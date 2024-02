Essen. Die Elektronikketten Mediamarkt und Saturn krempeln ihre Filialen um. Im Podcast verrät Chef Wildberger, was sich für Kunden verändert.

Bevor sich Karsten Wildberger im WAZ-Podcast-Studio der Funke Mediengruppe in Essen die Kopfhörer aufsetzt, schaut er erst einmal auf das Fabrikat. Der Mann ist von Fach. Wildberger ist Chef der rund 1000 Filialen von Media Markt und Saturn in Europa mit 50.000 Beschäftigten und einem Umsatz von mehr als 22 Milliarden Euro.

Der studierte Physiker Karsten Wildberger saß zuletzt im Vorstand des Essener Energiekonzerns Eon, als ihn im Jahr 2021 der Ruf in den Düsseldorfer Medienhafen ereilte. Dort, in der Zentrale von Ceconomy, dem Mutterkonzern von Mediamarkt und Saturn, wartete viel Arbeit auf den eher ruhigen und zurückhaltenden Mann vom Niederrhein. Häufige Wechsel im Management und ein erbitterter Streit um Macht und Einfluss mit der Eigentümerfamilie Kellerhals hatten das Unternehmen in eine Krise gestürzt.

Den Gesellschafterstreit hat Wildberger inzwischen geschlichtet und Ceconomy eine umfassenden Umbau verordnet, den auch die Kundinnen und Kunden in den Läden zu spüren bekommen sollen. Europaweit hat MediaSaturn bereits neun „Lighthouses“ etwa in Madrid, Mailand und Rotterdam eröffnet. In Berlin gibt es einen dieser Vorzeigemärkte und demnächst auch in Hamburg. Im WAZ-Podcast „Die Wirtschaftsreporter“ stellt Wildberger nun ein „Lighthouse“ auch in NRW in Aussicht. „Wir gucken uns andere Städte an. Das Ruhrgebiet ist eine ganz wichtige Region für uns“, sagt der Ceconomy-Chef und nennt Essen und Dortmund als mögliche Standorte.

Karsten Wildberger, der Chef von Mediamarkt und Saturn, bei der Podcast-Aufzeichnung in Essen. © Essen | Christof Koepsel

In diesen Flaggschiffen zeigen Hersteller neue Technologien, es gibt Live-Vorführungen und exklusive Marken. Zonen, in den denen Kunden Kaffeemaschinen und Saugroboter ausprobieren können, soll es aber auch anderswo geben. „Wir haben mittlerweile deutlich mehr als 50 Prozent unserer Märkte erneuert. Sie sehen wärmer aus, haben andere Materialien, energiesparende Beleuchtung. Sie sind viel einladender“, sagt Wildberger. In den Lighthouses, die der Geschäftsführer „absolute Kracher“ nennt, gebe es 20 bis 30 Prozent mehr Kundenfrequenz. „Das spiegelt sich auch in der Profitabilität wider“, so der Ceconomy-Chef.

Daran hatte es konzernübergreifend zuletzt gehapert. Aufgrund einer Wertberichtigung schrieb der Konzern im Geschäftsjahr 2022/23 rote Zahlen. Die Aktionäre mussten auf eine Dividende verzichten. Wildberger sieht die beiden Ketten aber auch wirtschaftlich auf einem guten Weg. Eine bedeutende zusätzliche Einnahmequelle soll das Servicegeschäft mit Reparaturen und Montage sein, das er kontinuierlich ausbauen will.

Mediamarkt und Saturn wollen Servicegeschäft ausbauen

„Wir haben letztes Jahr in Europa mehr als dreieinhalb Millionen Geräte repariert“, sagt der Ceconomy-Chef. Ein zerkratztes Glas auf dem Handy-Bildschirm könne man gleich im Laden auswechseln lassen. „Wir kommen natürlich auch nach Hause. Den Fernseher stellen wir auf, den kalibrieren wir auch, damit das Bild besser ist und die Farben besser zur Geltung kommen“, so Wildberger.

In Reparaturen und der Rücknahme von Elektrogeräten sieht der Manager auch einen Beitrag zum Klimaschutz. „Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass kein Unternehmen, das sich nicht der Nachhaltigkeit verschreibt, irgendeine Zukunft hätte“, betont Wildberger. Mediamarkt und Saturn als großen Einzelhändler spielten dabei eine wichtige Rolle. Elektrogeräte verbrauchten rund 40 Prozent des Stroms in einem Haushalt. „Wir haben bei der Energieeffizienz und der Kreislaufwirtschaft einen Auftrag“, sagt der Ceconomy-Chef. Der Energieverbrauch etwa bei Spülmaschinen, die er verkauft, sei in der vergangenen Jahren bereits um 30 bis 40 Prozent zurückgegangen. Bei Waschmaschinen gehe es darum, Mikroplastik aus Kleidung in speziellen Filtern aufzufangen.

Stromsparen und Elektrogeräte mit KI im Fokus

Fasziniert zeigt sich Wildberger von selbstlernender Künstlicher Intelligenz, die in immer mehr Elektrogeräten Einzug halte. Zum Beispiel bei der Spracherkennung. „Ich rufe in Korea an, schalte den Sprachassistenten ein, spreche ganz normal ins Handy, und der andere auf der anderen Seite hört mich koreanisch reden und umgekehrt“, schwärmt der Ceconomy-Chef. Immer mehr Nutzwert führe natürlich auch zu mehr Verkaufspotenzial. Wildberger nennt als weitere Beispiele die „atemberaubende“ Vielfalt bei der Bildbearbeitung, aber auch „das riesenweite Feld“ der virtuellen Wirklichkeit, die mit VR-Brillen im Gaming-Bereich, aber auch beim Lernen eine immer größere Rolle spielten.

Rund 22 Prozent des Umsatzes von Mediamarkt und Saturn machte zuletzt das Onlinegeschäft aus. Wildberger will den Anteil weiter steigern, legt aber zugleich ein Bekenntnis zum stationären Handel ab. „Wir investieren weiter in Innenstädten. Wir sind präsent, wo die Kunden sind“, sagt der Ceconomy-Chef, übt im gleichen Atemzug aber auch Kritik an den Rahmenbedingungen. „Trotz vielfachen Leerstands suchen wir Ladenlokale. Es ist gar nicht so einfach, etwas zu finden, weil das auch überreguliert ist.“ Viel zu oft seien im Einzelhandel Sortimente und Flächengrößen vorgeschrieben.

Siechende Innenstädte sind nach Wildbergers fester Überzeugung ein deutsches Problem. „Hier sind wir als Unternehmen gefragt, da ist die Politik gefragt, das ist die Stadtverwaltung gefragt. Innenstädte müssen gut erreichbar, sauber und sicher sein. Städte sind eigentlich unkaputtbar.“

Wie es gehen kann, sei im Kempen nahe seinem Wohnort zu besichtigen. „Fantastisch“, sagt der überzeugte Rheinländer, „es macht einfach Spaß, dort einzukaufen.“

