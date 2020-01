Auftreten, Kleidung, Spickzettel – darauf achten Headhunter

Als Headhunter sucht und vermittelt Christian Löcker (51) Fach- und Führungskräfte für die Industrie und die Finanzwirtschaft. Löcker hat Theologie studiert, ist aber seit über 25 Jahren in der Personalberatung tätig. Seine Frankfurter GK Unternehmens- und Personalberatung verfügt über ein dichtes Netzwerk in der Branche. In unserem Interview verrät Löcker, worauf Headhunter besonders achten.

Herr Löcker, als Headhunter suchen und vermitteln Sie Mitarbeiter für Führungspositionen unter anderem in der Industrie und der Finanzwirtschaft. Wie werden Sie auf Kandidaten aufmerksam?

Löcker: Das ist ganz unterschiedlich. Teilweise sind es persönliche Netzwerke oder Empfehlungen. Veränderungswillige bekunden ihr Interesse und melden sich bei uns. Auch die sozialen Netzwerke spielen eine Rolle, insbesondere LinkedIn und Xing. Hinzu kommen Branchenveranstaltungen und Hintergrundkreise, bei denen wir Kandidaten kennenlernen.

Welche Rolle spielen Facebook und Twitter?

Löcker: Als Rekrutierungskanal sind Facebook und Twitter für uns nicht so relevant.

Wie lässt sich der eigene Marktwert steigern?

Löcker: Wichtig ist eine Erkennbarkeit – ein Profil, das Konturen hat. Das Selbstbild zu schärfen, sollte jeder tun, der sich weiterentwickeln will. Es muss klar sein, was man bietet, wofür man steht, was die eigenen Ziele sind. Alleskönner gibt es nicht. Es hilft also sehr, sich selbst im Klaren darüber zu sein, was man will – und was nicht. Das lässt sich auch in Gesprächen mit Freunden herausfinden.

Nicht jedem, der gut im Job ist, liegt die Selbstvermarktung.

Löcker: Das kann ich verstehen. Aber ein ordentliches Profil bei LinkedIn und Xing aufzubauen, kann jeder leisten. Heute ist es wichtig, dort eine vernünftige Präsenz zu haben.

Headhunter Christian Löcker: „Wir führen keine Stress-Interviews, aber wir unterhalten uns über Konflikt-Situationen.“ Foto: GK Unternehmens- und Personalberatung

Wie nehmen Sie Kontakt zu potenziellen Kandidaten auf?

Löcker: Oft rufen wir an oder schreiben eine Email, wenn es vorher schon einen Kontakt gab und ein Einverständnis vorliegt. Darüber hinaus stellen wir einen Kontakt über die Karriere-Netzwerke her. In diesen Nachrichten wird dann das Stellenangebot skizziert. Bei einem Telefonat ist es wichtig, dass es eine Situation gibt, in der man vernünftig miteinander reden kann. Für den Kontaktierten ist es legitim zu sagen, dass es gerade unpassend ist.

Was passiert dann?

Löcker: Vor einem Treffen werden in aller Regel schon Unterlagen ausgetauscht. Wir haben ein Stellenprofil übermittelt, im Gegenzug bekommen wir das Profil des Kandidaten, also einen ausführlichen Lebenslauf.

Wie wichtig sind Zeugnisse und Beurteilungen?

Löcker: Sie spielen nicht mehr eine ganz so wichtige Rolle wie in der Vergangenheit, aber haben nach wie vor eine große Bedeutung. Es ist auch gut, wenn Kandidaten Referenzgeber nennen können, also Wegbegleiter, mit denen wir sprechen können, um uns ein Bild zu machen.

Wie läuft das erste Treffen mit einem Kandidaten ab?

Löcker: Im persönlichen Gespräch hat das klassische Interview einen hohen Anteil. Es findet aber auch ein erster Abgleich der Interessen statt. Es geht ja um eine Entscheidung für beide Seiten. Passt man zusammen? Gibt es Übereinstimmungen?

Wo finden die Treffen statt?

Löcker: Der Ort kann eine klassische Hotellobby sein. Gelegentlich mieten wir auch einen Besprechungsraum. Wichtig ist, dass ein vertrauliches Gespräch möglich ist. Ein ausgedehntes Business-Essen ist eher selten, meist trifft man sich auf einen Kaffee.

Wer übernimmt die Rechnung – die Kandidaten oder Sie?

Löcker: Wir laden die Kandidaten gerne auf einen Kaffee ein.

Wie kommt es an, wenn Kandidaten Ihnen die Reisekosten in Rechnung stellen?

Löcker: Sehr oft fahren wir unseren Gesprächspartnern entgegen. Dann stellt sich die Frage nicht. Angemessenheit ist generell wichtig. Das heißt: Bewerber sollten immer hinterfragen, was üblich ist auf einem bestimmten Level. 2,80 Euro für den Nahverkehr in Rechnung zu stellen, wirkt merkwürdig. Unangebracht ist aber auch, ohne Abstimmung einen Businessflug und ein 450 Euro teures Hotelzimmer zu buchen. Damit schießt man sich ins Aus.

