Ein Studium oder eine Ausbildung sind in Deutschland nicht der einzige Weg zu einem guten Gehalt. Es gibt Berufe, in denen Sie sogar mehr Geld bekommen als so manch eine studierte Kraft. Wir haben Ihnen zehn Jobs aufgelistet, in denen Sie ein Spitzengehalt verdienen können – und dass ohne Abschluss.

Ohne Ausbildung: In diesen Jobs gibt trotzdem ein gutes Gehalt

Nicht jeder ist für den Vorlesungssaal und oder eine dreijährige Ausbildung geschaffen. Inzwischen gibt es zahlreiche Jobs, in denen Menschen auch ohne Bachelor oder Gesellenbrief viel Geld verdienen können:

Job Voraussetzungen Bezahlung Produktionshelfer keine Das durchschnittliche Monatsgehalt beträgt: 2.600 Euro Brutto Berufskraftfahrer Die Nachfrage ist groß, deshalb brauchen LKW-Fahrer nicht mehr unbedingt eine Ausbildung, sondern nur noch einen gültigen LKW-Führerschein. Die Bezahlung ist von der Nachfrage und dem Ort abhängig. Berufskraftfahrer verdienen zwischen 2.300 und 3.250 Euro Brutto monatlich. Müllentsorger Für diesen Beruf ist keine Ausbildung notwendig. Bewerbende können Pluspunkte sammeln, wenn sie einen LKW-Führerschein haben. Die Bezahlung ist durch einen Tarifvertrag geregelt. ohne LKW-Führerschein: 2.300,71 Euro Brutto/Monat

LKW-Führerschein: 2.300,71 Euro Brutto/Monat mit LKW-Führerschein: 2.614 Euro Brutto/Monat Dabei handelt es sich jeweils um die erste Stufe der Gehaltsmöglichkeiten. Durch Erfahrung sowie lange Betriebszugehörigkeit steigt das Gehalt mit der Zeit weiter an. Es gibt insgesamt acht Stufen.

Jobs der Zukunft: Mit digitaler Arbeit ein Spitzengehalt verdienen

Die Digitalisierung hat eine ganze Bandbreite neuer Arbeitsplätze geschaffen. Darunter sind auch welche, die Sie ohne Ausbildung ausüben und dabei trotzdem viel Geld verdienen können. Hier sind zwei Berufsbilder:

Job Voraussetzung Bezahlung Influencer Influencer brauchen keiner Qualifikationen. Je nach der Anzahl der Follower, können Sie für Ihren Content mehr Geld verlangen. Im Durchschnitt können Sie 2.900 Euro Brutto im Monat verdienen. Nach oben sind dem aber keine Grenzen gesetzt. Programmierer Ein Studium ist zwar möglich, aber keine Voraussetzung für ein gutes Gehalt als Programmierer. Wichtig sind Berufserfahrung sowie die Programmierfähigkeiten. Je nachdem, welche Kompetenzen Sie mitbringen liegt das Gehalt zwischen 3.100 und 4.400 Euro Brutto pro Monat.

Eine weitere Möglichkeit bieten allgemein Jobs im Bereich der sozialen Medien. Fähigkeiten im Social-Media-Management erhalten Sie nicht durch eine Ausbildung oder ein Studium, sondern durch Erfahrung. Dementsprechend können Sie auch Ihr Gehalt verhandeln.

Jobs mit Spitzengehalt: Geld verdienen mit Ihren Kommunikationsfähigkeiten

Während der eine digital arbeiten möchte, legt der andere womöglich Wert auf Kundenkontakt. In manchen Jobs lässt sich auch beides miteinander kombinieren. In diesen drei Berufen ist das ohne Ausbildung möglich:

Job Voraussetzung Bezahlung Promoter Sie brauchen keine Ausbildung als Promoter. Doch Sie sollten Verkaufstalent und Kommunikationsfähigkeiten mitbringen. Mitarbeitende können als Promoter zwischen 2.300 und 3.600 Euro Brutto pro Monat. Vertriebler Es ist keine Ausbildung notwendig, aber neben Kenntnissen über Wirtschaft und Markt benötigen Vertriebler vor allem Empathie, da sie viel mit Menschen zusammenarbeiten. Ein Vertriebler verdient zwischen 2.900 und 4.300 Euro Brutto im Monat. Kundenservice Eine Ausbildung ist nicht notwendig, doch Sie sollten soziale Kompetenzen mitbringen. Das Gehalt variiert je nach Erfahrung zwischen 2.100 und 3.100 Euro Brutto im Monat.

Wie Sie sehen gibt es vielfach Möglichkeiten, ein Spitzengehalt zu verdienen. Eine Ausbildung oder Studium sind nicht der einzige Weg zu einer erfolgreichen Karriere. Wie viel Geld Sie letztendlich verdienen, hängt von verschiedenen Faktoren ab – Ihr Abschluss ist nicht unbedingt einer davon.

