den Samstag hineinziehen.

Wo gibt es Informationen über Ausfälle?

Die kommunalen Verkehrsbetriebe informieren im Internet und in ihren Apps über den Warnstreik und die Auswirkungen. Sie verweisen auch auf die Fahrplanauskunft. An Haltestellen mit Anzeigetafeln sollen ebenfalls Informationen angezeigt werden.

Darf ich wegen des Warnstreiks auf der Arbeit oder in der Schule fehlen?

Nein. Das sogenannte Wegerisiko trägt der Arbeitnehmer. Frühzeitige Absprachen mit dem Arbeitgeber sind auf jeden Fall von Vorteil - etwa über einen möglichen Wechsel ins Homeoffice oder auch über den Abbau von Überstunden. Für Schüler gilt in solchen Fällen weiterhin die Schulpflicht, wie etwa das NRW-Schulministerium mitteilte. Eltern müssten dafür sorgen, dass die Kinder zur Schule kommen.

Habe ich Anspruch auf eine Entschädigung?

Anders als bei Streiks der Deutschen Bahn, bei denen Fahrgäste einen Anspruch auf Entschädigung haben, können Menschen, die von Arbeitsniederlegungen im öffentlichen Nahverkehr betroffenen sind, nicht auf einen Ausgleich hoffen:

Es besteht weder ein Anspruch auf Beförderung noch auf eine Erstattung des Fahrpreises. Auch die teilweise existierenden „Mobilitätsgarantien“ einzelner Verkehrsunternehmen gelten bei Streiks laut Verbraucherzentrale nicht.

Wer aufgrund des Streiks mit dem Taxi fährt, hat ebenfalls keinen Anspruch auf eine Erstattung der Auslagen.

Busstreik in NRW: Worum geht es in dem Tarifkonflikt?

Verdi NRW fordert unter anderem Entlastungstage für alle Beschäftigten im ÖPNV. Für die Fahrerinnen und Fahrer ist ihr besonders wichtig, dass sie am gleichen Ort ihre Arbeit beginnen und beenden, damit sie nicht nach Feierabend noch Extrazeit aufwenden müssen, etwa um zu ihrem privaten Pkw am Startort zu kommen.

Lesen Sie dazu: ÖPNV-Warnstreik: So hoch ist der Druck aufs Personal

Hinzu kommen Forderungen nach Schicht- und Wechselschichtzulagen, einem vollen Monatsgehalt als Jahressonderzahlung und die Anrechnung von Überstunden ab der ersten Minute. „Ohne den ÖPNV wird es keine Verkehrswende geben. Und ein zuverlässiger und sicherer ÖPNV kann nur garantiert werden, wenn ins Personal investiert wird“, begründet Verdi NRW diese Forderungen.

Warnstreik bei Bussen und Bahnen in NRW: So ist die Lage in den Städten (alphabetisch sortiert)

