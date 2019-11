12.615 schriftliche Klagen über unzuverlässige Brief- und Paketzustellungen sind 2018 bei der Bundesnetzagentur eingegangen.

Berlin Immer mehr Kunden beschweren sich über Probleme bei Brief- und Paketzustellungen. Die Linke fordert mehr Rechte für Bundesnetzagentur.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Paketdienst-Ärger: Braucht Branche bessere Kontrollen?

Die Verbraucher beschweren sich immer häufiger über unzuverlässige Brief- und Paketzustellungen. Wie aus Daten der zuständigen Bundesnetzagentur hervorgeht, ist die Anzahl der schriftlichen Beschwerden bei der Aufsichtsbehörde seit 2014 sprunghaft gestiegen.

Viele Kunden beklagen sich über verschollene Pakete, spät zugestellte Briefe und Zusteller, die gar nicht erst versuchen, die Kunden zu erreichen, sondern Lieferungen gleich bei Nachbarn oder Geschäftsstellen abgeben. Viele beschweren sich dabei nicht offiziell – wobei es diesen Weg gibt. Und: er immer häufiger genutzt wird.

Waren es damals im Bereich Post noch 1950 Beschwerden, gingen im vergangenen Jahr 12.615 schriftliche Klagen bei der Bonner Behörde ein. Im Bereich Brief versechsfachten sich die Beschwerden, bei Paketen legten sie um den Faktor acht zu, wie die Linke im Bundestag unter Berufung auf die Bundesnetzagentur berichtete.

Die Ableitung aus diesen Zahlen: Es wird eine bessere Kontrolle und mehr Einfluss gefordert.

Zusteller: 61.000 gewerbliche Postdienstleister in Deutschland

„Die drastisch wachsenden Beschwerden stellen der Privatisierung des Postsektors ein miserables Zeugnis aus. Doch die Bundesregierung scheint die wachsende

nicht wirklich ernst zu nehmen. Anders lässt sich ihre Untätigkeit in diesem Bereich kaum erklären“, sagte der gewerkschaftspolitischer Sprecher der Linksfraktion, Pascal Meiser, unserer Redaktion.

So seien im Mai 2019 in Deutschland rund 61.000 gewerbliche Postdienstleister verzeichnet gewesen. Auf dem Postmarkt gebe es einen „Wildwuchs“ an Anbietern, der häufig zu Lasten der Qualität und damit der Verbraucher gehe. „Dabei ist es dringend geboten, die Bundesnetzagentur mit schärferen Kontroll- und Sanktionsinstrumenten auszustatten – sowohl gegenüber der den Briefmarkt beherrschenden Deutschen Post AG als auch gegenüber dem zunehmenden Wildwuchs auf dem deregulierten Paketmarkt“, sagte Meiser.

Wer gegen geltendes Recht verstoße oder Qualitätskriterien bei der Paketzustellung nicht einhalte, „dem muss die Lizenz konsequent wieder entzogen werden“.

• Hintergrund:

Post wird im Juli Porto für Briefe und Postkarten erhöhen

Erst kürzlich hatte die Bundesnetzagentur dem Branchenprimus Deutsche Post grünes Licht für eine

im Inland kostet vom 1. Juli an 80 Cent statt bisher 70 Cent. Für die Postkarte steigt das Porto von 45 auf 60 Cent.

Die Linke kritisiert die Entscheidung: „Statt den Aktionären der Deutschen Post AG höhere Renditen zu garantieren, muss die Bundesregierung dafür sorgen, dass das Briefporto künftig nur noch in dem Umfang erhöht wird, in dem die zusätzlichen Einnahmen nachweislich für bessere Arbeitsbedingungen und eine bessere Qualität bei der Postzustellung verwendet werden.“ Der Bund ist über die Staatsbank KfW mit gut 20 Prozent an der Deutschen Post/DHL beteiligt. (tb)