Wie sollten sich Kandidaten kleiden?

Löcker: Da es heutzutage weniger Vorgaben gibt, ist das Thema komplexer geworden. Generell geht es viel legerer zu. Früher war klar: Kostüm, Hosenanzug beziehungsweise Krawatte und Anzug. Heute ist eher ein Anzug ohne Krawatte üblich, manchmal nicht einmal mehr ein Anzug. Doch die Häuser unterscheiden sich.

Was bietet Orientierung?

Löcker: Es hilft, sich vor einem Gespräch zu informieren. Auf der Website eines Unternehmens kann man zum Beispiel sehen, wie sich das Management kleidet. Es ist gar nicht schlimm, etwas förmlicher gekleidet zu sein als der potenzielle Arbeitgeber. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass jemand die Situation ernst nimmt.

Setzen Sie Kandidaten in Gesprächen auch unter Druck, um zu sehen, wie jemand unter Stress agiert?

Löcker: Wir führen keine Stress-Interviews, aber wir unterhalten uns über Konflikt-Situationen. Wir provozieren nicht, sondern sprechen Themen an, die kontrovers sein können. Wir wollen herausfinden, wie ein Mensch mit Konflikten umgeht – und wie man seine Ziele durchsetzt.

Gibt es Unternehmen, in denen mehr als anderswo der Ellenbogen eingesetzt wird?

Löcker: Kein Unternehmen würde sagen, auf eine Ellenbogen-Mentalität zu setzen. Zusammenarbeit ist generell wichtig, aber auch hier gibt es Unterschiede. Manche Häuser machen mehr, manche weniger Vorgaben. Jedes Unternehmen hat seinen eigenen Wertekanon. Nicht jedes Unternehmen passt zu jedem.

Was sind Eigenschaften von Bewerbern, die aktuell besonders gefragt sind?

Löcker: Ein Stichwort, das oft fällt, lautet Agilität. Es ist gut, vom Ergebnis her zu denken: Erfolg zu suchen, nicht Misserfolg zu vermeiden. Unternehmerisch sein, ist oft eine Herausforderung in großer Organisation mit hohem Abstimmungsbedarf. Es zeichnet Kandidaten aus, wenn sie vermitteln können, dass sie aus eigener Initiative Verantwortung übernehmen und nicht auf die Frage warten: Wann sind Sie soweit?

Wie viele Gespräche führen Sie, bis es eine Entscheidung für den Bewerber gibt?

Löcker: Oft sind es mindestens drei Gespräche. Das erste Treffen findet mit dem Personalberater statt. Dann gibt es in aller Regel ein erstes und später ein zweites Gespräch mit einem potenziellen Arbeitgeber. Mal werden die Treffen von uns begleitet, mal nicht. Häufig sind nicht nur die möglichen Vorgesetzten beteiligt, sondern auch Teammitglieder. Das hilft beiden Seiten auszuloten, ob man zusammenpasst.

Wann sollten Bewerber auf das Gehalt zu sprechen kommen?

Löcker: Oft fragen wir schon zu einem frühem Zeitpunkt nach den Vorstellungen. Da es an diesem Thema scheitern kann, lässt sich durch dieses Vorgehen Zeit sparen. Für Kandidaten ist es wichtig, selbst in der Lage zu sein, eine vernünftige Vorstellung zu äußern. Nicht so gut kommt an, schon im ersten Gespräch beim möglichen Arbeitgeber von sich aus über das Geld zu sprechen. Besser passt das Thema zum zweiten Gespräch. Oft gibt es ja auch noch eine dritte Runde.

Wie kommt es an, wenn ein Kandidat eine Art Spickzettel zum Gespräch mitnimmt?

Löcker: Ein paar Notizen auf einem Zettel sind in Ordnung. Aber herumzublättern wäre unangemessen. Die wichtigen Informationen sollte ein Kandidat abrufbar haben. Eine gute Vorbereitung ist wichtig.

Sollten Kandidaten Daten und Fakten zum potenziellen Arbeitgeber auswendig lernen?

Löcker: Übertrainiertheit kommt nicht gut an. Man sollte so sein, wie man ist. Aber Klienten merken, wenn sich jemand nicht mit dem Unternehmen befasst hat. Wer in ein Gespräch geht, sollte auch Interesse zeigen und immer versuchen, einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Ein großer Fehler kann auch sein, sich nicht ausreichend mit dem Fragehorizont des Gegenübers zu befassen. Zuhören ist wichtig. Man sollte auch ein paar vernünftige Fragen im Reisegepäck haben. Und Zeitung lesen, zum Zeitpunkt des Vorstellungsgesprächs sollte man Tagesaktuell informiert sein.

Ist es wichtig, hin und wieder den Arbeitgeber zu wechseln, um Karriere zu machen?

Löcker: Eine pauschale Antwort darauf wäre falsch. Es gibt Unternehmen, in denen man sich beispielsweise durch Auslandsaufenthalte oder unterschiedliche Aufgaben toll entwickeln kann. Beim Gehalt sind aber sicherlich schnellere Sprünge möglich, wenn man den Arbeitgeber wechselt.