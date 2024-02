Essen. Der Energiekonzern RWE will Flächen neben Autobahnen nutzen, um Strom zu erzeugen. Ein Vorbild sei Bayern, sagt RWE-Managerin Wünschel.

Der Essener Energiekonzern RWE will sein Grünstrom-Geschäft auf dem Heimatmarkt ausbauen und dafür Solaranlagen an Autobahnen in NRW errichten. „Wir sehen große Chancen für Photovoltaik-Projekte an Autobahnen“, sagt die zuständige RWE-Managerin Katja Wünschel im Gespräch mit unserer Redaktion. „Gerade in NRW wollen wir mehr Photovoltaik-Projekte an Autobahnen realisieren.“ RWE suche derzeit nach geeigneten Flächen. Als Vorbild könne das Bundesland Bayern dienen, erklärt die Managerin. „Bayern hat gezeigt, welches Potenzial in Solarfeldern rund um Autobahnen liegt.“