Essen/Müheim. In Mülheim soll das Valmedica Gesundheitszentrum eröffnen. Patienten werden schnelle Termine versprochen. Verbraucherschützer sehen einen Haken.

Wer Kassenpatientin ist, muss geduldig sein. Oft dauert es Wochen und nicht selten Monate, bis man einen Termin in der bevorzugten Facharztpraxis bekommt. Für solch Frustrierte will ein neuartiges Gesundheitszentrum eine Anlaufstelle werden, das noch in diesem Jahr in Mülheim eröffnet werden soll und in die ganze Region strahlen will. Bei „Valmedica“ sollen selbst Kassenpatientinnen und -patienten schnell einen Facharzttermin bekommen und vor Ort nur wenig Wartezeit auf sich nehmen müssen.